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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 17 лис, 2019 13:37
Долярчик написав:
... ну то нах збирають податки, якщо все пересічним потрібно робити самим?
Давай про налоги не здесь.
Тут началась тотальная подмена понятий. Сказано же есть два варианта.
1. Создать осбб и большинством на собрании голосовать про управление дома.
2. Платить хз куда и спрашивать хз с кого почему не заменили лампочку, или почему течёт труба в подвале, хотя её замена это дело 5 кгрн с работой и материалом.
Городской власти можете предъявлять развитие инфраструктуры, и прочии вопросы.
Побывал во многих домах с осбб, насмотрелся очень разных ситуаций от установки теплонасосов и общего утепления высокоэтажных домов с помощью тёплых кредитов до замены банального освещения в мопах на энергосберегающие лампы со встроенными датчиками движения, замены энергоэффективных дверей на общие балконы, оснащение подъездов модными скуд, установку камер в лифтах и тд и тп. Всё это возможно только в двух вариантах, либо осбб с жильцами членами правления, либо хорошей ук (что редкость, обычно в домах бизнес класса).
А ставить в один ряд проблему текущей канализации в подвале и реконструкцию шулявского моста не стоит, проблемы разного характера.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 13:42
kingkongovets написав:shapo
я же выше достаточно ясно написал - нравится это вам, или не нравится, но выхода из ситуации два:
1) создавать осбб, участвовать в муниципальных программах (которых кстати достаточно) брать управление в свои руки и приводить дом и придомовую в порядок
2) продолжать жаловаться, страдать и жить в говне
но вам похоже более близок второй вариант - что ж, каждый свою судьбу выбирает сам
похоже вы слишком буквально в свое время восприняли лозунги тех лет типа "все вокруг народное, все вокруг мое"
зекам на зоне ничего не принадлежит, ничего "вашего" в совке не было
с приветом, кэп
ИМХО, Тут надо или драконить жесткими штрафами с неотвратимостью наказаний за нарушения законов и правил, или банально ждать пока не вымрут те кто считает, что им все должно государство, которое, кстати, уже давно умыло руки с принятием и вступлением в действие нового кодекса ЖКХ.
В котором определено ВСЕ что касается дома, это прямая ответственность жильцов, и уже никто никому ничего не должен, но до 99% владельцев это по-прежнему не доходит.
Даже в новых домах в которых 100% собственников уже купили "за свои", тоже присутствует у большинства пунктик - нам все должны, и отношение такое же жлобско/скотское к МОПам, лифтам, несущим конструкциям дома и пр...
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_Mykola_
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Додано: Нед 17 лис, 2019 13:46
_Mykola_ написав:
Может потому, что мусоропроводы спроектированы не по "д*****"?
С первого раза как только увидел и осознал что это и как оно работает, сразу возник вопрос... какой чудак на букву М, такое спроектировал?
Это ж надо додуматься в многоэтажном доме сделать тупо трубу с нечистотами, внизу которой есть мелкий контейнер в который это все летит с десятков метров высоты, и это все потом кто-то должен выгребать вручную...
... причем помещение с искомым контейнером находится непосредственно возле входной двери и во время его вывоза возможность вдыхать его ароматы имеют все входящие/выходящие и жильцы бижайших квартир, не говоря уже о крысах и тараканах - бред дичайший
кстати в нй хватает своих приколов типа парового отопления и узких дворов колодцев с мусором на дне
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 17 лис, 2019 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 13:47
_Mykola_ написав:
[
Даже в новых домах в которых 100% собственников уже купили "за свои", тоже присутствует у большинства пунктик - нам все должны, и отношение такое же жлобско/скотское к МОПам, лифтам, несущим конструкциям дома и пр...
Меня особо потешает в современных новостроях категории жильцов которые отлистали за квартиру от 50до 150 куе и с остервенением отстаивают точку зрения, что условные 10 грн это дорого за обслуживание. "А вот через дорогу 541 жэк обслуживает за 7 грн."
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Додано: Нед 17 лис, 2019 13:50
hume написав: _Mykola_ написав:
[
Даже в новых домах в которых 100% собственников уже купили "за свои", тоже присутствует у большинства пунктик - нам все должны, и отношение такое же жлобско/скотское к МОПам, лифтам, несущим конструкциям дома и пр...
Меня особо потешает в современных новостроях категории жильцов которые отлистали за квартиру от 50до 150 куе и с остервенением отстаивают точку зрения, что условные 10 грн это дорого за обслуживание. "А вот через дорогу 541 жэк обслуживает за 7 грн."
Смотря на что эти условные 10 грн идут. Просто платить исходя из того, очень сильно дельги нужны УК или ОССББ, я тоже ВСЕГДА против.
Без расчетов и конкретных подтверждающих документов куда идут деньги. Ибо на словах, это ни о чем. Если есть конкретные статьи расходов которые подтверждают сколько и на что, то вопросов обычно нет.
А то если, условно, показывают расход воды на полив 30 квадратов травки + влажную уборку дома 100-150 кубов воды в месяц круглый год, или потребление электроэнергии на МОП и лифты в 2-3 раза превышающие потреблени в месяц всеми квартирами, или расход тепла на МОП при отсутствии горячего водоснабжения выше чем потребляют квартиры.. то возникают вопросы, а почему так происходит?
И то банальное обоснование надо платить больше, а простой расчет и проверка показаний в итоге показывает, что таких расходов в доме просто нет, а выдумано все чтобы обосновать повышение тарифа. Но таких людей кто бы сделал банальную проверку расходов-доходов по бухгалтерским документам и накладным, как правило один-два на дом, а остальные просто абы потрындеть.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Нед 17 лис, 2019 14:00, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 13:53
hume написав:
Меня особо потешает в современных новостроях категории жильцов которые отлистали за квартиру от 50до 150 куе и с остервенением отстаивают точку зрения, что условные 10 грн это дорого за обслуживание. "А вот через дорогу 541 жэк обслуживает за 7 грн."
ну так зачем далеко ходить - вон шапо купивший квартиры в совкашлаке за свои искренне убежден шо ему шото недодали и недоплатили (обокрали прям ггг) потому шо он дескать работал за гроши при совке
и да - пока не перемрут эти вечные терпилы с совковым менталитетом нам всем это будет еще очень долго отрыгиваться, они до смерти будут считать себя обкраденными и продолжать голосовать за популистов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 13:57
_Mykola_ написав:
Я бы сказал что лучшим мером был Попов
попов никогда не был мером
Киева еслишо...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 17 лис, 2019 14:01
_Mykola_ написав:
Смотря на что эти условные 10 грн идут. Просто платить исходя из того, очень сильно дельги нужны УК или ОССББ, я тоже ВСЕГДА против.
Без расчетов и конкретных подтверждающих документов куда идут деньги. Ибо на словах, это ни о чем. Если есть конкретные статьи расходов которые подтверждают сколько и на что, то вопросов обычно нет.
это ящик пандоры - любая инициатива наказуема и всегда найдутся те, кто знает "как лучше", но никогда не поднимет свою ж*** с дивана шоп сделать шото в реале
поэтому демократия вещь канешна хорошая, но с поправкой на местный менталитет ее необходимо грамотно дозировать - говорю как человек, побывший в свое время председателем кооператива и знающий к чему в итоге приводят эти обсуждения - все превращается в базар где никто никого не слышит
в идеале работающая схема - делегирование своих представителей в рабочий комитет, который и принимает решения
"конкретные статьи расходов которые подтверждают сколько и на что" - оно канешна хорошо и правильно, но без черной кассы и наличных незапланированных расходов в этом деле увы никуда
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 17 лис, 2019 14:02, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 14:02
Прохожий написав: _Mykola_ написав:
Я бы сказал что лучшим мером был Попов
попов никогда не был мером
Киева еслишо...
Да пофиг кем он был, я его воспринимаю как мера, а при Лене космосе, именно он Делал, а не был свадебным генералом, типа Лени космоса или Кличко, но его в итоге сделали козлом отпущения по майдану.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 14:05
kingkongovets написав:
"конкретные статьи расходов которые подтверждают сколько и на что" - оно канешна хорошо и правильно, но без черной кассы и наличных незапланированных расходов в этом деле увы никуда
Оно то так, я понимаю определенную часть таких расходов, но не половину ж всех "обоснований" в новом доме с исправными коммуникациями и новым оборудованием.
Незапланированные расходы идут отдельной статьей, но они по факту тоже должны быть документально подтверждены, чеками, накладными и пр..
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