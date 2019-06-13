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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 16 лис, 2019 18:45
hume написав:
нужно массово отказываться от таких институтов типа жэков. Иначе деньги ушедшие из условного дома туда никогда не возвращаются. Дом должен себя обслуживать сам, и именно проживающие в нём должны быть заинтересованы в правильной эксплуатации оного.
плюсанул
в виде иллюстрации и в подтверждение:
был на днях в гостях в девятиэтажке на малевича - дом конца 60х, кирпич, планировка квартир как в хруще
там сделали "ремонт" в "мопах" и лифте - тупо закатали самой дешевой серой краской (шаровой, как мы ее в армии называли) прямо по облупленной штукатурке и ободранным стенкам лифта
воняет и не сохнет - ну понятное дело
в ответ на мой недоумевающий вопрос хозяин квартиры разразился бранью, рассказал шо жаловался на 1551, оттуда пришел ответ шо жэку поставили на вид и шо дали срок устранить до 20го, но понятно шо никто ничего там сам не сделает и надо создавать осбб, а всем пох
и тут же с завистью показал на кооперативную шоколадку через дорогу, которую централизованно утепляют минватой по программе "теплый кредит"
в общем кто хочет - делает, ничего нового
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Додано: Суб 16 лис, 2019 18:47
hume написав:
При чем здесь боксер. Во первых нужно массово отказываться от таких институтов типа жэков. Иначе деньги ушедшие из условного дома туда никогда не возвращаются. Дом должен себя обслуживать сам, и именно проживающие в нём должны быть заинтересованы в правильной эксплуатации оного. ..
почему же кличко и ко не осуществили эту нужную всем киевлянам трансформацию жек
сервискомпани
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Клаус
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Додано: Суб 16 лис, 2019 19:02
Клаус написав: hume написав:
При чем здесь боксер. Во первых нужно массово отказываться от таких институтов типа жэков. Иначе деньги ушедшие из условного дома туда никогда не возвращаются. Дом должен себя обслуживать сам, и именно проживающие в нём должны быть заинтересованы в правильной эксплуатации оного. ..
почему же кличко и ко не осуществили эту нужную всем киевлянам трансформацию жек
сервискомпани
Мне кажется что то такое и было сделано. Но к сожалению наши люди неторопливы, даже тёплыми кредитами их в осбб не заманишь. Кстати, тот дом на об набережной, в подвале которого я обнаружил кличко мало того, что утеплился за счет этой программы, так они ещё вымутили кредит на тепловые насосы, чтоб в будующем отказаться от центрального отопления. Я хз что это и как оно работает, но факт остаётся фактом. По отзывам жильцов они приняли решение раскидать недостающие 30% в ежемесячные платежи, сроком на несколько месяцев.
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hume
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Додано: Суб 16 лис, 2019 20:35
hume написав: rjkz написав:
Вопрос не столько в размере комунали, сколько в отбитых боксерских мозгах.
Если заварить мусоропроводы, то все проблемы решатся?
Нет! Они умножатся! Но это другие проблемы, которые горилле в мер(з)ской должности не интересны.
Хрен с ней, с той комуналью! Но сначала заварили мусоропроводы, чтобы их не обслуживать, а потом заткнут канализацию? Отключат лифты? Это-же тоже проблемы не для спортивных мозгов
Диджитализация, Ёпта!
При чем здесь боксер. Во первых нужно массово отказываться от таких институтов типа жэков. Иначе деньги ушедшие из условного дома туда никогда не возвращаются. Дом должен себя обслуживать сам, и именно проживающие в нём должны быть заинтересованы в правильной эксплуатации оного. Чтоб для заваривания мусоропровода не проходить десять круов бюрократического ада, и не напоминать начальнику жэка о перегоревшей лампе, канализации, лифте. Чтоб боксер не решал вопросы, которые ему решать по статусу не положено.
Соглашусь с коновцем, что это лучший мэр из всего списка папиредников. Правда с коррупцией вопрос нужно решать, не нужно превышать допустимый уровень, не можем мы пока позволить это сделать. Меня, например, волнует не вопрос говнотока, а развития метрополитена. Причем не где то на окраине, а в реконструкции существующих и соединении крупных узлов. Кстати, уже даже на драгоманова освещение меняют на лэд. (почему только до коновальца не добрались)
1) Ваш боксер полное гов..о,как, впрочем, и большинство предыдущих. Кроме тупой улыбки при ответе на любую тему ни одну проблему города не решил,все только усугубляется.
2) Жеков давно нет,называются управляющие компании хотя это переименование тех же жеков которые продолжают ни хрена не делать кроме вывоза мусора.
3) ОСББ можно создавать там где есть примерно однородный состав жильцов которые хотя бы говорят на одном языке и желательно примерно одинакового социального слоя. В Киеве да и вообще в Украине такое вряд ли найдешь,особенно в старых домах, так что это все хотелки государства и таких убогих градоначальников как Кличко жаждущих сбросить не приносящий прибыли актив
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Додано: Суб 16 лис, 2019 20:36
hume написав:
Мне кажется что то такое и было сделано. Но к сожалению наши люди неторопливы, даже тёплыми кредитами их в осбб не заманишь.
Да,лохов становится меньше
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Додано: Суб 16 лис, 2019 21:26
_Mykola_ написав: hxbbgaf написав:
Вот чем заканчиваются заваренные мусоропроводы. В принципе, мусоропроводы - это антисанитария, с этим все согласны, но есть одно "но", вернее, даже не одно - кроме проблемы с мусором в подъезде, при отсутствии муропроводов должна снижаться коммуналка, так как тогда уборщице просто нефиг делать и их можно сокращать, тем более что они и так не особо часто убирают, а коммуналка даже растет.
Заваренные мусоропроводы или их полное отсутствие, это супер, нет вони, нет рассадника насекомых.
И, дело не в деньгах, а банальной чистоте.
Почему в Нью-Йорке никто мусоропроводы не заваривает, а чистота и отсутствие вони?
ЗЫ: В ответе Франта узрел мое "имя", упомянутое в суе. Для ккЦа. Мне наср"ть с большой колокольни и на бокс и на гориллу, которая в нем чего-то там добиась и что-то там вписала. Пусть-бы там и оставался. Что касается моих достижений или не достижений - начните ветку "Достижения и фэйлы rjkz".
Поржем все вместе.
ЗЗЫ: Для Франта. Насчет того, что при горилле что-то там делается...ни при одном предшественнике еще жители одного дома не асфальтировали разрытый коммунальщиками двор и оставленный на год+ за свои бабки. Сейчас ВПЕРВЫЕ собираются деньги на ремонт лифта. Полгода простоя. Такого ужасного обслуживания как при горилле с отшибленными мозгами еще не было. Фтопку и такого мэра.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 21:55
бедный колюня и его соседи)
перестали им ж*** вытирать и сразу они в говнище утонули)
трубы им гнилые латали и асфальт не положили - бедаа! а создать осбб и решить этот смешной вопрос - нее, НАМ ДОЛЖНЫ!
сломали лифт и полгода (!) ходили пешком и возмущались прежде чем включить бестолковки и начать хоть шото делать самим
в том доме на малевича хоть мусорники были заварены и лифт работал, я представляю шо творится в подъезде у гения строительной мысли коли
блин, и так же ж возмущается бгггг
жить в говне и страдать - вот ваша судьба
зы: кстати тот случай, когда я в кои то веки согласен с владом - парень всерьез считает ветку, которую стартанул, своим блогом, совсем берега попутал
rjkz написав:
Мне наср"ть с большой колокольни и на бокс и на гориллу, которая в нем чего-то там добиась и что-то там вписала.
колюня, ты хоть представляешь какой высоты должна быть колокольня, шоп ты мог с нее "насрать" на кличко?
блин, сделал мой вечер, ору
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Додано: Суб 16 лис, 2019 22:10
rjkz написав:
.. Сейчас ВПЕРВЫЕ собираются деньги на ремонт лифта. Полгода простоя. ..
а хоть квартплату снизили ? почти 1,5грн/м2 - работа лифта
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Клаус
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Додано: Суб 16 лис, 2019 22:14
stm написав: Клаус написав: _Mykola_ написав:
Заваренные мусоропроводы ..
И, дело не в деньгах, ...
ну да ! заварят люки, а тариф не пересчитывают. Требуется отдельная встреча с замглавы РДА - чтоб таки учитывали и снизили тариф навсегда.
Зато летом можно на общий балкон выйти без отвращения. В моем доме заварили, так я расцеловать готова этого умника и пофиг на тариф, особенно летом
вам серьезно запах не мешает, умников готовых выбросить в этот люк разорванный паке
т хватает. А потом радость всем этажам )))
По-моему, если он падает сверху, то он по-любому разорвется.
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