Додано: Нед 17 лис, 2019 12:14

shapo

я же выше достаточно ясно написал - нравится это вам, или не нравится, но выхода из ситуации два:

1) создавать осбб, участвовать в муниципальных программах (которых кстати достаточно) брать управление в свои руки и приводить дом и придомовую в порядок

2) продолжать жаловаться, страдать и жить в говне

но вам похоже более близок второй вариант - что ж, каждый свою судьбу выбирает сам

совок давно закончился и ничего "вашего" там не было - на зоне зекам ничего не принадлежит

похоже вы слишком буквально в свое время восприняли лозунги тех лет типа "все вокруг народное, все вокруг мое"

