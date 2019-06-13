Додано: Нед 17 лис, 2019 11:49

kingkongovets написав: люди с советским бэкграундом должны наконец приучиться к мысли, шо их ответственность простирается дальше, чем дверь их квартиры и соответственно понимать, что парадные, лифты, придомовая територия, чердаки и подвалы должны ремонтировать они сами, а не добрый джинн из жэка, или кмда люди с советским бэкграундом должны наконец приучиться к мысли, шо их ответственность простирается дальше, чем дверь их квартиры и соответственно понимать, что парадные, лифты, придомовая територия, чердаки и подвалы должны ремонтировать они сами, а не добрый джинн из жэка, или кмда

kingkongovets написав: и шо привычка засирать и ломать все шо находится за их дверью с полной уверенностью, шо все это кто-то ОБЯЗАН убирать и ремонтировать должна отойти в прошлое

и пока (если) этого не произойдет - люди будут жить в говне, страдать и жаловаться на жэки и кличка

надо выдавливать из себя по капле совок, господа и шо привычка засирать и ломать все шо находится за их дверью с полной уверенностью, шо все это кто-то ОБЯЗАН убирать и ремонтировать должна отойти в прошлоеи пока (если) этого не произойдет - люди будут жить в говне, страдать и жаловаться на жэки и кличканадо выдавливать из себя по капле совок, господа

kingkongovets написав: то шо вам когда то дали возможность нашару приватизировать ваши квартиры не означает шо вам вдобавок подарили и пожизненную гарантию на эту недвигу и шо за вами будут убирать и ремонтировать, а вы будете со своими вечно недовольными ипалами лишь все критиковать и жаловаться под лозунгом "проснись, нас обос... обокрали!"

хотите шоп была чистота и порядок вокруг вашей квартиры? засучили рукава и вперед!

у нищих слуг нет то шо вам когда то дали возможность нашару приватизировать ваши квартиры не означает шо вам вдобавок подарили и пожизненную гарантию на эту недвигу и шо за вами будут убирать и ремонтировать, а вы будете со своими вечно недовольными ипалами лишь все критиковать и жаловаться под лозунгом "проснись, нас обос... обокрали!"хотите шоп была чистота и порядок вокруг вашей квартиры? засучили рукава и вперед!у нищих слуг нет

Я уже несколько раз задал вопрос зачем тогда нужен мэр, кмда и тем более жек.Т.к. ответа нет, то предположу что для того чтобы растащить остатки клятого совка и общей якобы бесхозной городской земли.По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру?И откуда вы только такие продвинутые несовковые взялись. Неужели в незалежной, стремительно деградирующей Украине сейчас таких делают.Не все приватизировали советское жилье.Все свои квартиры и дом мне,к сожалению, пришлось покупать.И если приватизация совкового жилья полученного в обмен на недоплаченную при том же совке зарплату это такая огромная "щедрость" от бывших коммуняк-фарцов-криминала ставших вдруг проевропейскими капиталистами, то куда делось остальное наследство клятого совка в виде заводов,газет,пароходов?У меня до сих пор валяются 3 приватизационных сертификаты которые не было куда вложить.Не подскажите где их можно обменять на причитающуюся мне часть бывшей общенародной собственности и заодно получить положенную бесплатно землицу как киевлянину в том же районе где живу - в Печерском?А то сейчас начинается второй тур по окончательной приватизации Украины и я ,как и большинство,явно останусь даже без бумажек на память.Что касается обязанностей неблагодарных граждан к боксеру с отбитыми мозгами,и, как оказалось,нечистыми руками, и прочей нынешней властной камарилье, то ваши лозунги я читал еще лет 50 назад на красном кумаче " Нам доверено,нам и отвечать"PS У нищих не только нет слуг,но и хозяев