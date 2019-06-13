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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 16 лис, 2019 18:45
hume написав:
нужно массово отказываться от таких институтов типа жэков. Иначе деньги ушедшие из условного дома туда никогда не возвращаются. Дом должен себя обслуживать сам, и именно проживающие в нём должны быть заинтересованы в правильной эксплуатации оного.
плюсанул
в виде иллюстрации и в подтверждение:
был на днях в гостях в девятиэтажке на малевича - дом конца 60х, кирпич, планировка квартир как в хруще
там сделали "ремонт" в "мопах" и лифте - тупо закатали самой дешевой серой краской (шаровой, как мы ее в армии называли) прямо по облупленной штукатурке и ободранным стенкам лифта
воняет и не сохнет - ну понятное дело
в ответ на мой недоумевающий вопрос хозяин квартиры разразился бранью, рассказал шо жаловался на 1551, оттуда пришел ответ шо жэку поставили на вид и шо дали срок устранить до 20го, но понятно шо никто ничего там сам не сделает и надо создавать осбб, а всем пох
и тут же с завистью показал на кооперативную шоколадку через дорогу, которую централизованно утепляют минватой по программе "теплый кредит"
в общем кто хочет - делает, ничего нового
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 18:47
hume написав:
При чем здесь боксер. Во первых нужно массово отказываться от таких институтов типа жэков. Иначе деньги ушедшие из условного дома туда никогда не возвращаются. Дом должен себя обслуживать сам, и именно проживающие в нём должны быть заинтересованы в правильной эксплуатации оного. ..
почему же кличко и ко не осуществили эту нужную всем киевлянам трансформацию жек
сервискомпани
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Клаус
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Додано: Суб 16 лис, 2019 19:02
Клаус написав: hume написав:
При чем здесь боксер. Во первых нужно массово отказываться от таких институтов типа жэков. Иначе деньги ушедшие из условного дома туда никогда не возвращаются. Дом должен себя обслуживать сам, и именно проживающие в нём должны быть заинтересованы в правильной эксплуатации оного. ..
почему же кличко и ко не осуществили эту нужную всем киевлянам трансформацию жек
сервискомпани
Мне кажется что то такое и было сделано. Но к сожалению наши люди неторопливы, даже тёплыми кредитами их в осбб не заманишь. Кстати, тот дом на об набережной, в подвале которого я обнаружил кличко мало того, что утеплился за счет этой программы, так они ещё вымутили кредит на тепловые насосы, чтоб в будующем отказаться от центрального отопления. Я хз что это и как оно работает, но факт остаётся фактом. По отзывам жильцов они приняли решение раскидать недостающие 30% в ежемесячные платежи, сроком на несколько месяцев.
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hume
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Додано: Суб 16 лис, 2019 20:35
hume написав: rjkz написав:
Вопрос не столько в размере комунали, сколько в отбитых боксерских мозгах.
Если заварить мусоропроводы, то все проблемы решатся?
Нет! Они умножатся! Но это другие проблемы, которые горилле в мер(з)ской должности не интересны.
Хрен с ней, с той комуналью! Но сначала заварили мусоропроводы, чтобы их не обслуживать, а потом заткнут канализацию? Отключат лифты? Это-же тоже проблемы не для спортивных мозгов
Диджитализация, Ёпта!
При чем здесь боксер. Во первых нужно массово отказываться от таких институтов типа жэков. Иначе деньги ушедшие из условного дома туда никогда не возвращаются. Дом должен себя обслуживать сам, и именно проживающие в нём должны быть заинтересованы в правильной эксплуатации оного. Чтоб для заваривания мусоропровода не проходить десять круов бюрократического ада, и не напоминать начальнику жэка о перегоревшей лампе, канализации, лифте. Чтоб боксер не решал вопросы, которые ему решать по статусу не положено.
Соглашусь с коновцем, что это лучший мэр из всего списка папиредников. Правда с коррупцией вопрос нужно решать, не нужно превышать допустимый уровень, не можем мы пока позволить это сделать. Меня, например, волнует не вопрос говнотока, а развития метрополитена. Причем не где то на окраине, а в реконструкции существующих и соединении крупных узлов. Кстати, уже даже на драгоманова освещение меняют на лэд. (почему только до коновальца не добрались)
1) Ваш боксер полное гов..о,как, впрочем, и большинство предыдущих. Кроме тупой улыбки при ответе на любую тему ни одну проблему города не решил,все только усугубляется.
2) Жеков давно нет,называются управляющие компании хотя это переименование тех же жеков которые продолжают ни хрена не делать кроме вывоза мусора.
3) ОСББ можно создавать там где есть примерно однородный состав жильцов которые хотя бы говорят на одном языке и желательно примерно одинакового социального слоя. В Киеве да и вообще в Украине такое вряд ли найдешь,особенно в старых домах, так что это все хотелки государства и таких убогих градоначальников как Кличко жаждущих сбросить не приносящий прибыли актив
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Додано: Суб 16 лис, 2019 20:36
hume написав:
Мне кажется что то такое и было сделано. Но к сожалению наши люди неторопливы, даже тёплыми кредитами их в осбб не заманишь.
Да,лохов становится меньше
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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