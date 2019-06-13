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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1703170417051706

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 15:54

  shapo написав:Не знал, что вопрос о должностных обязанностях относится к манипулятивным.
Нужно просветить всех отправляющих на собеседование по занятию какой-либо должности как правильно отвечать когда ответить нечего


  shapo написав:Не просветите, фан Кличко, зачем вообще нужна городская власть если коммунальное хозяйство в ж***, транспортные проблемы не решаются от слова совсем и т. д.?


так понятнее почему манипулятивный? ты реально считаешь себя таким умным и хитрым?)
и прошу в дальнейшем не обращаться ко мне с вопросами - мне хватило срачей с тобой на политической ветке, не вижу больше смысла в споре с упоротыми - истина в таких спорах явно не рождается
леитраот, прораб, желаю счастья и удачи на пенсии - она тебе скоро ой как пригодится 8)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 15:59

  kingkongovets написав:
  shapo написав:Не знал, что вопрос о должностных обязанностях относится к манипулятивным.
Нужно просветить всех отправляющих на собеседование по занятию какой-либо должности как правильно отвечать когда ответить нечего


  shapo написав:Не просветите, фан Кличко, зачем вообще нужна городская власть если коммунальное хозяйство в ж***, транспортные проблемы не решаются от слова совсем и т. д.?


так понятнее почему манипулятивный? ты реально считаешь себя таким умным и хитрым?)
и прошу в дальнейшем не обращаться ко мне с вопросами - мне хватило срачей с тобой на политической ветке, не вижу смысла в споре с упоротыми - истина в таких спорах явно не рождается
леитраот, прораб 8)


С тобой мне давно все понятно.
Вот только иногда встреваю когда за боксера здесь задницу рвут или рассказывают сказки о городском колхозе под названием ОСББ.
PS Иврит не учи, все равно туда не возьмут - там своих хитросделанных выше крыши,особенно желающих заработать на арендаторах.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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  #<1 ... 1703170417051706
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