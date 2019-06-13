Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав: а создать осбб и решить этот смешной вопрос - нее, НАМ ДОЛЖНЫ!
Не просветите, фан Кличко, зачем вообще нужна городская власть если коммунальное хозяйство в ж***, транспортные проблемы не решаются от слова совсем и т. д.?
У обезьяны на лисапете родственные чувства к горилле в кресле. Фиг знает сколько времени работал ЖЭК нормально и без проблем. Насколько нормально? Настолько, что при попытке втащить "свою" УК через создание ОСББ все были отправлены в пешее путешествие. К ЖЭКу претензий практически не было. Но как пришло примато, что ни проблема - не решается. При космосе из-за жалоб на вечно вырубающийся лифт и нерешении проблемы, после звонка на 1551 были заменены обе машины. Мне понятны мотивы власти, пытающейся сбросить с себя заботы на самих жителей. Мне не понятно либидо на ОСББ некоторых людей. Или они не понимают всех проблем с ОСББ или очень заинтересованы в том, чтобы на этих проблемах заработать. Таких тоже хватает.
rjkz написав:. Мне не понятно либидо на ОСББ некоторых людей. Или они не понимают всех проблем с ОСББ или очень заинтересованы в том, чтобы на этих проблемах заработать
... а які саме проблеми? - бо, у нас ОСББ і хотів би знати, чого чекати у майбутньому?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
kingkongovets написав: а создать осбб и решить этот смешной вопрос - нее, НАМ ДОЛЖНЫ!
Не просветите, фан Кличко, зачем вообще нужна городская власть если коммунальное хозяйство в ж***, транспортные проблемы не решаются от слова совсем и т. д.?
У обезьяны на лисапете родственные чувства к горилле в кресле. Фиг знает сколько времени работал ЖЭК нормально и без проблем. Насколько нормально? Настолько, что при попытке втащить "свою" УК через создание ОСББ все были отправлены в пешее путешествие. К ЖЭКу претензий практически не было. Но как пришло примато, что ни проблема - не решается. При космосе из-за жалоб на вечно вырубающийся лифт и нерешении проблемы, после звонка на 1551 были заменены обе машины. Мне понятны мотивы власти, пытающейся сбросить с себя заботы на самих жителей. Мне не понятно либидо на ОСББ некоторых людей. Или они не понимают всех проблем с ОСББ или очень заинтересованы в том, чтобы на этих проблемах заработать. Таких тоже хватает.
Проблема в тому, що укро-ініфраструктура - геть зношена, на 90%. Дороги, трубопроводи, мости. Це ж все радянське. 28 років гроші виводяться з України укро-бидло-елітою.
Це означає, що з кожним роком все більше грошей в зусиль слід витрачати на ремонти всього.
І кожна наступна міська влада - буде виглядати все гіршою, навіть якщо буде щось робити.
Заміна і ремонт ліфтів в будинках - це обов'язки жЕКів та ОСББ, ніяк не мера.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Мне кажется что правительство на шпагате, с одной стороны взять на себя ремонт изношеной инфраструктуры хрущовок - очень большие деньги, если без халтуры вот это вот все закатать в новый асфальт, заменить трубы и проводку, отремонтировать крыши, лифты, цоколи... Это очень большие деньги. Их нет. С другой стороны правильным решением кажется послать всех собственников в пешее эротическое организовывать ОСББ, квартальные и домовые комитеты и самим все это финансировать. С учётом того что большинству недвижимость досталась нашару, на попытку переложить на них финансирование инфраструктуры население ответит саботажем, плюс прокатит на выборах правительство.
kianushkolosov написав:... ремонт изношеной инфраструктуры хрущовок - очень большие деньги, если без халтуры вот это вот все закатать в новый асфальт, заменить трубы и проводку, отремонтировать крыши, лифты, цоколи... Это очень большие деньги. Их нет. ...
kianushkolosov написав:Мне кажется что правительство на шпагате, с одной стороны взять на себя ремонт изношеной инфраструктуры хрущовок - очень большие деньги, если без халтуры вот это вот все закатать в новый асфальт, заменить трубы и проводку, отремонтировать крыши, лифты, цоколи... Это очень большие деньги. Их нет. С другой стороны правильным решением кажется послать всех собственников в пешее эротическое организовывать ОСББ, квартальные и домовые комитеты и самим все это финансировать. С учётом того что большинству недвижимость досталась нашару, на попытку переложить на них финансирование инфраструктуры население ответит саботажем, плюс прокатит на выборах правительство.
люди с советским бэкграундом должны наконец приучиться к мысли, шо их ответственность простирается дальше, чем дверь их квартиры и соответственно понимать, что парадные, лифты, придомовая територия, чердаки и подвалы должны ремонтировать они сами, а не добрый джинн из жэка, или кмда и шо привычка засирать и ломать все шо находится за их дверью с полной уверенностью, шо все это кто-то ОБЯЗАН убирать и ремонтировать должна отойти в прошлое и пока (если) этого не произойдет - люди будут жить в говне, страдать и жаловаться на жэки и кличка надо выдавливать из себя по капле совок, господа то шо вам когда то дали возможность нашару приватизировать ваши квартиры не означает шо вам вдобавок подарили и пожизненную гарантию на эту недвигу и шо за вами будут убирать и ремонтировать, а вы будете со своими вечно недовольными ипалами лишь все критиковать и жаловаться под лозунгом "проснись, нас обос... обокрали!" хотите шоп была чистота и порядок вокруг вашей квартиры? засучили рукава и вперед! у нищих слуг нет
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 17 лис, 2019 11:20, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kianushkolosov написав:Мне кажется что С другой стороны правильным решением кажется послать всех собственников в пешее эротическое организовывать ОСББ, квартальные и домовые комитеты и самим все это финансировать.
Мне всегда казалось, что именно жильцы и владельцы-арендодатели заинтересованы в нормальном состоянии дома, и никто не сможет лучше управлять недвижимым имуществом, чем люди заинтересованные в этом. Я как то снимал квартиру на старонаводницкой в доме (совминовские дома, великолепнейшие дома с точки зрения качества и удобства проживания) который с 90х годов управлялась жэком. Сложилось стойкое впечатление, что только "прирождённые"управленцы смогли бы ушатать так дом за двадцать лет обслуживания. И эти дома находятся в самом центре киева.
А вот городская власть должна обеспечить всё, что находится вне дома/участка который принадлежит жильцам. Не городское это дело лампочки в подъезде менять.