Додано: Суб 16 лис, 2019 21:55

rjkz написав: Мне наср"ть с большой колокольни и на бокс и на гориллу, которая в нем чего-то там добиась и что-то там вписала. Мне наср"ть с большой колокольни и на бокс и на гориллу, которая в нем чего-то там добиась и что-то там вписала.

бедный колюня и его соседи)перестали им ж*** вытирать и сразу они в говнище утонули)трубы им гнилые латали и асфальт не положили - бедаа! а создать осбб и решить этот смешной вопрос - нее, НАМ ДОЛЖНЫ!сломали лифт и полгода (!) ходили пешком и возмущались прежде чем включить бестолковки и начать хоть шото делать самимв том доме на малевича хоть мусорники были заварены и лифт работал, я представляю шо творится в подъезде у гения строительной мысли колиблин, и так же ж возмущается бггггжить в говне и страдать - вот ваша судьбазы: кстати тот случай, когда я в кои то веки согласен с владом - парень всерьез считает ветку, которую стартанул, своим блогом, совсем берега попуталколюня, ты хоть представляешь какой высоты должна быть колокольня, шоп ты мог с нее "насрать" на кличко?блин, сделал мой вечер, ору