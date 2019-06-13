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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1700170117021703>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 01:43

  shapo написав:
  kingkongovets написав: а создать осбб и решить этот смешной вопрос - нее, НАМ ДОЛЖНЫ!

Не просветите, фан Кличко, зачем вообще нужна городская власть если коммунальное хозяйство в ж***, транспортные проблемы не решаются от слова совсем и т. д.?


У обезьяны на лисапете родственные чувства к горилле в кресле.
Фиг знает сколько времени работал ЖЭК нормально и без проблем. Насколько нормально? Настолько, что при попытке втащить "свою" УК через создание ОСББ все были отправлены в пешее путешествие. К ЖЭКу претензий практически не было. Но как пришло примато, что ни проблема - не решается. При космосе из-за жалоб на вечно вырубающийся лифт и нерешении проблемы, после звонка на 1551 были заменены обе машины.
Мне понятны мотивы власти, пытающейся сбросить с себя заботы на самих жителей. Мне не понятно либидо на ОСББ некоторых людей. Или они не понимают всех проблем с ОСББ или очень заинтересованы в том, чтобы на этих проблемах заработать. Таких тоже хватает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 01:44

  hxbbgaf написав:Не знаю, у кого что снижается, нам сказали, как заварят, ничего не снизится, даже скорей вырастет. Просто надоело кидалово на каждом шагу.


Вас кидают уже 30 лет. Еще не привыкли?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 07:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:. Мне не понятно либидо на ОСББ некоторых людей. Или они не понимают всех проблем с ОСББ или очень заинтересованы в том, чтобы на этих проблемах заработать

... а які саме проблеми?
- бо, у нас ОСББ і хотів би знати, чого чекати у майбутньому? :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 08:32

  rjkz написав:
  shapo написав:
  kingkongovets написав: а создать осбб и решить этот смешной вопрос - нее, НАМ ДОЛЖНЫ!

Не просветите, фан Кличко, зачем вообще нужна городская власть если коммунальное хозяйство в ж***, транспортные проблемы не решаются от слова совсем и т. д.?


У обезьяны на лисапете родственные чувства к горилле в кресле.
Фиг знает сколько времени работал ЖЭК нормально и без проблем. Насколько нормально? Настолько, что при попытке втащить "свою" УК через создание ОСББ все были отправлены в пешее путешествие. К ЖЭКу претензий практически не было. Но как пришло примато, что ни проблема - не решается. При космосе из-за жалоб на вечно вырубающийся лифт и нерешении проблемы, после звонка на 1551 были заменены обе машины.
Мне понятны мотивы власти, пытающейся сбросить с себя заботы на самих жителей. Мне не понятно либидо на ОСББ некоторых людей. Или они не понимают всех проблем с ОСББ или очень заинтересованы в том, чтобы на этих проблемах заработать. Таких тоже хватает.


Проблема в тому, що укро-ініфраструктура - геть зношена, на 90%. Дороги, трубопроводи, мости. Це ж все радянське. 28 років гроші виводяться з України укро-бидло-елітою.

Це означає, що з кожним роком все більше грошей в зусиль слід витрачати на ремонти всього.

І кожна наступна міська влада - буде виглядати все гіршою, навіть якщо буде щось робити.


Заміна і ремонт ліфтів в будинках - це обов'язки жЕКів та ОСББ, ніяк не мера.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 08:38

  Frant написав:
Проблема в тому, що укро-ініфраструктура - геть зношена, на 90%. Дороги, трубопроводи, мости. Це ж все радянське. 28 років гроші виводяться з України укро-бидло-елітою.

Це означає, що з кожним роком все більше грошей в зусиль слід витрачати на ремонти всього.

І кожна наступна міська влада - буде виглядати все гіршою, навіть якщо буде щось робити.


Заміна і ремонт ліфтів в будинках - це обов'язки жЕКів та ОСББ, ніяк не мера.

А мэр Киева к украинской быд-ло-элите не относится и какие у него обязанности?
Рассуждения забавные. Ваши деньги скоммуниздили, поэтому ремонтируйте сами
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 09:41

ОСББ

Мне кажется что правительство на шпагате, с одной стороны взять на себя ремонт изношеной инфраструктуры хрущовок - очень большие деньги, если без халтуры вот это вот все закатать в новый асфальт, заменить трубы и проводку, отремонтировать крыши, лифты, цоколи... Это очень большие деньги. Их нет.
С другой стороны правильным решением кажется послать всех собственников в пешее эротическое организовывать ОСББ, квартальные и домовые комитеты и самим все это финансировать. С учётом того что большинству недвижимость досталась нашару, на попытку переложить на них финансирование инфраструктуры население ответит саботажем, плюс прокатит на выборах правительство.
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:31

  kianushkolosov написав:... ремонт изношеной инфраструктуры хрущовок - очень большие деньги, если без халтуры вот это вот все закатать в новый асфальт, заменить трубы и проводку, отремонтировать крыши, лифты, цоколи... Это очень большие деньги. Их нет.
...

... стекломостик 8)
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:54

  kianushkolosov написав:Мне кажется что правительство на шпагате, с одной стороны взять на себя ремонт изношеной инфраструктуры хрущовок - очень большие деньги, если без халтуры вот это вот все закатать в новый асфальт, заменить трубы и проводку, отремонтировать крыши, лифты, цоколи... Это очень большие деньги. Их нет.
С другой стороны правильным решением кажется послать всех собственников в пешее эротическое организовывать ОСББ, квартальные и домовые комитеты и самим все это финансировать. С учётом того что большинству недвижимость досталась нашару, на попытку переложить на них финансирование инфраструктуры население ответит саботажем, плюс прокатит на выборах правительство.


люди с советским бэкграундом должны наконец приучиться к мысли, шо их ответственность простирается дальше, чем дверь их квартиры и соответственно понимать, что парадные, лифты, придомовая територия, чердаки и подвалы должны ремонтировать они сами, а не добрый джинн из жэка, или кмда
и шо привычка засирать и ломать все шо находится за их дверью с полной уверенностью, шо все это кто-то ОБЯЗАН убирать и ремонтировать должна отойти в прошлое
и пока (если) этого не произойдет - люди будут жить в говне, страдать и жаловаться на жэки и кличка
надо выдавливать из себя по капле совок, господа
то шо вам когда то дали возможность нашару приватизировать ваши квартиры не означает шо вам вдобавок подарили и пожизненную гарантию на эту недвигу и шо за вами будут убирать и ремонтировать, а вы будете со своими вечно недовольными ипалами лишь все критиковать и жаловаться под лозунгом "проснись, нас обос... обокрали!"
хотите шоп была чистота и порядок вокруг вашей квартиры? засучили рукава и вперед!
у нищих слуг нет
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 17 лис, 2019 11:20, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:16

  kianushkolosov написав:Мне кажется что
С другой стороны правильным решением кажется послать всех собственников в пешее эротическое организовывать ОСББ, квартальные и домовые комитеты и самим все это финансировать.

Мне всегда казалось, что именно жильцы и владельцы-арендодатели заинтересованы в нормальном состоянии дома, и никто не сможет лучше управлять недвижимым имуществом, чем люди заинтересованные в этом. Я как то снимал квартиру на старонаводницкой в доме (совминовские дома, великолепнейшие дома с точки зрения качества и удобства проживания) который с 90х годов управлялась жэком. Сложилось стойкое впечатление, что только "прирождённые"управленцы смогли бы ушатать так дом за двадцать лет обслуживания. И эти дома находятся в самом центре киева.

А вот городская власть должна обеспечить всё, что находится вне дома/участка который принадлежит жильцам. Не городское это дело лампочки в подъезде менять.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:39

в тарифе сдпт - https://www.municipal.kiev.ua/kiev/ - 15-17%% -поточний ремонт.
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