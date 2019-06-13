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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 17 лис, 2019 14:34
kianushkolosov написав:
Мне кажется что правительство на шпагате, с одной стороны взять на себя ремонт изношеной инфраструктуры хрущовок - очень большие деньги, если без халтуры вот это вот все закатать в новый асфальт, заменить трубы и проводку, отремонтировать крыши, лифты, цоколи... Это очень большие деньги. Их нет.
С другой стороны правильным решением кажется послать всех собственников в пешее эротическое организовывать ОСББ, квартальные и домовые комитеты и самим все это финансировать. С учётом того что большинству недвижимость досталась нашару, на попытку переложить на них финансирование инфраструктуры население ответит саботажем, плюс прокатит на выборах правительство.
тоже имеет место. теперь представьте, что произойдет, если "прям завтра с утра" (с) во всех домах будет осбб.
чем старше дом, тем трудней будет ему функционировать, а значит, чтобы выполнять свои функции, надо будет либо лезть в карманы участников осбб либо лезть в кредиты. в карманы к жителям хрущей не сильно залезешь - там пусто, а в кредиты - надо пнимать, что осбб это не ООО, где каждый несет свою ответственность, аучастники осбб делегируют свои полномочия и несут ответственность. то есть, если осбб вылетит в трубу, то и его участники тоже. в лучшем случае, это закончится сменой осбб на ук, которая будет устанавливать те тарифы, которые придут в голову (например разброс цен у меня от 6,60 от комунальной ук и 16+ от ук застройщика).
чт произойдет, если ук в хрущах не сможет функционировать? там либо не будет обслуживания, либо обслуживание будет в долг до поры до времени, а потом собственников "попросят".
У меня есть объект, где нет ни жэка ни осбб ни ук, а жители дома - как церковные мыши. ну его нах такие перспективы.а хрущам такое светит.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 14:38
hume написав: kianushkolosov написав:
Мне кажется что
С другой стороны правильным решением кажется послать всех собственников в пешее эротическое организовывать ОСББ, квартальные и домовые комитеты и самим все это финансировать.
Мне всегда казалось, что именно жильцы и владельцы-арендодатели заинтересованы в нормальном состоянии дома, и никто не сможет лучше управлять недвижимым имуществом, чем люди заинтересованные в этом. Я как то снимал квартиру на старонаводницкой в доме (совминовские дома, великолепнейшие дома с точки зрения качества и удобства проживания) который с 90х годов управлялась жэком. Сложилось стойкое впечатление, что только "прирождённые"управленцы смогли бы ушатать так дом за двадцать лет обслуживания. И эти дома находятся в самом центре киева.
А вот городская власть должна обеспечить всё, что находится вне дома/участка который принадлежит жильцам. Не городское это дело лампочки в подъезде менять.
тут дело в том, что в случае с "каждый в своей конуре", ваше право собственности не зависит от платежеспособности соседа, а в случае с осбб - зависит. если интересует тема - могу расписать в лс.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 14:43
viewtopic.php?p=4795901#p4795901
hxbbgaf написав: kingkongovets написав: hxbbgaf написав:
А кто не популисты? У вас есть идея, за кого надо было голосовать последние лет 25? По-моему, там всегда одни ворюги, других не пускают. Последний раз, когда был Выбор, это в 91-м, когда не выбрали Черновола. Потом выбора не было...
идея у меня есть - право голоса должны иметь лишь налогоплательщики начиная с определенного уровня, шоп отсечь вечно недовольных нищебродов, падких на подкупы и обещания шары, но это увы недостижимая мечта
Есть пример, в какой стране такое есть? К примеру, лишают голоса пенсионеров, которые всю жизнь пропахали и проплатили взносы и уже не могут.
Вот Зелю выбрала, в основном, молодежь и что в итоге? Те же ворюги и лоббисты и как бы еще не предатели.
Лучше озадачьтесь тем, куда эти налоги идут, что вы платите. Львиная доля там совсем не на нищебродов, а на деребан, на молодых пенсионеров-ментов 38-летних, на квартиры на шару прокурорам и т.д.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 14:45
_Mykola_ написав: kingkongovets написав:shapo
я же выше достаточно ясно написал - нравится это вам, или не нравится, но выхода из ситуации два:
1) создавать осбб, участвовать в муниципальных программах (которых кстати достаточно) брать управление в свои руки и приводить дом и придомовую в порядок
2) продолжать жаловаться, страдать и жить в говне
но вам похоже более близок второй вариант - что ж, каждый свою судьбу выбирает сам
похоже вы слишком буквально в свое время восприняли лозунги тех лет типа "все вокруг народное, все вокруг мое"
зекам на зоне ничего не принадлежит, ничего "вашего" в совке не было
с приветом, кэп
ИМХО, Тут надо или драконить жесткими штрафами с неотвратимостью наказаний за нарушения законов и правил, или банально ждать пока не вымрут те кто считает, что им все должно государство, которое, кстати, уже давно умыло руки с принятием и вступлением в действие нового кодекса ЖКХ
.
В котором определено ВСЕ что касается дома, это прямая ответственность жильцов, и уже никто никому ничего не должен, но до 99% владельцев это по-прежнему не доходит.
1)Я что-то пропустил и уже есть новый жилищный кодекс в котором государство не только умыло руки ни хрена не вкладывая 28 лет в ЖКХ и переложив сейчас все на жильцов,но и обозначило не только мою ответственность, но и мои права собственности на подъезд, придомовую и ,главное, домовую территорию под моей квартирой?
2) Просветите в какой стране мира вся ответственность за обслуживание многоквартирного дома лежит не на управляющей компании, а на самих жильцах, и какие у них права и обязанности.
Из мне известных есть очень небольшой процент кооперативных домов в США с аналогом ОСББ. Вот только там живут люди с примерно одинаковым доходом ( как везде в США где все структурировано),но, самое главное, примерно одного социального и профессионального статуса.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 14:47
хы, а почему только хрущи?
вон совсем недавний кейс - жители новостроя пришли выяснить отношения с соседом, изза долгов которого им тепло не включали и который незаконно к электричеству подключился, а он из сайги по ним начал насыпать
и кто интересно и за чей счет должен делать ремонты и убирать говно за жильцами, которые сами за это платить не хотят или не могут?
колюня походу мозгами до сих пор в совке, вместе с шапо
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Додано: Нед 17 лис, 2019 14:51
kingkongovets написав:
ну так зачем далеко ходить - вон шапо купивший квартиры в совкашлаке за свои искренне убежден шо ему шото недодали и недоплатили (обокрали прям ггг) потому шо он дескать работал за гроши при совке
и да - пока не перемрут эти вечные терпилы с совковым менталитетом нам всем это будет еще очень долго отрыгиваться, они до смерти будут считать себя обкраденными и продолжать голосовать за популистов
1) shapo прекрасно понимает в какой стране живет и потому ни на кого и ни на что никогда не надеялся и все покупал себе сам
2) мой совкошлак не намного хуже продукции КАНа от который вы тут писиетесь или тем более Аркады или Укрбуда. По крайней мере в нем еще был бетон без тех добавок которые сейчас в него сыпят, а вы потом дышите много лет.
3) я,естественно, как и многие мои ровесники долго не проживу. Вот только кто будет жить после нас в богом забытой стране под названием Украина из которой местное население от такой власти бежит как черт от ладана - беженцы с Кавказа и Судана?
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Додано: Нед 17 лис, 2019 15:09
kingkongovets написав:shapo
я же выше достаточно ясно написал - нравится это вам, или не нравится, но выхода из ситуации два:
1) создавать осбб, участвовать в муниципальных программах (которых кстати достаточно) брать управление в свои руки и приводить дом и придомовую в порядок
2) продолжать жаловаться, страдать и жить в говне
но вам похоже более близок второй вариант - что ж, каждый свою судьбу выбирает сам
похоже вы слишком буквально в свое время восприняли лозунги тех лет типа "все вокруг народное, все вокруг мое"
зекам на зоне ничего не принадлежит, ничего "вашего" в совке не было
с приветом, кэп
1) Про совок мне не нужно рассказывать, я тогда жил и что и кому принадлежало прекрасно знаю. Потерять тогда квартиру было намного труднее чем сейчас при про-европейской власти с черными нотариусами,недоделанными кадастрами и не работающими судами.
2) Почему во всем мире работают для многоквартиных домов управляющие компании с четкими правилами для арендатора и арендодателя и там можно спокойно всю жизнь снимать квартиру, а здесь за 28 лет выдавая тонны бумаги под названием законы никто не прописал элементарных вещей?
3) Я так и не получил ответа что же должен делать боксер на своей должности мера. Приписывать ему в заслугу Шулявский переход с скандалом с тендером может только кличкобот.
Или ,может, боксера поблагодарят мелкие продавцы из разграбленных его подручным Белоцерковцем МАФы вместо которых он поставил свои?
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Додано: Нед 17 лис, 2019 15:13
kingkongovets написав:
хы, а почему только хрущи?
вон совсем недавний кейс - жители новостроя пришли выяснить отношения с соседом, изза долгов которого им тепло не включали и который незаконно к электричеству подключился, а он из сайги по ним начал насыпать
и кто интересно и за чей счет должен делать ремонты и убирать говно за жильцами, которые сами за это платить не хотят или не могут?
колюня походу мозгами до сих пор в совке, вместе с шапо
Ахренеть.
Сам же описал случай когда ОСББ - чистый совковый колхоз где за неплательщика и засранца должны платить и убирать члены этого образования и тут же обозвал несогласных совками.
Воистину,нынешние про-европейские интеграторы наследники критикуемых ими большевиков - кто не с нами, тот против нас.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 15:28
shapo написав:
Я так и не получил ответа что же должен делать боксер на своей должности мера. Приписывать ему в заслугу Шулявский переход с скандалом с тендером может только кличкобот.
Или ,может, боксера поблагодарят мелкие продавцы из разграбленных его подручным Белоцерковцем МАФы вместо которых он поставил свои?
я и не собирался отвечать на ваш в высшей степени манипулятивный и риторический вопрос из серии "а твои родители знают, шо ты гей?", но вам на него предельно ясно и точно уже ответили
hume написав:
Городской власти можете предъявлять развитие инфраструктуры, и прочии вопросы.
А ставить в один ряд проблему текущей канализации в подвале и реконструкцию шулявского моста не стоит, проблемы разного характера.
а приписываю я кличку в заслугу не "скандал" (по которому я шото не видел в отношении него никаких юридических последствий, кроме криков журналюг), а реальные действия - мост обещают до конца года запустить и его строительство (и предварительный снос старого) широко освещается
шо же касается "мелких продавцов" - их оттуда стоило выкурить уже давно огнеметами, засрали там все донельзя, нашли за кого беспокоиться
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Додано: Нед 17 лис, 2019 15:47
kingkongovets написав:
я и не собирался отвечать на ваш в высшей степени манипулятивный и риторический вопрос из серии "а твои родители знают, шо ты гей?", но вам на него предельно ясно и точно уже ответили
Не знал, что вопрос о должностных обязанностях относится к манипулятивным.
Нужно просветить всех отправляющих на собеседование по занятию какой-либо должности как правильно отвечать когда ответить нечего
kingkongovets написав:
а приписываю я кличку в заслугу не "скандал" (по которому я шото не видел в отношении него никаких юридических последствий, кроме криков журналюг), а реальные действия - мост обещают до конца года запустить и его строительство (и предварительный снос старого) широко освещается
А у кого из власть имущих в Украине были какие-либо последствия за такие невинные шалости как сговор двух подрядных организаций Укрбуддевелопмент при проведении тендера и выплату 100% аванса за еще несделанную работу которую потом переоценили в сторону,естественно, увеличения?
Кроме беспомощного блеяния боксера о том, что к проведению тендеров он отношения не имеет не слышал ничего, поэтому настойчиво уже спросил несколько раз - за что же все-таки Виталька отвечает.
kingkongovets написав:
шо же касается "мелких продавцов" - их оттуда стоило выкурить уже давно огнеметами, засрали там все донельзя, нашли за кого беспокоиться
Я бы это все понял если бы
1) все происходило без завезенных из области титушек под прикрытием ментов и вообще непонятно каких людей
2) на их месте не появились бы новые МАФы
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