Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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shapo написав:Не знал, что вопрос о должностных обязанностях относится к манипулятивным. Нужно просветить всех отправляющих на собеседование по занятию какой-либо должности как правильно отвечать когда ответить нечего
shapo написав:Не просветите, фан Кличко, зачем вообще нужна городская власть если коммунальное хозяйство в ж***, транспортные проблемы не решаются от слова совсем и т. д.?
так понятнее почему манипулятивный? ты реально считаешь себя таким умным и хитрым?) и прошу в дальнейшем не обращаться ко мне с вопросами - мне хватило срачей с тобой на политической ветке, не вижу больше смысла в споре с упоротыми - истина в таких спорах явно не рождается леитраот, прораб, желаю счастья и удачи на пенсии - она тебе скоро ой как пригодится
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
shapo написав:Не знал, что вопрос о должностных обязанностях относится к манипулятивным. Нужно просветить всех отправляющих на собеседование по занятию какой-либо должности как правильно отвечать когда ответить нечего
shapo написав:Не просветите, фан Кличко, зачем вообще нужна городская власть если коммунальное хозяйство в ж***, транспортные проблемы не решаются от слова совсем и т. д.?
так понятнее почему манипулятивный? ты реально считаешь себя таким умным и хитрым?) и прошу в дальнейшем не обращаться ко мне с вопросами - мне хватило срачей с тобой на политической ветке, не вижу смысла в споре с упоротыми - истина в таких спорах явно не рождается леитраот, прораб
С тобой мне давно все понятно. Вот только иногда встреваю когда за боксера здесь задницу рвут или рассказывают сказки о городском колхозе под названием ОСББ. PS Иврит не учи, все равно туда не возьмут - там своих хитросделанных выше крыши,особенно желающих заработать на арендаторах.
shapo написав:Вот только иногда встреваю когда за боксера здесь задницу рвут или рассказывают сказки о городском колхозе под названием ОСББ. PS Иврит не учи, все равно туда не возьмут - там своих хитросделанных выше крыши,особенно желающих заработать на арендаторах.
о городских колхозах под названием "кондоминиумы" слышал шонить?) о кибуцах уже не буду -то другое чуток иврит несложный - после десятка посещений израиловки могу свободно общаться, а рентабельность заработка на арендаторах у них по сравнению с нашей - мизер, там недвига стоит каких то нереально запредельных денег да и соплеменников твоих там больше чем я в состоянии выносить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:реальные действия - мост обещают до конца года запустить и его строительство (и предварительный снос старого) широко освещается
вважаю за потрібне втрутитись ... до нового року 2021 - можливо ... СТОЇТЬ усе ... про роботу довгола (з"їзди і два рівні - глухо, корпус більшовика "під снос" - у судах і перспектив не видно) ... щодня там проїжджаю ... після 7.20 ранку - тянунчки до Дачної і повороту з Чайок в сторону Києва ... жах, а не Шулявка. Інколи, виїхавши о 7.00 на Брест-Литовське, тягнусь до Шулявки годину, а то й довше ... якщо аварія в два ряди - 2-3 години в центр від знаку "Київ". Але паралельна біда - Курбаса вздовж швидкісного ... це яким дебілом треба було бути, щоб одночасно розвалити дві західних магістралі в центр столиці ??? Крапка
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 17 лис, 2019 17:09, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst написав:вважаю за потрібне втрутитись ... до нового року 2021 - можливо ... щодня там проїжджаю ... після 7.20 ранку - тянунчки до Дачної і повороту з Чайок в сторону Києва ... жах, а не Шулявка. Інколи, виїхавши о 7.00 на Брест-Литовське, тягнусь до Шулявки годину, а то й довше ... якщо аварія в два ряди - 2-3 години в центр від знаку "Київ". Але паралельна біда - Курбаса вздовж швидкісного ... це яким дебілом треба було бути, щоб одночасно розвалити дві західних магістралі в центр столиці ??? Крапка
а шо касается де*** - может стоит все же на секунду отключить эмоции, попытаться включить мозг и подумать ПОЧЕМУ все мосты киева в таком состоянии после таких блд успешных папередников, строивших развязки и открывавших станции метро? да ими никто толком не занимался до этого, но всем было пох, все надрачивали на "стабильность" и "крепких хозяйственников" а то - отпадают куски с мостов - кличко виноват, ремонтируют и пробки - кличко виноват, вы уж там определитесь наконец кстати альтернатива есть - метро, слышали о таком?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 17 лис, 2019 17:12, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:кстати паспорт строительства на кругу героев днепра висел с самого начала и все его видели и от постройки там тц и ликвидации того гнойного шанхая все только выиграли
Вот только инициатором и всячески поддерживала, да и сейчас поддерживает тот шанхай (там где идет стройка, всячески культивируется застройщиком стихийная торговля, сейчас даже удобненько для бабушек поставили шалашик из профнастила) была именно фирмочка которая и строила торговый центр, и как происходили "типа общественные слушанья" в 170 школе тоже образец законности. Ну и зайдите на экскурсию на эту станцию, желательно после сильного ливня, увидите все "прелести" сами, начиная от воды в переходе, и заканчивая мокрым потолком на станции метро, ну и потолок и пол станции метро тоже можно внимательно изучить, трещины.бесконечные замазывания... + "очень" удобные закрывающие обзор при выезде из круга постройки... + в маомо торговом центре, очень интересная ситуация с путем эвакуации, один лифт, и два узеньких эскалатора, пожарные выходы закрыты от посетителей, и о них знают только охранники, какой там писей творится когда один из эскалаторов останавливается... А как удобно сделан выход из этого "центра" в сторону маршруток на Вышгород, это шедевр, это ж надо додуматься на пути потока людей к и из метро, сделать узкое горлышко из ступенек...
Были петиции Виталику, которые он тупо проскипал ибо Папа и Ко сказал не трогать.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 17 лис, 2019 17:12, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_ написав:Ну и зайдите на экскурсию на эту станцию, желательно после сильного ливня, увидите все "прелести" сами, начиная от воды в переходе, и заканчивая мокрым потолком на станции метро, ну и потолок и пол станции метро тоже можно внимательно изучить, трещины.бесконечные замазывания... + "очень" удобные закрывающие обзор при выезде из круга постройки... Были петиции Виталику, которые он тупо проскипал ибо Папа и Ко сказал не трогать.
течет все метро, потеки можно на любой станции найти - это условности жанра такие, не надо рассказывать шо это только на героев днепра я про шанхай который был внутри круга на месте которого сейчас тц стоит - вы серьезно хотите сказать шо щас хуже чем было?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.