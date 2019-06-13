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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1699170017011702

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 01:43

  shapo написав:
  kingkongovets написав: а создать осбб и решить этот смешной вопрос - нее, НАМ ДОЛЖНЫ!

Не просветите, фан Кличко, зачем вообще нужна городская власть если коммунальное хозяйство в ж***, транспортные проблемы не решаются от слова совсем и т. д.?


У обезьяны на лисапете родственные чувства к горилле в кресле.
Фиг знает сколько времени работал ЖЭК нормально и без проблем. Насколько нормально? Настолько, что при попытке втащить "свою" УК через создание ОСББ все были отправлены в пешее путешествие. К ЖЭКу претензий практически не было. Но как пришло примато, что ни проблема - не решается. При космосе из-за жалоб на вечно вырубающийся лифт и нерешении проблемы, после звонка на 1551 были заменены обе машины.
Мне понятны мотивы власти, пытающейся сбросить с себя заботы на самих жителей. Мне не понятно либидо на ОСББ некоторых людей. Или они не понимают всех проблем с ОСББ или очень заинтересованы в том, чтобы на этих проблемах заработать. Таких тоже хватает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 01:44

  hxbbgaf написав:Не знаю, у кого что снижается, нам сказали, как заварят, ничего не снизится, даже скорей вырастет. Просто надоело кидалово на каждом шагу.


Вас кидают уже 30 лет. Еще не привыкли?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 07:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:. Мне не понятно либидо на ОСББ некоторых людей. Или они не понимают всех проблем с ОСББ или очень заинтересованы в том, чтобы на этих проблемах заработать

... а які саме проблеми?
- бо, у нас ОСББ і хотів би знати, чого чекати у майбутньому? :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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