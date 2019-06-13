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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 16 лис, 2019 18:45
hume написав:
нужно массово отказываться от таких институтов типа жэков. Иначе деньги ушедшие из условного дома туда никогда не возвращаются. Дом должен себя обслуживать сам, и именно проживающие в нём должны быть заинтересованы в правильной эксплуатации оного.
плюсанул
в виде иллюстрации и в подтверждение:
был на днях в гостях в девятиэтажке на малевича - дом конца 60х, кирпич, планировка квартир как в хруще
там сделали "ремонт" в "мопах" и лифте - тупо закатали самой дешевой серой краской (шаровой, как мы ее в армии называли) прямо по облупленной штукатурке и ободранным стенкам лифта
воняет и не сохнет - ну понятное дело
в ответ на мой недоумевающий вопрос хозяин квартиры разразился бранью, рассказал шо жаловался на 1551, оттуда пришел ответ шо жэку поставили на вид и шо дали срок устранить до 20го, но понятно шо никто ничего там сам не сделает и надо создавать осбб, а всем пох
и тут же с завистью показал на кооперативную шоколадку через дорогу, которую централизованно утепляют минватой по программе "теплый кредит"
в общем кто хочет - делает, ничего нового
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 16 лис, 2019 18:47
hume написав:
При чем здесь боксер. Во первых нужно массово отказываться от таких институтов типа жэков. Иначе деньги ушедшие из условного дома туда никогда не возвращаются. Дом должен себя обслуживать сам, и именно проживающие в нём должны быть заинтересованы в правильной эксплуатации оного. ..
почему же кличко и ко не осуществили эту нужную всем киевлянам трансформацию жек
сервискомпани
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Клаус
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Додано: Суб 16 лис, 2019 19:02
Клаус написав: hume написав:
При чем здесь боксер. Во первых нужно массово отказываться от таких институтов типа жэков. Иначе деньги ушедшие из условного дома туда никогда не возвращаются. Дом должен себя обслуживать сам, и именно проживающие в нём должны быть заинтересованы в правильной эксплуатации оного. ..
почему же кличко и ко не осуществили эту нужную всем киевлянам трансформацию жек
сервискомпани
Мне кажется что то такое и было сделано. Но к сожалению наши люди неторопливы, даже тёплыми кредитами их в осбб не заманишь. Кстати, тот дом на об набережной, в подвале которого я обнаружил кличко мало того, что утеплился за счет этой программы, так они ещё вымутили кредит на тепловые насосы, чтоб в будующем отказаться от центрального отопления. Я хз что это и как оно работает, но факт остаётся фактом. По отзывам жильцов они приняли решение раскидать недостающие 30% в ежемесячные платежи, сроком на несколько месяцев.
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hume
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Додано: Суб 16 лис, 2019 21:26
_Mykola_ написав: hxbbgaf написав:
Вот чем заканчиваются заваренные мусоропроводы. В принципе, мусоропроводы - это антисанитария, с этим все согласны, но есть одно "но", вернее, даже не одно - кроме проблемы с мусором в подъезде, при отсутствии муропроводов должна снижаться коммуналка, так как тогда уборщице просто нефиг делать и их можно сокращать, тем более что они и так не особо часто убирают, а коммуналка даже растет.
Заваренные мусоропроводы или их полное отсутствие, это супер, нет вони, нет рассадника насекомых.
И, дело не в деньгах, а банальной чистоте.
Почему в Нью-Йорке никто мусоропроводы не заваривает, а чистота и отсутствие вони?
ЗЫ: В ответе Франта узрел мое "имя", упомянутое в суе. Для ккЦа. Мне наср"ть с большой колокольни и на бокс и на гориллу, которая в нем чего-то там добиась и что-то там вписала. Пусть-бы там и оставался. Что касается моих достижений или не достижений - начните ветку "Достижения и фэйлы rjkz".
Поржем все вместе.
ЗЗЫ: Для Франта. Насчет того, что при горилле что-то там делается...ни при одном предшественнике еще жители одного дома не асфальтировали разрытый коммунальщиками двор и оставленный на год+ за свои бабки. Сейчас ВПЕРВЫЕ собираются деньги на ремонт лифта. Полгода простоя. Такого ужасного обслуживания как при горилле с отшибленными мозгами еще не было. Фтопку и такого мэра.
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rjkz
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Додано: Суб 16 лис, 2019 21:55
бедный колюня и его соседи)
перестали им ж*** вытирать и сразу они в говнище утонули)
трубы им гнилые латали и асфальт не положили - бедаа! а создать осбб и решить этот смешной вопрос - нее, НАМ ДОЛЖНЫ!
сломали лифт и полгода (!) ходили пешком и возмущались прежде чем включить бестолковки и начать хоть шото делать самим
в том доме на малевича хоть мусорники были заварены и лифт работал, я представляю шо творится в подъезде у гения строительной мысли коли
блин, и так же ж возмущается бгггг
жить в говне и страдать - вот ваша судьба
зы: кстати тот случай, когда я в кои то веки согласен с владом - парень всерьез считает ветку, которую стартанул, своим блогом, совсем берега попутал
rjkz написав:
Мне наср"ть с большой колокольни и на бокс и на гориллу, которая в нем чего-то там добиась и что-то там вписала.
колюня, ты хоть представляешь какой высоты должна быть колокольня, шоп ты мог с нее "насрать" на кличко?
блин, сделал мой вечер, ору
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 16 лис, 2019 22:10
rjkz написав:
.. Сейчас ВПЕРВЫЕ собираются деньги на ремонт лифта. Полгода простоя. ..
а хоть квартплату снизили ? около 1грн/м2 - работа лифта
Востаннє редагувалось Клаус
в Суб 16 лис, 2019 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 22:14
stm написав: Клаус написав: _Mykola_ написав:
Заваренные мусоропроводы ..
И, дело не в деньгах, ...
ну да ! заварят люки, а тариф не пересчитывают. Требуется отдельная встреча с замглавы РДА - чтоб таки учитывали и снизили тариф навсегда.
Зато летом можно на общий балкон выйти без отвращения. В моем доме заварили, так я расцеловать готова этого умника и пофиг на тариф, особенно летом
вам серьезно запах не мешает, умников готовых выбросить в этот люк разорванный паке
т хватает. А потом радость всем этажам )))
По-моему, если он падает сверху, то он по-любому разорвется.
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hxbbgaf
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Додано: Суб 16 лис, 2019 23:06
kingkongovets написав:
а создать осбб и решить этот смешной вопрос - нее, НАМ ДОЛЖНЫ!
Не просветите, фан Кличко, зачем вообще нужна городская власть если коммунальное хозяйство в ж***, транспортные проблемы не решаются от слова совсем и т. д.?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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