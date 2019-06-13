плюсанул
в виде иллюстрации и в подтверждение:
был на днях в гостях в девятиэтажке на малевича - дом конца 60х, кирпич, планировка квартир как в хруще
там сделали "ремонт" в "мопах" и лифте - тупо закатали самой дешевой серой краской (шаровой, как мы ее в армии называли) прямо по облупленной штукатурке и ободранным стенкам лифта
воняет и не сохнет - ну понятное дело
в ответ на мой недоумевающий вопрос хозяин квартиры разразился бранью, рассказал шо жаловался на 1551, оттуда пришел ответ шо жэку поставили на вид и шо дали срок устранить до 20го, но понятно шо никто ничего там сам не сделает и надо создавать осбб, а всем пох
и тут же с завистью показал на кооперативную шоколадку через дорогу, которую централизованно утепляют минватой по программе "теплый кредит"
в общем кто хочет - делает, ничего нового