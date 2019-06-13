Додано: Нед 17 лис, 2019 14:34

kianushkolosov написав: Мне кажется что правительство на шпагате, с одной стороны взять на себя ремонт изношеной инфраструктуры хрущовок - очень большие деньги, если без халтуры вот это вот все закатать в новый асфальт, заменить трубы и проводку, отремонтировать крыши, лифты, цоколи... Это очень большие деньги. Их нет.

С другой стороны правильным решением кажется послать всех собственников в пешее эротическое организовывать ОСББ, квартальные и домовые комитеты и самим все это финансировать. С учётом того что большинству недвижимость досталась нашару, на попытку переложить на них финансирование инфраструктуры население ответит саботажем, плюс прокатит на выборах правительство. Мне кажется что правительство на шпагате, с одной стороны взять на себя ремонт изношеной инфраструктуры хрущовок - очень большие деньги, если без халтуры вот это вот все закатать в новый асфальт, заменить трубы и проводку, отремонтировать крыши, лифты, цоколи... Это очень большие деньги. Их нет.С другой стороны правильным решением кажется послать всех собственников в пешее эротическое организовывать ОСББ, квартальные и домовые комитеты и самим все это финансировать. С учётом того что большинству недвижимость досталась нашару, на попытку переложить на них финансирование инфраструктуры население ответит саботажем, плюс прокатит на выборах правительство.

тоже имеет место. теперь представьте, что произойдет, если "прям завтра с утра" (с) во всех домах будет осбб.чем старше дом, тем трудней будет ему функционировать, а значит, чтобы выполнять свои функции, надо будет либо лезть в карманы участников осбб либо лезть в кредиты. в карманы к жителям хрущей не сильно залезешь - там пусто, а в кредиты - надо пнимать, что осбб это не ООО, где каждый несет свою ответственность, аучастники осбб делегируют свои полномочия и несут ответственность. то есть, если осбб вылетит в трубу, то и его участники тоже. в лучшем случае, это закончится сменой осбб на ук, которая будет устанавливать те тарифы, которые придут в голову (например разброс цен у меня от 6,60 от комунальной ук и 16+ от ук застройщика).чт произойдет, если ук в хрущах не сможет функционировать? там либо не будет обслуживания, либо обслуживание будет в долг до поры до времени, а потом собственников "попросят".У меня есть объект, где нет ни жэка ни осбб ни ук, а жители дома - как церковные мыши. ну его нах такие перспективы.а хрущам такое светит.