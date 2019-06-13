Для ленивых есть 1551.gov.ua - регистрируетесь, если Вы владелец недвижимости, и пишете. Получаете письменный ответ.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 13:54
Для ленивых есть 1551.gov.ua - регистрируетесь, если Вы владелец недвижимости, и пишете. Получаете письменный ответ.
Додано: Суб 16 лис, 2019 13:55
Зато летом можно на общий балкон выйти без отвращения. В моем доме заварили, так я расцеловать готова этого умника и пофиг на тариф, особенно летом вам серьезно запах не мешает, умников готовых выбросить в этот люк разорванный пакет хватает. А потом радость всем этажам )))
Додано: Суб 16 лис, 2019 14:05
у меня в телефоне аппликуха "кмда 1551" стоит - еще удобней, активно юзаю и всячески рекомендую
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 16 лис, 2019 15:40
Додано: Суб 16 лис, 2019 17:25
Додано: Суб 16 лис, 2019 17:37
У нас в ЖЭКе своя круглосуточная аварийка. Довелось воспользоваться, когда в выходной колбу на фильтре на вводе воды в квартиру сорвало. Через 40 минут сантехник был у меня, за вызов в нерабочее время +200 к стоимости работы и все проблемы решились без всяких Вась.
По мусоропроводам - мне не лень пройтись к мусорным контейнерам, хоть они и не рядом с домом даже. Зато амбре на все парадное не стоит от этих мусоропроводов и тараканы с крысами не размножаются в геометрической прогрессии.
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:26
Знесення чи реконструкція хрущів у Києві. Останнім часом ця тема почала частіше з"являтися в інформпросторі. "Это, в том числе, кварталы на бульваре Дружбы народов, на Лукьяновке, Воздухофлотском и Голосеевском проспектах. Также много хрущевок на Печерске — на бульваре Леси Украинки и прилегающих к нему улицах. Данный перечень более интересен для застройщиков, так как позволяет заполучить объекты в центре города, который для новостроек сейчас фактически закрыт. Не исключено, что застройщики попытаются убедить чиновников, что начинать реконструкцию необходимо именно с центра города". Не згадали у статті ДорогожИчі, а саме щодо них уже розроблено "ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ СИРЕЦЬ В МЕЖАХ ВУЛ. РИЗЬКА, О.ТЕЛІГИ, БАКИНСЬКА, ЧАПЛИГІНА, ЯСНОГІРСЬКА, КОТОВСЬКОГО, ЩУСЕВА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА". Поза сумнівом, саме забудовники є визначальною рушійною силою щодо ухвалення рішення з реалізації проектів реновації кварталів старої забудови. Якщо закон жорстко гарантуватиме мешканцям хрущів переселення у новобудови у межах мікрорайону, то від душі побажаю забудовникам наснаги і успіху у реалізації їхніх меркантильних задумів.
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:30
При чем здесь боксер. Во первых нужно массово отказываться от таких институтов типа жэков. Иначе деньги ушедшие из условного дома туда никогда не возвращаются. Дом должен себя обслуживать сам, и именно проживающие в нём должны быть заинтересованы в правильной эксплуатации оного. Чтоб для заваривания мусоропровода не проходить десять круов бюрократического ада, и не напоминать начальнику жэка о перегоревшей лампе, канализации, лифте. Чтоб боксер не решал вопросы, которые ему решать по статусу не положено.
Солашусь с коновцем, что это лучший мэр из всего списка папиредников. Правда с коррупцией вопрос нужно решать, не нужно превышать допустимый уровень, не можем мы пока позволить это сделать. Меня, например, волнует не вопрос говнотока, а развития метрополитена. Причем не где то на окраине, а в реконструкции существующих и соединении крупных узлов. Кстати, уже даже на драгоманова освещение меняют на лэд. (почему только до коновальца не добрались)
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:35
В центре и прицентральных районах всё ещё очень много неиспользованных территорий. Хотя именно в цене дело, в центре цена метра новостроя возможно хоть как то заинтересует девелоперов. Зачем например делать рконструкцию на дорогожичах хрущей, если есть огромная промка вокруг мотоциклетного завода. Лет на 10 хватит, а нынешними темпами на все двадцать
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