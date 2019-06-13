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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:14
kingkongovets написав: _Mykola_ написав:
Ну и зайдите на экскурсию на эту станцию, желательно после сильного ливня, увидите все "прелести" сами, начиная от воды в переходе, и заканчивая мокрым потолком на станции метро, ну и потолок и пол станции метро тоже можно внимательно изучить, трещины.бесконечные замазывания... + "очень" удобные закрывающие обзор при выезде из круга постройки... Были петиции Виталику, которые он тупо проскипал ибо Папа и Ко сказал не трогать.
течет все метро, потеки можно на любой станции найти - это условности жанра такие, не надо рассказывать шо это только на героев днепра
я про шанхай который был внутри круга на месте которого сейчас тц стоит - вы серьезно хотите сказать шо щас хуже чем было?
Еще раз, шанхай внутри круга появился ПОСЛЕ того как владельцем/арендатором площадей внутри круга и переходов стала фирмочка которая потом и начала там строительство.
Сейчас та же ситуация со стройкой по четной стороне, там шанхай культивируется по той же схеме.
Потеки, до и в процессе и после строительства - две большие разницы, их стало в разы больше. Трещин платформы не было вообще, ДО строительства.
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_Mykola_
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:20
_Mykola_ написав:
Еще раз, шанхай внутри круга появился ПОСЛЕ того как владельцем/арендатором площадей внутри круга и переходов стала фирмочка которая потом и начала там строительство.
Сейчас та же ситуация со стройкой по четной стороне, там шанхай культивируется по той же схеме.
и? в чем криминал? ну кроме набросов типа "кличко и кмда в доле в любом киевском ларьке"?
Потеки, до и в процессе и после строительства - две большие разницы, их стало в разы больше. Трещин платформы не было вообще, ДО строительства.
есть какие то акты обследований? выводы комиссий?
был там пару раз летом - ничего ужасного не заметил по сравнению с другими станциями
зато прикольно стало когда выходишь не в срань и гной, а в теплый и чистый тц
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 17 лис, 2019 17:23, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:22
kingkongovets написав:
а шо касается де*** - может стоит все же на секунду отключить эмоции, попытаться включить мозг и подумать ПОЧЕМУ все мосты киева в таком состоянии после таких блд успешных папередников, строивших развязки и открывавших станции метро?
да ими никто толком не занимался до этого, но всем было пох, все надрачивали на "стабильность" и "крепких хозяйственников"
а то - отпадают куски с мостов - кличко виноват, ремонтируют и пробки - кличко виноват, вы уж там определитесь наконец
кстати альтернатива есть - метро, слышали о таком?
незручно звертатись до людини без- імені, але мова не про експертів, мова - про жах на двох артеріях ... ну реально стоїть Курбаса ... наглухо ... зробили один ряд проїзду і бетонні блоки стоять уже місяць ... і глухо ... Шулявку з минулого вівторка звузили до 2 рядів в сторону центра, було 3 з чотирьох ... метро зручно, коло ви коло нього живете, а коли дитину в садок з передмістя завезти, а потім самому на роботу - тоді зовсім метро не виходить ... могли ж зробити спочатку проспект, а після того перекинутись на швидкісний ...
а все стартануло після заяви Зе! журналістам наступного дня після парламентських щодо місцевих виборів: "не розслабляйтесь". От тоді місцеві князьки по усіх регіонах почали активно освоювати бюджети ...
ви ж сприйняли мій пост як особистий докір, а я ро щоденну проблему усіх, хто живе далі за Шулявкою в сторону Житомира .. крім того, мені насрати на попередників і попередників попередників ...
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:27
stas_rst
давно было понятно шо тот ремонт сильно усложнит жизнь жителей борщаги, святошина и западных киевских пригородов, я даже предположил шо живущая в ирпене натт сменит изза этого место проживания - но этого кстати не произошло - но если мосты требуют немедленного ремонта и есть деньги - надо ремонтировать и будут ремонтировать
я ваши трудности понимаю, сам когда то жил в ирпене, но блин - неужели вы думали шо поселившись так далеко от работы проблемы такого рода вас никогда не коснутся?
транспортная проблема в киеве давно назрела и перезрела и без этих ремонтов и единственный выход тут - драконовскими мерами начинать борьбу со стихийной парковкой, на порядки полнимать ее стоимость в центре и стоимость штрафов, ограничивать въезд в город и загонять всех в общественный транспорт, развитие которого в свою очередь невозможно без изначальной реализации перечисленных выше условий
а другого выхода увы нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:39
kingkongovets написав:
но блин - неужели вы думали шо поселившись так далеко от работы проблемы такого рода вас никогда не коснутся?
тема не про місце проживання, - де живу, там уже й житиму у найближчий період ...
мова про два паралельні ремонти, затягнуті до неможливості ... їхав у четвер через швидкісний до ТЦ Україна - реально виїзд із сосніних на курбаса перед ОККО - п"ять !!! рядів сходяться в ОДИН !!! це чим треба думати, щоб таке зробити ??? і усе тупо стоїть ... нема нікого !!! тендер у них, бл""", затягнувся чи головний інженер на Домінікані ??? Шулявку нафіга звузили з вівторка ??? стоїть теж усе до останнього світлофора !!! мова про бездумність і пох"""зм !!! ви замість ютуб свого подивіться відомі ролики з ремонтів обвалів у Китаї, США і інших місцях ... часу - від однієї ночі до місяця (це коли взагалі ж*** після землетрусу)
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:43
kingkongovets написав:stas_rst
давно было понятно шо тот ремонт сильно усложнит жизнь жителей борщаги, святошина и западных киевских пригородов, я даже предположил шо живущая в ирпене натт сменит изза этого место проживания - но этого кстати не произошло
- но если мосты требуют немедленного ремонта и есть деньги - надо ремонтировать и будут ремонтировать
я ваши трудности понимаю, сам когда то жил в ирпене, но блин - неужели вы думали шо поселившись так далеко от работы проблемы такого рода вас никогда не коснутся?
Она пошла другим путем и перестала ездить на работу к 9.00))) Всегда есть варианты.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:44
stas_rst написав: kingkongovets написав:
но блин - неужели вы думали шо поселившись так далеко от работы проблемы такого рода вас никогда не коснутся?
тема не про місце проживання, - де живу, там уже й житиму у найближчий період ...
мова про два паралельні ремонти, затягнуті до неможливості ... їхав у четвер через швидкісний до ТЦ Україна - реально виїзд із сосніних на курбаса перед ОККО - п"ять !!! рядів сходяться в ОДИН !!! це чим треба думати, щоб таке зробити ??? і усе тупо стоїть ... нема нікого !!! тендер у них, бл""", затягнувся чи головний інженер на Домінікані ??? Шулявку нафіга звузили з вівторка ??? стоїть теж усе до останнього світлофора !!! мова про бездумність і пох"""зм !!! ви замість ютуб свого подивіться відомі ролики з ремонтів обвалів у Китаї, США і інших місцях ... часу - від однієї ночі до місяця (це коли взагалі ж*** після землетрусу)
жизнь - боль(с)
шо вы конкретно предлагаете?
еще раз - есть выводы специалистов о недопустимости эксплуатации и аварийном состоянии мостов, есть уже прецеденты, когда куски мостов падают вниз и вой журнашлюх по этому поводу типа "караул! мосты убивают!"
есть деньги на ремонт
что должен сделать мэр?
ну говорите, интересно послушать
зы: что же касается ремонта мостов в других странах я лично говорил на эту тему с представителем субподрядчика по шулявке, дословно: "привезите мне готовые части моста, дайте место где его смонтировать и мы его установим за три дня"
два фактора 1) место, 2) время
а у нас увы нет ни одного ни второго, поэтому есть как есть - терпеть осталось недолго, все зависит от финансирования, а это уже прерогатива не города
ну и не забывайте шо мы все же в киеве, а киев в украине, маемо тэ шо маемо
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 17 лис, 2019 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:48
kingkongovets написав:stas_rst
давно было понятно шо тот ремонт сильно усложнит жизнь жителей борщаги, святошина и западных киевских пригородов, я даже предположил шо живущая в ирпене натт сменит изза этого место проживания - но этого кстати не произошло - но если мосты требуют немедленного ремонта и есть деньги - надо ремонтировать и будут ремонтировать
я ваши трудности понимаю, сам когда то жил в ирпене, но блин - неужели вы думали шо поселившись так далеко от работы проблемы такого рода вас никогда не коснутся?
транспортная проблема в киеве давно назрела и перезрела и без этих ремонтов и единственный выход тут - драконовскими мерами начинать борьбу со стихийной парковкой, на порядки полнимать ее стоимость в центре и стоимость штрафов, ограничивать въезд в город и загонять всех в общественный транспорт, развитие которого в свою очередь невозможно без изначальной реализации перечисленных выше условий
а другого выхода увы нет
Прикольно читати скарги євробляхерів з передмістя Києва.
Пся крев, треба зробити як в Швеції, в Стокгольмі. В'їзд в місто платний, 1 година парковки 8 євро. В Стокгольмі вдень вулиці порожні, велосипедистів і пішоходів більше, ніж автомобілістів.
Тоді миттєво звіздота пересіла би на велосипеди і на сучасний рейковий транспорт.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:53
Natt написав:
Она пошла другим путем и перестала ездить на работу к 9.00))) Всегда есть варианты
Коллеги оттуда аналогично, хотя они и не ждали проблем с мостом, чтобы сменить свой график
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