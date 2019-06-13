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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лис, 2019 14:07
hume написав: _Mykola_ написав:
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Даже в новых домах в которых 100% собственников уже купили "за свои", тоже присутствует у большинства пунктик - нам все должны, и отношение такое же жлобско/скотское к МОПам, лифтам, несущим конструкциям дома и пр...
Меня особо потешает в современных новостроях категории жильцов которые отлистали за квартиру от 50до 150 куе и с остервенением отстаивают точку зрения, что условные 10 грн это дорого за обслуживание. "А вот через дорогу 541 жэк обслуживает за 7 грн."
Так и что, люди считают свои деньги. Должны подарить?
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Додано: Нед 17 лис, 2019 14:11
_Mykola_ написав: Прохожий написав: _Mykola_ написав:
Я бы сказал что лучшим мером был Попов
попов никогда не был мером
Киева еслишо...
Да пофиг кем он был, я его воспринимаю как мера, а при Лене космосе, именно он Делал, а не был свадебным генералом, типа Лени космоса или Кличко, но его в итоге сделали козлом отпущения по майдану.
та да - при попове все строилось и ремонтировалось, а кличко пришел и сразу сам "устал" все мосты и угробил коммунальное хозяйство, при попове и прочих папередниках работавшее как часы
пиариться на открытии новых объектов (сколько там раз "открывали" почтовую площадь?) - оно канешна приятно, только почему именнно при кличко отремонтировано столько мостов, сколько не ремонтировалось ни при одном из меров?
и это не говоря уже о возобновлении строительства (с реальной перспективой сдачи в следующем году) эпичного подольско-воскресенского долгостроя, одновременном сносом и строительством шулявского мостового перехода, наконец то налаженной уборкой снега, массовой реновацией парков, началом решения проблемы незаконных парковок и прочего и прочего
но некоторые видят лишь то шо при космосе им по звонку мотор в лифте поменяли, а то шо снег всю зиму лежал неубранный и земля дерибанилась направо и налево (последствия чего мы и наблюдаем сейчас) - так то пох
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 17 лис, 2019 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 14:11
kingkongovets написав:
ну так зачем далеко ходить - вон шапо купивший квартиры в совкашлаке за свои искренне убежден шо ему шото недодали и недоплатили (обокрали прям ггг) потому шо он дескать работал за гроши при совке
и да - пока не перемрут эти вечные терпилы с совковым менталитетом нам всем это будет еще очень долго отрыгиваться, они до смерти будут считать себя обкраденными и продолжать голосовать за популистов
А кто не популисты? У вас есть идея, за кого надо было голосовать последние лет 25? По-моему, там всегда одни ворюги, других не пускают. Последний раз, когда был Выбор, это в 91-м, когда не выбрали Черновола. Потом выбора не было...
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Додано: Нед 17 лис, 2019 14:14
_Mykola_ написав:
Незапланированные расходы идут отдельной статьей, но они по факту тоже должны быть документально подтверждены, чеками, накладными и пр.
.
улыбнуло
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 14:17
hxbbgaf написав:
А кто не популисты? У вас есть идея, за кого надо было голосовать последние лет 25? По-моему, там всегда одни ворюги, других не пускают. Последний раз, когда был Выбор, это в 91-м, когда не выбрали Черновола. Потом выбора не было...
идея у меня есть - право голоса должны иметь лишь налогоплательщики начиная с определенного уровня, шоп отсечь вечно недовольных нищебродов, падких на подкупы и обещания шары, но это увы недостижимая мечта
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 14:17
kingkongovets написав:
и это не говоря уже о возобновлении строительства (с реальной перспективой сдачи в следующем году) эпичного подольско-воскресенского долгостроя, одновременном сносом и строительством шулявского мостового перехода, наконец то налаженной уборкой снега, массовой реновацией парков, началом решения проблемы незаконных парковок и прочего и прочего
но некоторые видят лишь то шо при космосе им по звонку мотор в лифте поменяли, а то шо снег всю зиму лежал неубранный и земля дерибанилась направо и налево (последствия чего мы и наблюдаем сейчас) - так то пох
Ну по Виталику тоже есть много вопросов по строительству.
Вон окружная до Богатырской... золотые километры, развязка на Богатырской, Шулявсикй мост, тоже золотые... торговый центр над Героев Днепра, и рядом с ним, детальные планы территорий которые делают законными многие скандальные стройки... мордорные районы по застройке, не Виталика рук дело?
Надстроечки на домах, в одной из которых Сам Виталя живет... тоже все ок?
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Додано: Нед 17 лис, 2019 14:21
kingkongovets написав: hxbbgaf написав:
А кто не популисты? У вас есть идея, за кого надо было голосовать последние лет 25? По-моему, там всегда одни ворюги, других не пускают. Последний раз, когда был Выбор, это в 91-м, когда не выбрали Черновола. Потом выбора не было...
идея у меня есть - право голоса должны иметь лишь налогоплательщики начиная с определенного уровня, шоп отсечь вечно недовольных нищебродов, падких на подкупы и обещания шары, но это увы недостижимая мечта
Есть пример, в какой стране такое есть? К примеру, лишают голоса пенсионеров, которые всю жизнь пропахали и проплатили взносы и уже не могут.
Вот Зелю выбрала, в основном, молодежь и что в итоге? Те же ворюги и лоббисты и как бы еще не предатели.
Лучше озадачьтесь тем, куда эти налоги идут, что вы платите. Львиная доля там совсем не на нищебродов, а на деребан, на молодых пенсионеров-ментов 38-летних, на квартиры на шару прокурорам и т.д.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Нед 17 лис, 2019 14:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 14:25
_Mykola_ написав:
Ну по Виталику тоже есть много вопросов по строительству.
Вон окружная до Богатырской... золотые километры, развязка на Богатырской, Шулявсикй мост, тоже золотые... торговый центр над Героев Днепра, и рядом с ним, детальные планы территорий которые делают законными многие скандальные стройки... мордорные районы по застройке, не Виталика рук дело?
не знаю, точно так же как не знаете и вы - осуждать такие вещи здесь на подобном уровне по меньшей мере глупо, если виноват - должен отвечать, но пока это лишь хлесткие журналистские утки, а сам кличко постоянно демонстрирует готовность к аудиту
кстати о скандальных стройках - обратили внимание сколько говна было вылито на кличко и кмда, когда они начали борьбу с застройкой аркадой оскорских озер?
кстати паспорт строительства на кругу героев днепра висел с самого начала и все его видели и от постройки там тц и ликвидации того гнойного шанхая все только выиграли
а земли под нынешние стройки были выданы еще хз когда и хз кем, тот кто сталкивался с процессом землеотводов знает насколько это длительный процесс
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 14:28
hxbbgaf написав:
Есть пример, в какой стране такое есть?
дания если мне не изменяет память
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Додано: Нед 17 лис, 2019 14:31
hxbbgaf написав:
Лучше озадачьтесь тем, куда эти налоги идут, что вы платите. Львиная доля там совсем не на нищебродов, а на деребан, на молодых пенсионеров-ментов 38-летних, на квартиры на шару прокурорам и т.д.
лучше - это изучить шо такое "децентрализация" и то, как недавно принятый бюджет на 2020й фактически поставил на ней крест
и вообще - вместо советов кому то "озадачиться" рекомендую сделать это для начала самому - меньше будет чуши от вас на форуме
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