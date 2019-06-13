Додано: Нед 17 лис, 2019 17:27

stas_rst



давно было понятно шо тот ремонт сильно усложнит жизнь жителей борщаги, святошина и западных киевских пригородов, я даже предположил шо живущая в ирпене натт сменит изза этого место проживания - но этого кстати не произошло - но если мосты требуют немедленного ремонта и есть деньги - надо ремонтировать и будут ремонтировать

я ваши трудности понимаю, сам когда то жил в ирпене, но блин - неужели вы думали шо поселившись так далеко от работы проблемы такого рода вас никогда не коснутся?

транспортная проблема в киеве давно назрела и перезрела и без этих ремонтов и единственный выход тут - драконовскими мерами начинать борьбу со стихийной парковкой, на порядки полнимать ее стоимость в центре и стоимость штрафов, ограничивать въезд в город и загонять всех в общественный транспорт, развитие которого в свою очередь невозможно без изначальной реализации перечисленных выше условий

а другого выхода увы нет

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