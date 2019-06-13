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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1698169917001701

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:45

  hume написав:нужно массово отказываться от таких институтов типа жэков. Иначе деньги ушедшие из условного дома туда никогда не возвращаются. Дом должен себя обслуживать сам, и именно проживающие в нём должны быть заинтересованы в правильной эксплуатации оного.


плюсанул
в виде иллюстрации и в подтверждение:
был на днях в гостях в девятиэтажке на малевича - дом конца 60х, кирпич, планировка квартир как в хруще
там сделали "ремонт" в "мопах" и лифте - тупо закатали самой дешевой серой краской (шаровой, как мы ее в армии называли) прямо по облупленной штукатурке и ободранным стенкам лифта
воняет и не сохнет - ну понятное дело
в ответ на мой недоумевающий вопрос хозяин квартиры разразился бранью, рассказал шо жаловался на 1551, оттуда пришел ответ шо жэку поставили на вид и шо дали срок устранить до 20го, но понятно шо никто ничего там сам не сделает и надо создавать осбб, а всем пох
и тут же с завистью показал на кооперативную шоколадку через дорогу, которую централизованно утепляют минватой по программе "теплый кредит"
в общем кто хочет - делает, ничего нового
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:47

  hume написав:При чем здесь боксер. Во первых нужно массово отказываться от таких институтов типа жэков. Иначе деньги ушедшие из условного дома туда никогда не возвращаются. Дом должен себя обслуживать сам, и именно проживающие в нём должны быть заинтересованы в правильной эксплуатации оного. ..

почему же кличко и ко не осуществили эту нужную всем киевлянам трансформацию жек :arrow: сервискомпани :?:
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:02

  Клаус написав:
  hume написав:При чем здесь боксер. Во первых нужно массово отказываться от таких институтов типа жэков. Иначе деньги ушедшие из условного дома туда никогда не возвращаются. Дом должен себя обслуживать сам, и именно проживающие в нём должны быть заинтересованы в правильной эксплуатации оного. ..

почему же кличко и ко не осуществили эту нужную всем киевлянам трансформацию жек :arrow: сервискомпани :?:

Мне кажется что то такое и было сделано. Но к сожалению наши люди неторопливы, даже тёплыми кредитами их в осбб не заманишь. Кстати, тот дом на об набережной, в подвале которого я обнаружил кличко мало того, что утеплился за счет этой программы, так они ещё вымутили кредит на тепловые насосы, чтоб в будующем отказаться от центрального отопления. Я хз что это и как оно работает, но факт остаётся фактом. По отзывам жильцов они приняли решение раскидать недостающие 30% в ежемесячные платежи, сроком на несколько месяцев.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:26

  _Mykola_ написав:
  hxbbgaf написав:Вот чем заканчиваются заваренные мусоропроводы. В принципе, мусоропроводы - это антисанитария, с этим все согласны, но есть одно "но", вернее, даже не одно - кроме проблемы с мусором в подъезде, при отсутствии муропроводов должна снижаться коммуналка, так как тогда уборщице просто нефиг делать и их можно сокращать, тем более что они и так не особо часто убирают, а коммуналка даже растет.

Заваренные мусоропроводы или их полное отсутствие, это супер, нет вони, нет рассадника насекомых.
И, дело не в деньгах, а банальной чистоте.


Почему в Нью-Йорке никто мусоропроводы не заваривает, а чистота и отсутствие вони?

ЗЫ: В ответе Франта узрел мое "имя", упомянутое в суе. Для ккЦа. Мне наср"ть с большой колокольни и на бокс и на гориллу, которая в нем чего-то там добиась и что-то там вписала. Пусть-бы там и оставался. Что касается моих достижений или не достижений - начните ветку "Достижения и фэйлы rjkz". :mrgreen: Поржем все вместе.

ЗЗЫ: Для Франта. Насчет того, что при горилле что-то там делается...ни при одном предшественнике еще жители одного дома не асфальтировали разрытый коммунальщиками двор и оставленный на год+ за свои бабки. Сейчас ВПЕРВЫЕ собираются деньги на ремонт лифта. Полгода простоя. Такого ужасного обслуживания как при горилле с отшибленными мозгами еще не было. Фтопку и такого мэра.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:55

бедный колюня и его соседи)
перестали им ж*** вытирать и сразу они в говнище утонули)
трубы им гнилые латали и асфальт не положили - бедаа! а создать осбб и решить этот смешной вопрос - нее, НАМ ДОЛЖНЫ!
сломали лифт и полгода (!) ходили пешком и возмущались прежде чем включить бестолковки и начать хоть шото делать самим :mrgreen:
в том доме на малевича хоть мусорники были заварены и лифт работал, я представляю шо творится в подъезде у гения строительной мысли коли :mrgreen:
блин, и так же ж возмущается бгггг
жить в говне и страдать - вот ваша судьба

зы: кстати тот случай, когда я в кои то веки согласен с владом - парень всерьез считает ветку, которую стартанул, своим блогом, совсем берега попутал

  rjkz написав:Мне наср"ть с большой колокольни и на бокс и на гориллу, которая в нем чего-то там добиась и что-то там вписала.


колюня, ты хоть представляешь какой высоты должна быть колокольня, шоп ты мог с нее "насрать" на кличко? :mrgreen:
блин, сделал мой вечер, ору :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:10

  rjkz написав:.. Сейчас ВПЕРВЫЕ собираются деньги на ремонт лифта. Полгода простоя. ..

а хоть квартплату снизили ? около 1грн/м2 - работа лифта
Востаннє редагувалось Клаус в Суб 16 лис, 2019 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:14

  stm написав:
  Клаус написав:
  _Mykola_ написав:Заваренные мусоропроводы ..
И, дело не в деньгах, ...

ну да ! заварят люки, а тариф не пересчитывают. Требуется отдельная встреча с замглавы РДА - чтоб таки учитывали и снизили тариф навсегда.

Зато летом можно на общий балкон выйти без отвращения. В моем доме заварили, так я расцеловать готова этого умника и пофиг на тариф, особенно летом :) вам серьезно запах не мешает, умников готовых выбросить в этот люк разорванный пакет хватает. А потом радость всем этажам )))

По-моему, если он падает сверху, то он по-любому разорвется.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:06

  kingkongovets написав: а создать осбб и решить этот смешной вопрос - нее, НАМ ДОЛЖНЫ!

Не просветите, фан Кличко, зачем вообще нужна городская власть если коммунальное хозяйство в ж***, транспортные проблемы не решаются от слова совсем и т. д.?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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