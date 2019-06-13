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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1698169917001701>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:54

  Клаус написав:
  _Mykola_ написав:Заваренные мусоропроводы ..
И, дело не в деньгах, ...

ну да ! заварят люки, а тариф не пересчитывают. Требуется отдельная встреча с замглавы РДА - чтоб таки учитывали и снизили тариф навсегда.

Для ленивых есть 1551.gov.ua - регистрируетесь, если Вы владелец недвижимости, и пишете. Получаете письменный ответ.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:55

  Клаус написав:
  _Mykola_ написав:Заваренные мусоропроводы ..
И, дело не в деньгах, ...

ну да ! заварят люки, а тариф не пересчитывают. Требуется отдельная встреча с замглавы РДА - чтоб таки учитывали и снизили тариф навсегда.

Зато летом можно на общий балкон выйти без отвращения. В моем доме заварили, так я расцеловать готова этого умника и пофиг на тариф, особенно летом :) вам серьезно запах не мешает, умников готовых выбросить в этот люк разорванный пакет хватает. А потом радость всем этажам )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:05

  _Mykola_ написав:Для ленивых есть 1551.gov.ua - регистрируетесь, если Вы владелец недвижимости, и пишете. Получаете письменный ответ.


у меня в телефоне аппликуха "кмда 1551" стоит - еще удобней, активно юзаю и всячески рекомендую
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 15:40

  _Mykola_ написав:Для ленивых есть 1551.gov.ua - регистрируетесь, если Вы владелец недвижимости, и пишете. Получаете письменный ответ.

юзаю не первый годик..
но пришёл ответ - явится в цкс с пачкой доков: квитанции об оплате, право собственности, акт осмотра (что люки заварены)
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 15:44

  stm написав:.. так я расцеловать готова этого умника ..

это я :P
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 17:25

  Клаус написав:
  stm написав:.. так я расцеловать готова этого умника ..

это я :P

Летом )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 17:37

  Долярчик написав:
  Natt написав:Соседи со мной не здороваются

....даремно Ви так :D
- от потече у Вас........ кран, чи ще щось :oops: :mrgreen: - а вже НЕ прибіжить сусід Вася до хрупкої/тендітної жіночки/дівчини на допомогу! :roll:

У нас в ЖЭКе своя круглосуточная аварийка. Довелось воспользоваться, когда в выходной колбу на фильтре на вводе воды в квартиру сорвало. Через 40 минут сантехник был у меня, за вызов в нерабочее время +200 к стоимости работы и все проблемы решились без всяких Вась.

По мусоропроводам - мне не лень пройтись к мусорным контейнерам, хоть они и не рядом с домом даже. Зато амбре на все парадное не стоит от этих мусоропроводов и тараканы с крысами не размножаются в геометрической прогрессии.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:26

Знесення чи реконструкція хрущів у Києві. Останнім часом ця тема почала частіше з"являтися в інформпросторі. "Это, в том числе, кварталы на бульваре Дружбы народов, на Лукьяновке, Воздухофлотском и Голосеевском проспектах. Также много хрущевок на Печерске — на бульваре Леси Украинки и прилегающих к нему улицах. Данный перечень более интересен для застройщиков, так как позволяет заполучить объекты в центре города, который для новостроек сейчас фактически закрыт. Не исключено, что застройщики попытаются убедить чиновников, что начинать реконструкцию необходимо именно с центра города". Не згадали у статті ДорогожИчі, а саме щодо них уже розроблено "ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ СИРЕЦЬ В МЕЖАХ ВУЛ. РИЗЬКА, О.ТЕЛІГИ, БАКИНСЬКА, ЧАПЛИГІНА, ЯСНОГІРСЬКА, КОТОВСЬКОГО, ЩУСЕВА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА". Поза сумнівом, саме забудовники є визначальною рушійною силою щодо ухвалення рішення з реалізації проектів реновації кварталів старої забудови. Якщо закон жорстко гарантуватиме мешканцям хрущів переселення у новобудови у межах мікрорайону, то від душі побажаю забудовникам наснаги і успіху у реалізації їхніх меркантильних задумів. https://hvylya.net/news/exclusive/snos- ... ilcov.html
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:30

  rjkz написав:
Вопрос не столько в размере комунали, сколько в отбитых боксерских мозгах.
Если заварить мусоропроводы, то все проблемы решатся?
Нет! Они умножатся! Но это другие проблемы, которые горилле в мер(з)ской должности не интересны.
Хрен с ней, с той комуналью! Но сначала заварили мусоропроводы, чтобы их не обслуживать, а потом заткнут канализацию? Отключат лифты? Это-же тоже проблемы не для спортивных мозговю
Диджитализация, Ёпта!

При чем здесь боксер. Во первых нужно массово отказываться от таких институтов типа жэков. Иначе деньги ушедшие из условного дома туда никогда не возвращаются. Дом должен себя обслуживать сам, и именно проживающие в нём должны быть заинтересованы в правильной эксплуатации оного. Чтоб для заваривания мусоропровода не проходить десять круов бюрократического ада, и не напоминать начальнику жэка о перегоревшей лампе, канализации, лифте. Чтоб боксер не решал вопросы, которые ему решать по статусу не положено.

Солашусь с коновцем, что это лучший мэр из всего списка папиредников. Правда с коррупцией вопрос нужно решать, не нужно превышать допустимый уровень, не можем мы пока позволить это сделать. Меня, например, волнует не вопрос говнотока, а развития метрополитена. Причем не где то на окраине, а в реконструкции существующих и соединении крупных узлов. Кстати, уже даже на драгоманова освещение меняют на лэд. (почему только до коновальца не добрались)
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:35

  ihorkyiv написав: Также много хрущевок на Печерске — на бульваре Леси Украинки и прилегающих к нему улицах. Данный перечень более интересен для застройщиков, так как позволяет заполучить объекты в центре города, который для новостроек сейчас фактически закрыт. Не исключено, что застройщики попытаются убедить чиновников, что начинать реконструкцию необходимо именно с центра города".

В центре и прицентральных районах всё ещё очень много неиспользованных территорий. Хотя именно в цене дело, в центре цена метра новостроя возможно хоть как то заинтересует девелоперов. Зачем например делать рконструкцию на дорогожичах хрущей, если есть огромная промка вокруг мотоциклетного завода. Лет на 10 хватит, а нынешними темпами на все двадцать
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