RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1704170517061707>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 15:54

  shapo написав:Не знал, что вопрос о должностных обязанностях относится к манипулятивным.
Нужно просветить всех отправляющих на собеседование по занятию какой-либо должности как правильно отвечать когда ответить нечего


  shapo написав:Не просветите, фан Кличко, зачем вообще нужна городская власть если коммунальное хозяйство в ж***, транспортные проблемы не решаются от слова совсем и т. д.?


так понятнее почему манипулятивный? ты реально считаешь себя таким умным и хитрым?)
и прошу в дальнейшем не обращаться ко мне с вопросами - мне хватило срачей с тобой на политической ветке, не вижу больше смысла в споре с упоротыми - истина в таких спорах явно не рождается
леитраот, прораб, желаю счастья и удачи на пенсии - она тебе скоро ой как пригодится 8)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7411
З нами з: 05.06.16
Подякував: 619 раз.
Подякували: 1152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 15:59

  kingkongovets написав:
  shapo написав:Не знал, что вопрос о должностных обязанностях относится к манипулятивным.
Нужно просветить всех отправляющих на собеседование по занятию какой-либо должности как правильно отвечать когда ответить нечего


  shapo написав:Не просветите, фан Кличко, зачем вообще нужна городская власть если коммунальное хозяйство в ж***, транспортные проблемы не решаются от слова совсем и т. д.?


так понятнее почему манипулятивный? ты реально считаешь себя таким умным и хитрым?)
и прошу в дальнейшем не обращаться ко мне с вопросами - мне хватило срачей с тобой на политической ветке, не вижу смысла в споре с упоротыми - истина в таких спорах явно не рождается
леитраот, прораб 8)


С тобой мне давно все понятно.
Вот только иногда встреваю когда за боксера здесь задницу рвут или рассказывают сказки о городском колхозе под названием ОСББ.
PS Иврит не учи, все равно туда не возьмут - там своих хитросделанных выше крыши,особенно желающих заработать на арендаторах.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2292
З нами з: 29.05.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 16:18

  shapo написав:Вот только иногда встреваю когда за боксера здесь задницу рвут или рассказывают сказки о городском колхозе под названием ОСББ.
PS Иврит не учи, все равно туда не возьмут - там своих хитросделанных выше крыши,особенно желающих заработать на арендаторах.


о городских колхозах под названием "кондоминиумы" слышал шонить?)
о кибуцах уже не буду -то другое чуток
иврит несложный - после десятка посещений израиловки могу свободно общаться, а рентабельность заработка на арендаторах у них по сравнению с нашей - мизер, там недвига стоит каких то нереально запредельных денег
да и соплеменников твоих там больше чем я в состоянии выносить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7411
З нами з: 05.06.16
Подякував: 619 раз.
Подякували: 1152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 16:32

  kingkongovets написав:о городских колхозах под названием "кондоминиумы" слышал шонить?)


Ты же вроде собирался заткнуться?
Про кондоминимум упомянул,маладца.
Те же яйца, только сбоку.

  kingkongovets написав:о кибуцах уже не буду -то другое чуток

А,да ты и это знаешь. И как, во многих бывал?

  kingkongovets написав:иврит несложный - после десятка посещений израиловки могу свободно общаться,


Ну ты ври,да не завирайся.
"Свободно" это какой у тебя уровень,неужто далет?

  kingkongovets написав: а рентабельность заработка на арендаторах у них по сравнению с нашей - мизер,


Это все пока ,опять же в каждом конкретном случае попадалова на наглого украинского арендатора с тоской вспомнишь о израильских законах по аренде.


  kingkongovets написав: там недвига стоит каких то нереально запредельных денег


Есть такое, вот только и минимальная зарплата там чуть больше чем 1.5 штуки баксов, да и прибывают постоянно в отличие от уезжающих с Украины новые,не дают ценам упасть.

  kingkongovets написав:да и соплеменников твоих больше чем я в состоянии выносить

Да чего уж там.
Поселишься в Хайфе или Бат-Яме с Рамат-Ганом - много украинцев обоего пола с легальным и не очень статусом увидишь, и будет тебе счастье.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2292
З нами з: 29.05.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 16:35

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  shapo написав:вот только и минимальная зарплата там чуть больше чем 1.5 штуки баксов

Скорее средняя, ну или они там почти равны
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25964
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1130 раз.
Подякували: 6090 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 16:39

  Faceless написав:
  shapo написав:вот только и минимальная зарплата там чуть больше чем 1.5 штуки баксов

Скорее средняя, ну или они там почти равны


Не смешите мои тапки.
Средняя в 2 раза больше,это как раз минимальная, но не у нелегалов,друзей конговца, там может быть и меньше т.к. иногда жестко кидают
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2292
З нами з: 29.05.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 16:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  kingkongovets написав:реальные действия - мост обещают до конца года запустить и его строительство (и предварительный снос старого) широко освещается

вважаю за потрібне втрутитись ... до нового року 2021 - можливо ... СТОЇТЬ усе ... про роботу довгола (з"їзди і два рівні - глухо, корпус більшовика "під снос" - у судах і перспектив не видно) ... щодня там проїжджаю ... після 7.20 ранку - тянунчки до Дачної і повороту з Чайок в сторону Києва ... жах, а не Шулявка. Інколи, виїхавши о 7.00 на Брест-Литовське, тягнусь до Шулявки годину, а то й довше ... якщо аварія в два ряди - 2-3 години в центр від знаку "Київ". Але паралельна біда - Курбаса вздовж швидкісного ... це яким дебілом треба було бути, щоб одночасно розвалити дві західних магістралі в центр столиці ??? Крапка
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 17 лис, 2019 17:09, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 504
З нами з: 27.02.19
Подякував: 136 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:07

  stas_rst написав:вважаю за потрібне втрутитись ... до нового року 2021 - можливо ... щодня там проїжджаю ... після 7.20 ранку - тянунчки до Дачної і повороту з Чайок в сторону Києва ... жах, а не Шулявка. Інколи, виїхавши о 7.00 на Брест-Литовське, тягнусь до Шулявки годину, а то й довше ... якщо аварія в два ряди - 2-3 години в центр від знаку "Київ". Але паралельна біда - Курбаса вздовж швидкісного ... це яким дебілом треба було бути, щоб одночасно розвалити дві західних магістралі в центр столиці ??? Крапка


то шо вы там каждый день проезжаете извините не делает вас экспертом в этом вопросе, если хотите можете посмотреть на более достоверные сведение с его строительства
https://www.youtube.com/watch?v=ORXbxZq ... HE96t9525k

а шо касается де*** - может стоит все же на секунду отключить эмоции, попытаться включить мозг и подумать ПОЧЕМУ все мосты киева в таком состоянии после таких блд успешных папередников, строивших развязки и открывавших станции метро?
да ими никто толком не занимался до этого, но всем было пох, все надрачивали на "стабильность" и "крепких хозяйственников"
а то - отпадают куски с мостов - кличко виноват, ремонтируют и пробки - кличко виноват, вы уж там определитесь наконец
кстати альтернатива есть - метро, слышали о таком?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 17 лис, 2019 17:12, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7411
З нами з: 05.06.16
Подякував: 619 раз.
Подякували: 1152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:08

  kingkongovets написав:кстати паспорт строительства на кругу героев днепра висел с самого начала и все его видели и от постройки там тц и ликвидации того гнойного шанхая все только выиграли

Вот только инициатором и всячески поддерживала, да и сейчас поддерживает тот шанхай (там где идет стройка, всячески культивируется застройщиком стихийная торговля, сейчас даже удобненько для бабушек поставили шалашик из профнастила) была именно фирмочка которая и строила торговый центр, и как происходили "типа общественные слушанья" в 170 школе тоже образец законности.
Ну и зайдите на экскурсию на эту станцию, желательно после сильного ливня, увидите все "прелести" сами, начиная от воды в переходе, и заканчивая мокрым потолком на станции метро, ну и потолок и пол станции метро тоже можно внимательно изучить, трещины.бесконечные замазывания... + "очень" удобные закрывающие обзор при выезде из круга постройки... + в маомо торговом центре, очень интересная ситуация с путем эвакуации, один лифт, и два узеньких эскалатора, пожарные выходы закрыты от посетителей, и о них знают только охранники, какой там писей творится когда один из эскалаторов останавливается...
А как удобно сделан выход из этого "центра" в сторону маршруток на Вышгород, это шедевр, это ж надо додуматься на пути потока людей к и из метро, сделать узкое горлышко из ступенек... :twisted:

Были петиции Виталику, которые он тупо проскипал ибо Папа и Ко сказал не трогать.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 17 лис, 2019 17:12, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
Повідомлень: 3520
З нами з: 09.02.09
Подякував: 513 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:11

  _Mykola_ написав:Ну и зайдите на экскурсию на эту станцию, желательно после сильного ливня, увидите все "прелести" сами, начиная от воды в переходе, и заканчивая мокрым потолком на станции метро, ну и потолок и пол станции метро тоже можно внимательно изучить, трещины.бесконечные замазывания... + "очень" удобные закрывающие обзор при выезде из круга постройки... Были петиции Виталику, которые он тупо проскипал ибо Папа и Ко сказал не трогать.


течет все метро, потеки можно на любой станции найти - это условности жанра такие, не надо рассказывать шо это только на героев днепра
я про шанхай который был внутри круга на месте которого сейчас тц стоит - вы серьезно хотите сказать шо щас хуже чем было?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7411
З нами з: 05.06.16
Подякував: 619 раз.
Подякували: 1152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1704170517061707>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2357, 2358, 2359
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
23589 2190965
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лис, 2019 17:53
Frant
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 3280
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 1362
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.