Додано: Суб 16 лис, 2019 18:45

hume написав: нужно массово отказываться от таких институтов типа жэков. Иначе деньги ушедшие из условного дома туда никогда не возвращаются. Дом должен себя обслуживать сам, и именно проживающие в нём должны быть заинтересованы в правильной эксплуатации оного. нужно массово отказываться от таких институтов типа жэков. Иначе деньги ушедшие из условного дома туда никогда не возвращаются. Дом должен себя обслуживать сам, и именно проживающие в нём должны быть заинтересованы в правильной эксплуатации оного.



плюсанул

в виде иллюстрации и в подтверждение:

был на днях в гостях в девятиэтажке на малевича - дом конца 60х, кирпич, планировка квартир как в хруще

там сделали "ремонт" в "мопах" и лифте - тупо закатали самой дешевой серой краской (шаровой, как мы ее в армии называли) прямо по облупленной штукатурке и ободранным стенкам лифта

воняет и не сохнет - ну понятное дело

в ответ на мой недоумевающий вопрос хозяин квартиры разразился бранью, рассказал шо жаловался на 1551, оттуда пришел ответ шо жэку поставили на вид и шо дали срок устранить до 20го, но понятно шо никто ничего там сам не сделает и надо создавать осбб, а всем пох

и тут же с завистью показал на кооперативную шоколадку через дорогу, которую централизованно утепляют минватой по программе "теплый кредит"

