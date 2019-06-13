Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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kingkongovets написав: а создать осбб и решить этот смешной вопрос - нее, НАМ ДОЛЖНЫ!
Не просветите, фан Кличко, зачем вообще нужна городская власть если коммунальное хозяйство в ж***, транспортные проблемы не решаются от слова совсем и т. д.?
У обезьяны на лисапете родственные чувства к горилле в кресле. Фиг знает сколько времени работал ЖЭК нормально и без проблем. Насколько нормально? Настолько, что при попытке втащить "свою" УК через создание ОСББ все были отправлены в пешее путешествие. К ЖЭКу претензий практически не было. Но как пришло примато, что ни проблема - не решается. При космосе из-за жалоб на вечно вырубающийся лифт и нерешении проблемы, после звонка на 1551 были заменены обе машины. Мне понятны мотивы власти, пытающейся сбросить с себя заботы на самих жителей. Мне не понятно либидо на ОСББ некоторых людей. Или они не понимают всех проблем с ОСББ или очень заинтересованы в том, чтобы на этих проблемах заработать. Таких тоже хватает.
rjkz написав:. Мне не понятно либидо на ОСББ некоторых людей. Или они не понимают всех проблем с ОСББ или очень заинтересованы в том, чтобы на этих проблемах заработать
... а які саме проблеми? - бо, у нас ОСББ і хотів би знати, чого чекати у майбутньому?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Мне кажется что правительство на шпагате, с одной стороны взять на себя ремонт изношеной инфраструктуры хрущовок - очень большие деньги, если без халтуры вот это вот все закатать в новый асфальт, заменить трубы и проводку, отремонтировать крыши, лифты, цоколи... Это очень большие деньги. Их нет. С другой стороны правильным решением кажется послать всех собственников в пешее эротическое организовывать ОСББ, квартальные и домовые комитеты и самим все это финансировать. С учётом того что большинству недвижимость досталась нашару, на попытку переложить на них финансирование инфраструктуры население ответит саботажем, плюс прокатит на выборах правительство.
kianushkolosov написав:Мне кажется что правительство на шпагате, с одной стороны взять на себя ремонт изношеной инфраструктуры хрущовок - очень большие деньги, если без халтуры вот это вот все закатать в новый асфальт, заменить трубы и проводку, отремонтировать крыши, лифты, цоколи... Это очень большие деньги. Их нет. С другой стороны правильным решением кажется послать всех собственников в пешее эротическое организовывать ОСББ, квартальные и домовые комитеты и самим все это финансировать. С учётом того что большинству недвижимость досталась нашару, на попытку переложить на них финансирование инфраструктуры население ответит саботажем, плюс прокатит на выборах правительство.
люди с советским бэкграундом должны наконец приучиться к мысли, шо их ответственность простирается дальше, чем дверь их квартиры и соответственно понимать, что парадные, лифты, придомовая територия, чердаки и подвалы должны ремонтировать они сами, а не добрый джинн из жэка, или кмда и шо привычка засирать и ломать все шо находится за их дверью с полной уверенностью, шо все это кто-то ОБЯЗАН убирать и ремонтировать должна отойти в прошлое и пока (если) этого не произойдет - люди будут жить в говне, страдать и жаловаться на жэки и кличка надо выдавливать из себя по капле совок, господа то шо вам когда то дали возможность нашару приватизировать ваши квартиры не означает шо вам вдобавок подарили и пожизненную гарантию на эту недвигу и шо за вами будут убирать и ремонтировать, а вы будете со своими вечно недовольными ипалами лишь все критиковать и жаловаться под лозунгом "проснись, нас обос... обокрали!" хотите шоп была чистота и порядок вокруг вашей квартиры? засучили рукава и вперед! у нищих слуг нет
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 17 лис, 2019 11:20, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kianushkolosov написав:Мне кажется что С другой стороны правильным решением кажется послать всех собственников в пешее эротическое организовывать ОСББ, квартальные и домовые комитеты и самим все это финансировать.
Мне всегда казалось, что именно жильцы и владельцы-арендодатели заинтересованы в нормальном состоянии дома, и никто не сможет лучше управлять недвижимым имуществом, чем люди заинтересованные в этом. Я как то снимал квартиру на старонаводницкой в доме (совминовские дома, великолепнейшие дома с точки зрения качества и удобства проживания) который с 90х годов управлялась жэком. Сложилось стойкое впечатление, что только "прирождённые"управленцы смогли бы ушатать так дом за двадцать лет обслуживания. И эти дома находятся в самом центре киева.
А вот городская власть должна обеспечить всё, что находится вне дома/участка который принадлежит жильцам. Не городское это дело лампочки в подъезде менять.
kingkongovets написав:люди с советским бэкграундом должны наконец приучиться к мысли, шо их ответственность простирается дальше, чем дверь их квартиры и соответственно понимать, что парадные, лифты, придомовая територия, чердаки и подвалы должны ремонтировать они сами, а не добрый джинн из жэка, или кмда
Я уже несколько раз задал вопрос зачем тогда нужен мэр, кмда и тем более жек. Т.к. ответа нет, то предположу что для того чтобы растащить остатки клятого совка и общей якобы бесхозной городской земли. По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию. Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру?
kingkongovets написав:и шо привычка засирать и ломать все шо находится за их дверью с полной уверенностью, шо все это кто-то ОБЯЗАН убирать и ремонтировать должна отойти в прошлое и пока (если) этого не произойдет - люди будут жить в говне, страдать и жаловаться на жэки и кличка надо выдавливать из себя по капле совок, господа
И откуда вы только такие продвинутые несовковые взялись. Неужели в незалежной, стремительно деградирующей Украине сейчас таких делают.
kingkongovets написав:то шо вам когда то дали возможность нашару приватизировать ваши квартиры не означает шо вам вдобавок подарили и пожизненную гарантию на эту недвигу и шо за вами будут убирать и ремонтировать, а вы будете со своими вечно недовольными ипалами лишь все критиковать и жаловаться под лозунгом "проснись, нас обос... обокрали!" хотите шоп была чистота и порядок вокруг вашей квартиры? засучили рукава и вперед! у нищих слуг нет
Не все приватизировали советское жилье. Все свои квартиры и дом мне,к сожалению, пришлось покупать. И если приватизация совкового жилья полученного в обмен на недоплаченную при том же совке зарплату это такая огромная "щедрость" от бывших коммуняк-фарцов-криминала ставших вдруг проевропейскими капиталистами, то куда делось остальное наследство клятого совка в виде заводов,газет,пароходов? У меня до сих пор валяются 3 приватизационных сертификаты которые не было куда вложить. Не подскажите где их можно обменять на причитающуюся мне часть бывшей общенародной собственности и заодно получить положенную бесплатно землицу как киевлянину в том же районе где живу - в Печерском? А то сейчас начинается второй тур по окончательной приватизации Украины и я ,как и большинство,явно останусь даже без бумажек на память. Что касается обязанностей неблагодарных граждан к боксеру с отбитыми мозгами,и, как оказалось,нечистыми руками, и прочей нынешней властной камарилье, то ваши лозунги я читал еще лет 50 назад на красном кумаче " Нам доверено,нам и отвечать" PS У нищих не только нет слуг,но и хозяев
shapo я же выше достаточно ясно написал - нравится это вам, или не нравится, но выхода из ситуации два: 1) создавать осбб, участвовать в муниципальных программах (которых кстати достаточно) брать управление в свои руки и приводить дом и придомовую в порядок 2) продолжать жаловаться, страдать и жить в говне но вам похоже более близок второй вариант - что ж, каждый свою судьбу выбирает сам похоже вы слишком буквально в свое время восприняли лозунги тех лет типа "все вокруг народное, все вокруг мое" зекам на зоне ничего не принадлежит, ничего "вашего" в совке не было с приветом, кэп
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
hxbbgaf написав:Вот чем заканчиваются заваренные мусоропроводы. В принципе, мусоропроводы - это антисанитария, с этим все согласны, но есть одно "но", вернее, даже не одно - кроме проблемы с мусором в подъезде, при отсутствии муропроводов должна снижаться коммуналка, так как тогда уборщице просто нефиг делать и их можно сокращать, тем более что они и так не особо часто убирают, а коммуналка даже растет.
Заваренные мусоропроводы или их полное отсутствие, это супер, нет вони, нет рассадника насекомых. И, дело не в деньгах, а банальной чистоте.
Почему в Нью-Йорке никто мусоропроводы не заваривает, а чистота и отсутствие вони?
Может потому, что мусоропроводы спроектированы не по "д*****"?
С первого раза как только увидел и осознал что это и как оно работает, сразу возник вопрос... какой чудак на букву М, такое спроектировал?
Это ж надо додуматься в многоэтажном доме сделать тупо трубу с нечистотами, внизу которой есть мелкий контейнер в который это все летит с десятков метров высоты, и это все потом кто-то должен выгребать вручную...
rjkz написав:ЗЗЫ: Для Франта. Насчет того, что при горилле что-то там делается...ни при одном предшественнике еще жители одного дома не асфальтировали разрытый коммунальщиками двор и оставленный на год+ за свои бабки. Сейчас ВПЕРВЫЕ собираются деньги на ремонт лифта. Полгода простоя. Такого ужасного обслуживания как при горилле с отшибленными мозгами еще не было. Фтопку и такого мэра.
Я бы сказал что лучшим мером был Попов, открывались станции метро, делались развязки...