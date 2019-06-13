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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1700170117021703

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:49

  kingkongovets написав:люди с советским бэкграундом должны наконец приучиться к мысли, шо их ответственность простирается дальше, чем дверь их квартиры и соответственно понимать, что парадные, лифты, придомовая територия, чердаки и подвалы должны ремонтировать они сами, а не добрый джинн из жэка, или кмда


Я уже несколько раз задал вопрос зачем тогда нужен мэр, кмда и тем более жек.
Т.к. ответа нет, то предположу что для того чтобы растащить остатки клятого совка и общей якобы бесхозной городской земли.
По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.
Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру?

  kingkongovets написав:и шо привычка засирать и ломать все шо находится за их дверью с полной уверенностью, шо все это кто-то ОБЯЗАН убирать и ремонтировать должна отойти в прошлое
и пока (если) этого не произойдет - люди будут жить в говне, страдать и жаловаться на жэки и кличка
надо выдавливать из себя по капле совок, господа


И откуда вы только такие продвинутые несовковые взялись. Неужели в незалежной, стремительно деградирующей Украине сейчас таких делают.


  kingkongovets написав:то шо вам когда то дали возможность нашару приватизировать ваши квартиры не означает шо вам вдобавок подарили и пожизненную гарантию на эту недвигу и шо за вами будут убирать и ремонтировать, а вы будете со своими вечно недовольными ипалами лишь все критиковать и жаловаться под лозунгом "проснись, нас обос... обокрали!"
хотите шоп была чистота и порядок вокруг вашей квартиры? засучили рукава и вперед!
у нищих слуг нет


Не все приватизировали советское жилье.
Все свои квартиры и дом мне,к сожалению, пришлось покупать.
И если приватизация совкового жилья полученного в обмен на недоплаченную при том же совке зарплату это такая огромная "щедрость" от бывших коммуняк-фарцов-криминала ставших вдруг проевропейскими капиталистами, то куда делось остальное наследство клятого совка в виде заводов,газет,пароходов?
У меня до сих пор валяются 3 приватизационных сертификаты которые не было куда вложить.
Не подскажите где их можно обменять на причитающуюся мне часть бывшей общенародной собственности и заодно получить положенную бесплатно землицу как киевлянину в том же районе где живу - в Печерском?
А то сейчас начинается второй тур по окончательной приватизации Украины и я ,как и большинство,явно останусь даже без бумажек на память.
Что касается обязанностей неблагодарных граждан к боксеру с отбитыми мозгами,и, как оказалось,нечистыми руками, и прочей нынешней властной камарилье, то ваши лозунги я читал еще лет 50 назад на красном кумаче " Нам доверено,нам и отвечать"
PS У нищих не только нет слуг,но и хозяев
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 12:14

shapo
я же выше достаточно ясно написал - нравится это вам, или не нравится, но выхода из ситуации два:
1) создавать осбб, участвовать в муниципальных программах (которых кстати достаточно) брать управление в свои руки и приводить дом и придомовую в порядок
2) продолжать жаловаться, страдать и жить в говне
но вам похоже более близок второй вариант - что ж, каждый свою судьбу выбирает сам
совок давно закончился и ничего "вашего" там не было - на зоне зекам ничего не принадлежит
похоже вы слишком буквально в свое время восприняли лозунги тех лет типа "все вокруг народное, все вокруг мое" :mrgreen:
с приветом, кэп
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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  #<1 ... 1700170117021703
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