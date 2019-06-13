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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1701170217031704

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:07

  hume написав:
  _Mykola_ написав:[

Даже в новых домах в которых 100% собственников уже купили "за свои", тоже присутствует у большинства пунктик - нам все должны, и отношение такое же жлобско/скотское к МОПам, лифтам, несущим конструкциям дома и пр... :twisted:

Меня особо потешает в современных новостроях категории жильцов которые отлистали за квартиру от 50до 150 куе и с остервенением отстаивают точку зрения, что условные 10 грн это дорого за обслуживание. "А вот через дорогу 541 жэк обслуживает за 7 грн."

Так и что, люди считают свои деньги. Должны подарить?
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:11

  _Mykola_ написав:
  Прохожий написав:
  _Mykola_ написав:Я бы сказал что лучшим мером был Попов

попов никогда не был мером Киева еслишо...

Да пофиг кем он был, я его воспринимаю как мера, а при Лене космосе, именно он Делал, а не был свадебным генералом, типа Лени космоса или Кличко, но его в итоге сделали козлом отпущения по майдану.


та да - при попове все строилось и ремонтировалось, а кличко пришел и сразу сам "устал" все мосты и угробил коммунальное хозяйство, при попове и прочих папередниках работавшее как часы
пиариться на открытии новых объектов (сколько там раз "открывали" почтовую площадь?) - оно канешна приятно, только почему именнно при кличко отремонтировано столько мостов, сколько не ремонтировалось ни при одном из меров?
и это не говоря уже о возобновлении строительства (с реальной перспективой сдачи в следующем году) эпичного подольско-воскресенского долгостроя, одновременном сносом и строительством шулявского мостового перехода, наконец то налаженной уборкой снега, массовой реновацией парков, началом решения проблемы незаконных парковок и прочего и прочего
но некоторые видят лишь то шо при космосе им по звонку мотор в лифте поменяли, а то шо снег всю зиму лежал неубранный и земля дерибанилась направо и налево (последствия чего мы и наблюдаем сейчас) - так то пох
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 17 лис, 2019 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:11

  kingkongovets написав:ну так зачем далеко ходить - вон шапо купивший квартиры в совкашлаке за свои искренне убежден шо ему шото недодали и недоплатили (обокрали прям ггг) потому шо он дескать работал за гроши при совке
и да - пока не перемрут эти вечные терпилы с совковым менталитетом нам всем это будет еще очень долго отрыгиваться, они до смерти будут считать себя обкраденными и продолжать голосовать за популистов

А кто не популисты? У вас есть идея, за кого надо было голосовать последние лет 25? По-моему, там всегда одни ворюги, других не пускают. Последний раз, когда был Выбор, это в 91-м, когда не выбрали Черновола. Потом выбора не было...
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:14

  _Mykola_ написав:Незапланированные расходы идут отдельной статьей, но они по факту тоже должны быть документально подтверждены, чеками, накладными и пр..


улыбнуло :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:17

  hxbbgaf написав:А кто не популисты? У вас есть идея, за кого надо было голосовать последние лет 25? По-моему, там всегда одни ворюги, других не пускают. Последний раз, когда был Выбор, это в 91-м, когда не выбрали Черновола. Потом выбора не было...


идея у меня есть - право голоса должны иметь лишь налогоплательщики начиная с определенного уровня, шоп отсечь вечно недовольных нищебродов, падких на подкупы и обещания шары, но это увы недостижимая мечта
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:17

  kingkongovets написав:и это не говоря уже о возобновлении строительства (с реальной перспективой сдачи в следующем году) эпичного подольско-воскресенского долгостроя, одновременном сносом и строительством шулявского мостового перехода, наконец то налаженной уборкой снега, массовой реновацией парков, началом решения проблемы незаконных парковок и прочего и прочего
но некоторые видят лишь то шо при космосе им по звонку мотор в лифте поменяли, а то шо снег всю зиму лежал неубранный и земля дерибанилась направо и налево (последствия чего мы и наблюдаем сейчас) - так то пох

Ну по Виталику тоже есть много вопросов по строительству.
Вон окружная до Богатырской... золотые километры, развязка на Богатырской, Шулявсикй мост, тоже золотые... торговый центр над Героев Днепра, и рядом с ним, детальные планы территорий которые делают законными многие скандальные стройки... мордорные районы по застройке, не Виталика рук дело?
Надстроечки на домах, в одной из которых Сам Виталя живет... тоже все ок?
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:21

  kingkongovets написав:
  hxbbgaf написав:А кто не популисты? У вас есть идея, за кого надо было голосовать последние лет 25? По-моему, там всегда одни ворюги, других не пускают. Последний раз, когда был Выбор, это в 91-м, когда не выбрали Черновола. Потом выбора не было...


идея у меня есть - право голоса должны иметь лишь налогоплательщики начиная с определенного уровня, шоп отсечь вечно недовольных нищебродов, падких на подкупы и обещания шары, но это увы недостижимая мечта

Есть пример, в какой стране такое есть? К примеру, лишают голоса пенсионеров, которые всю жизнь пропахали и проплатили взносы и уже не могут.
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  #<1 ... 1701170217031704
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