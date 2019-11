Додано: Нед 17 лис, 2019 17:20

_Mykola_ написав: Еще раз, шанхай внутри круга появился ПОСЛЕ того как владельцем/арендатором площадей внутри круга и переходов стала фирмочка которая потом и начала там строительство.

Сейчас та же ситуация со стройкой по четной стороне, там шанхай культивируется по той же схеме.



и? в чем криминал? ну кроме набросов типа "кличко и кмда в доле в любом киевском ларьке"?



Потеки, до и в процессе и после строительства - две большие разницы, их стало в разы больше. Трещин платформы не было вообще, ДО строительства.



есть какие то акты обследований? выводы комиссий?

был там пару раз летом - ничего ужасного не заметил по сравнению с другими станциями

зато прикольно стало когда выходишь не в срань и гной, а в теплый и чистый тц

