kianushkolosov написав: Мне кажется что правительство на шпагате, с одной стороны взять на себя ремонт изношеной инфраструктуры хрущовок - очень большие деньги, если без халтуры вот это вот все закатать в новый асфальт, заменить трубы и проводку, отремонтировать крыши, лифты, цоколи... Это очень большие деньги. Их нет.

люди с советским бэкграундом должны наконец приучиться к мысли, шо их ответственность простирается дальше, чем дверь их квартиры и соответственно понимать, что парадные, лифты, придомовая територия, чердаки и подвалы должны ремонтировать они сами, а не добрый джинн из жэка, или кмда

и шо привычка засирать и ломать все шо находится за их дверью с полной уверенностью, шо все это кто-то ОБЯЗАН убирать и ремонтировать должна отойти в прошлое

и пока (если) этого не произойдет - люди будут жить в говне, страдать и жаловаться на жэки и кличка

надо выдавливать из себя по капле совок, господа

то шо вам когда то дали возможность нашару приватизировать ваши квартиры не означает шо вам вдобавок подарили и пожизненную гарантию на эту недвигу и шо за вами будут убирать и ремонтировать, а вы будете со своими вечно недовольными ипалами лишь все критиковать и жаловаться под лозунгом "проснись, нас обос... обокрали!"

хотите шоп была чистота и порядок вокруг вашей квартиры? засучили рукава и вперед!

