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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1698169917001701

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:45

  hume написав:нужно массово отказываться от таких институтов типа жэков. Иначе деньги ушедшие из условного дома туда никогда не возвращаются. Дом должен себя обслуживать сам, и именно проживающие в нём должны быть заинтересованы в правильной эксплуатации оного.


плюсанул
в виде иллюстрации и в подтверждение:
был на днях в гостях в девятиэтажке на малевича - дом конца 60х, кирпич, планировка квартир как в хруще
там сделали "ремонт" в "мопах" и лифте - тупо закатали самой дешевой серой краской (шаровой, как мы ее в армии называли) прямо по облупленной штукатурке и ободранным стенкам лифта
воняет и не сохнет - ну понятное дело
в ответ на мой недоумевающий вопрос хозяин квартиры разразился бранью, рассказал шо жаловался на 1551, оттуда пришел ответ шо жэку поставили на вид и шо дали срок устранить до 20го, но понятно шо никто ничего там сам не сделает и надо создавать осбб, а всем пох
и тут же с завистью показал на кооперативную шоколадку через дорогу, которую централизованно утепляют минватой по программе "теплый кредит"
в общем кто хочет - делает, ничего нового
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:47

  hume написав:При чем здесь боксер. Во первых нужно массово отказываться от таких институтов типа жэков. Иначе деньги ушедшие из условного дома туда никогда не возвращаются. Дом должен себя обслуживать сам, и именно проживающие в нём должны быть заинтересованы в правильной эксплуатации оного. ..

почему же кличко и ко не осуществили эту нужную всем киевлянам трансформацию жек :arrow: сервискомпани :?:
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:02

  Клаус написав:
  hume написав:При чем здесь боксер. Во первых нужно массово отказываться от таких институтов типа жэков. Иначе деньги ушедшие из условного дома туда никогда не возвращаются. Дом должен себя обслуживать сам, и именно проживающие в нём должны быть заинтересованы в правильной эксплуатации оного. ..

почему же кличко и ко не осуществили эту нужную всем киевлянам трансформацию жек :arrow: сервискомпани :?:

Мне кажется что то такое и было сделано. Но к сожалению наши люди неторопливы, даже тёплыми кредитами их в осбб не заманишь. Кстати, тот дом на об набережной, в подвале которого я обнаружил кличко мало того, что утеплился за счет этой программы, так они ещё вымутили кредит на тепловые насосы, чтоб в будующем отказаться от центрального отопления. Я хз что это и как оно работает, но факт остаётся фактом. По отзывам жильцов они приняли решение раскидать недостающие 30% в ежемесячные платежи, сроком на несколько месяцев.
hume
 
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  #<1 ... 1698169917001701
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