Додано: Нед 17 лис, 2019 01:43

shapo написав: kingkongovets написав: а создать осбб и решить этот смешной вопрос - нее, НАМ ДОЛЖНЫ! а создать осбб и решить этот смешной вопрос - нее, НАМ ДОЛЖНЫ!

Не просветите, фан Кличко, зачем вообще нужна городская власть если коммунальное хозяйство в ж***, транспортные проблемы не решаются от слова совсем и т. д.? Не просветите, фан Кличко, зачем вообще нужна городская власть если коммунальное хозяйство в ж***, транспортные проблемы не решаются от слова совсем и т. д.?

У обезьяны на лисапете родственные чувства к горилле в кресле.Фиг знает сколько времени работал ЖЭК нормально и без проблем. Насколько нормально? Настолько, что при попытке втащить "свою" УК через создание ОСББ все были отправлены в пешее путешествие. К ЖЭКу претензий практически не было. Но как пришло примато, что ни проблема - не решается. При космосе из-за жалоб на вечно вырубающийся лифт и нерешении проблемы, после звонка на 1551 были заменены обе машины.Мне понятны мотивы власти, пытающейся сбросить с себя заботы на самих жителей. Мне не понятно либидо на ОСББ некоторых людей. Или они не понимают всех проблем с ОСББ или очень заинтересованы в том, чтобы на этих проблемах заработать. Таких тоже хватает.