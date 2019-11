Додано: Нед 17 лис, 2019 13:46

_Mykola_ написав: Может потому, что мусоропроводы спроектированы не по "д*****"?



С первого раза как только увидел и осознал что это и как оно работает, сразу возник вопрос... какой чудак на букву М, такое спроектировал?



Это ж надо додуматься в многоэтажном доме сделать тупо трубу с нечистотами, внизу которой есть мелкий контейнер в который это все летит с десятков метров высоты, и это все потом кто-то должен выгребать вручную...



... причем помещение с искомым контейнером находится непосредственно возле входной двери и во время его вывоза возможность вдыхать его ароматы имеют все входящие/выходящие и жильцы бижайших квартир, не говоря уже о крысах и тараканах - бред дичайший

... причем помещение с искомым контейнером находится непосредственно возле входной двери и во время его вывоза возможность вдыхать его ароматы имеют все входящие/выходящие и жильцы бижайших квартир, не говоря уже о крысах и тараканах - бред дичайший

кстати в нй хватает своих приколов типа парового отопления и узких дворов колодцев с мусором на дне

