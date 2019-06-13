Додано: Нед 17 лис, 2019 17:08

kingkongovets написав: кстати паспорт строительства на кругу героев днепра висел с самого начала и все его видели и от постройки там тц и ликвидации того гнойного шанхая все только выиграли

кстати паспорт строительства на кругу героев днепра висел с самого начала и все его видели и от постройки там тц и ликвидации того гнойного шанхая все только выиграли

Вот только инициатором и всячески поддерживала, да и сейчас поддерживает тот шанхай (там где идет стройка, всячески культивируется застройщиком стихийная торговля, сейчас даже удобненько для бабушек поставили шалашик из профнастила) была именно фирмочка которая и строила торговый центр, и как происходили "типа общественные слушанья" в 170 школе тоже образец законности.Ну и зайдите на экскурсию на эту станцию, желательно после сильного ливня, увидите все "прелести" сами, начиная от воды в переходе, и заканчивая мокрым потолком на станции метро, ну и потолок и пол станции метро тоже можно внимательно изучить, трещины.бесконечные замазывания... + "очень" удобные закрывающие обзор при выезде из круга постройки... + в маомо торговом центре, очень интересная ситуация с путем эвакуации, один лифт, и два узеньких эскалатора, пожарные выходы закрыты от посетителей, и о них знают только охранники, какой там писей творится когда один из эскалаторов останавливается...А как удобно сделан выход из этого "центра" в сторону маршруток на Вышгород, это шедевр, это ж надо додуматься на пути потока людей к и из метро, сделать узкое горлышко из ступенек...Были петиции Виталику, которые он тупо проскипал ибо Папа и Ко сказал не трогать.