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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 17 лис, 2019 15:54
shapo написав:
Не знал, что вопрос о должностных обязанностях относится к манипулятивным.
Нужно просветить всех отправляющих на собеседование по занятию какой-либо должности как правильно отвечать когда ответить нечего
shapo написав:
Не просветите, фан Кличко
, зачем вообще нужна городская власть если коммунальное хозяйство в ж***, транспортные проблемы не решаются от слова совсем и т. д.?
так понятнее почему манипулятивный? ты реально считаешь себя таким умным и хитрым?)
и прошу в дальнейшем не обращаться ко мне с вопросами - мне хватило срачей с тобой на политической ветке, не вижу больше смысла в споре с упоротыми - истина в таких спорах явно не рождается
леитраот, прораб, желаю счастья и удачи на пенсии - она тебе скоро ой как пригодится
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 17 лис, 2019 15:59
kingkongovets написав: shapo написав:
Не знал, что вопрос о должностных обязанностях относится к манипулятивным.
Нужно просветить всех отправляющих на собеседование по занятию какой-либо должности как правильно отвечать когда ответить нечего
shapo написав:
Не просветите, фан Кличко
, зачем вообще нужна городская власть если коммунальное хозяйство в ж***, транспортные проблемы не решаются от слова совсем и т. д.?
так понятнее почему манипулятивный? ты реально считаешь себя таким умным и хитрым?)
и прошу в дальнейшем не обращаться ко мне с вопросами - мне хватило срачей с тобой на политической ветке, не вижу смысла в споре с упоротыми - истина в таких спорах явно не рождается
леитраот, прораб
С тобой мне давно все понятно.
Вот только иногда встреваю когда за боксера здесь задницу рвут или рассказывают сказки о городском колхозе под названием ОСББ.
PS Иврит не учи, все равно туда не возьмут - там своих хитросделанных выше крыши,особенно желающих заработать на арендаторах.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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