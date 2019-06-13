друже Франт, ти дурак ??? ми ж нормально говорили, а ти про bляxи ... доводжу до відома - авто за кордоном і нижче 10 К уо купувати при зміні не планую ...
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Додано: Нед 17 лис, 2019 18:14
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Нед 17 лис, 2019 18:19
так если они оба разваливаются - брать грех на душу и ждать когда будут жертвы потому шо бедным вильнолюдям "неудобно" ехать на метро?!
шо касается моего опыта - я в ирпене прожил почти 5 лет в частном доме, потом понял шо это не мое и переехал на оболонь в свежепостроенный оазис, куда переезжать вам не подскажу, т к не знаю ни предпочтений, ни бюджета
одно могу сказать - считаю связку дом в пригороде+авто давно неактуальной при работе в городе, но если уж пригород - рекомендую обратить внимание на вышгород, хотя туда из центра те же +/- 30 км
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 17 лис, 2019 18:22
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
...так пАпірєдніком-презом - був твій любимий пАрАшенко, нє?
- щож він не дав команди відремонтувати аварійні мости?
- але, до тебе вже по-трохи доходить: де ти є і шо ти є!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 17 лис, 2019 19:04
Такие выводы о 60% украинских мостов я еще 30 лет назад слышал в институте проблем прочности занимавшихся при клятом совке их обследованиями
Провести прозрачный конкурс с допуском организаций имеющих хотя бы несколько выполненных аналогичных проектов, показать подрядчикам документы на землю под стройплощадку, обозначить сроки и цены демонтажа и монтажа конструкций моста, а не пускать в тендер своего кореша, а теперь рассказывать сказки что удорожание произошло от того, что мы не учли реконструкцию прилегающих территорий и вообще с отводом земли не все в порядке.
А точку опоры ему не нужно чтобы весь мир перевернуть?
Это просто из детского сада.
Начали стройку, а ни стройгенплана,ни календарного графика,ни,наверное,и проекта нет.
Что, уже не Киев финансирует реконструкцию моста из своего бюджета, а Украина?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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