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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 17 лис, 2019 01:43
shapo написав: kingkongovets написав:
а создать осбб и решить этот смешной вопрос - нее, НАМ ДОЛЖНЫ!
Не просветите, фан Кличко, зачем вообще нужна городская власть если коммунальное хозяйство в ж***, транспортные проблемы не решаются от слова совсем и т. д.?
У обезьяны на лисапете родственные чувства к горилле в кресле.
Фиг знает сколько времени работал ЖЭК нормально и без проблем. Насколько нормально? Настолько, что при попытке втащить "свою" УК через создание ОСББ все были отправлены в пешее путешествие. К ЖЭКу претензий практически не было. Но как пришло примато, что ни проблема - не решается. При космосе из-за жалоб на вечно вырубающийся лифт и нерешении проблемы, после звонка на 1551 были заменены обе машины.
Мне понятны мотивы власти, пытающейся сбросить с себя заботы на самих жителей. Мне не понятно либидо на ОСББ некоторых людей. Или они не понимают всех проблем с ОСББ или очень заинтересованы в том, чтобы на этих проблемах заработать. Таких тоже хватает.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 01:44
hxbbgaf написав:
Не знаю, у кого что снижается, нам сказали, как заварят, ничего не снизится, даже скорей вырастет. Просто надоело кидалово на каждом шагу.
Вас кидают уже 30 лет. Еще не привыкли?
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Додано: Нед 17 лис, 2019 07:45
rjkz написав:
. Мне не понятно либидо на ОСББ некоторых людей. Или они не понимают всех проблем с ОСББ
или очень заинтересованы в том, чтобы на этих проблемах заработать
... а які саме проблеми?
- бо, у нас ОСББ і хотів би знати, чого чекати у майбутньому?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 17 лис, 2019 08:32
rjkz написав: shapo написав: kingkongovets написав:
а создать осбб и решить этот смешной вопрос - нее, НАМ ДОЛЖНЫ!
Не просветите, фан Кличко, зачем вообще нужна городская власть если коммунальное хозяйство в ж***, транспортные проблемы не решаются от слова совсем и т. д.?
У обезьяны на лисапете родственные чувства к горилле в кресле.
Фиг знает сколько времени работал ЖЭК нормально и без проблем. Насколько нормально? Настолько, что при попытке втащить "свою" УК через создание ОСББ все были отправлены в пешее путешествие. К ЖЭКу претензий практически не было. Но как пришло примато, что ни проблема - не решается. При космосе из-за жалоб на вечно вырубающийся лифт и нерешении проблемы, после звонка на 1551 были заменены обе машины.
Мне понятны мотивы власти, пытающейся сбросить с себя заботы на самих жителей. Мне не понятно либидо на ОСББ некоторых людей. Или они не понимают всех проблем с ОСББ или очень заинтересованы в том, чтобы на этих проблемах заработать. Таких тоже хватает.
Проблема в тому, що укро-ініфраструктура - геть зношена, на 90%. Дороги, трубопроводи, мости. Це ж все радянське. 28 років гроші виводяться з України укро-бидло-елітою.
Це означає, що з кожним роком все більше грошей в зусиль слід витрачати на ремонти всього.
І кожна наступна міська влада - буде виглядати все гіршою, навіть якщо буде щось робити.
Заміна і ремонт ліфтів в будинках - це обов'язки жЕКів та ОСББ, ніяк не мера.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Нед 17 лис, 2019 08:38
Frant написав:
Проблема в тому, що укро-ініфраструктура - геть зношена, на 90%. Дороги, трубопроводи, мости. Це ж все радянське. 28 років гроші виводяться з України укро-бидло-елітою.
Це означає, що з кожним роком все більше грошей в зусиль слід витрачати на ремонти всього.
І кожна наступна міська влада - буде виглядати все гіршою, навіть якщо буде щось робити.
Заміна і ремонт ліфтів в будинках - це обов'язки жЕКів та ОСББ, ніяк не мера.
А мэр Киева к украинской быд-ло-элите не относится и какие у него обязанности?
Рассуждения забавные. Ваши деньги скоммуниздили, поэтому ремонтируйте сами
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Нед 17 лис, 2019 09:41
Мне кажется что правительство на шпагате, с одной стороны взять на себя ремонт изношеной инфраструктуры хрущовок - очень большие деньги, если без халтуры вот это вот все закатать в новый асфальт, заменить трубы и проводку, отремонтировать крыши, лифты, цоколи... Это очень большие деньги. Их нет.
С другой стороны правильным решением кажется послать всех собственников в пешее эротическое организовывать ОСББ, квартальные и домовые комитеты и самим все это финансировать. С учётом того что большинству недвижимость досталась нашару, на попытку переложить на них финансирование инфраструктуры население ответит саботажем, плюс прокатит на выборах правительство.
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kianushkolosov
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Додано: Нед 17 лис, 2019 10:31
kianushkolosov написав:
Мне кажется что правительство на шпагате, с одной стороны взять на себя ремонт изношеной инфраструктуры хрущовок - очень большие деньги, если без халтуры вот это вот все закатать в новый асфальт, заменить трубы и проводку, отремонтировать крыши, лифты, цоколи... Это очень большие деньги. Их нет
.
...
... стекломостик
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