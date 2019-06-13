hume написав:

rjkz написав:

Вопрос не столько в размере комунали, сколько в отбитых боксерских мозгах.

Если заварить мусоропроводы, то все проблемы решатся?

Нет! Они умножатся! Но это другие проблемы, которые горилле в мер(з)ской должности не интересны.

Хрен с ней, с той комуналью! Но сначала заварили мусоропроводы, чтобы их не обслуживать, а потом заткнут канализацию? Отключат лифты? Это-же тоже проблемы не для спортивных мозгов

Диджитализация, Ёпта! Вопрос не столько в размере комунали, сколько в отбитых боксерских мозгах.Если заварить мусоропроводы, то все проблемы решатся?Нет! Они умножатся! Но это другие проблемы, которые горилле в мер(з)ской должности не интересны.Хрен с ней, с той комуналью! Но сначала заварили мусоропроводы, чтобы их не обслуживать, а потом заткнут канализацию? Отключат лифты? Это-же тоже проблемы не для спортивных мозговДиджитализация, Ёпта!

При чем здесь боксер. Во первых нужно массово отказываться от таких институтов типа жэков. Иначе деньги ушедшие из условного дома туда никогда не возвращаются. Дом должен себя обслуживать сам, и именно проживающие в нём должны быть заинтересованы в правильной эксплуатации оного. Чтоб для заваривания мусоропровода не проходить десять круов бюрократического ада, и не напоминать начальнику жэка о перегоревшей лампе, канализации, лифте. Чтоб боксер не решал вопросы, которые ему решать по статусу не положено.Соглашусь с коновцем, что это лучший мэр из всего списка папиредников. Правда с коррупцией вопрос нужно решать, не нужно превышать допустимый уровень, не можем мы пока позволить это сделать. Меня, например, волнует не вопрос говнотока, а развития метрополитена. Причем не где то на окраине, а в реконструкции существующих и соединении крупных узлов. Кстати, уже даже на драгоманова освещение меняют на лэд. (почему только до коновальца не добрались)