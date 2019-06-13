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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1705170617071708

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:Прикольно читати скарги євробляхерів з передмістя Києва.

друже Франт, ти дурак ??? ми ж нормально говорили, а ти про bляxи ... доводжу до відома - авто за кордоном і нижче 10 К уо купувати при зміні не планую ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:19

  stas_rst написав:
  kingkongovets написав:шо вы конкретно предлагаете?

робити по черзі, а не одночасно ... один за другим, якщо це дві паралельні артерії !!!
краще скажіть, куди варто розглядати з вашого досвіду після Ірпеня ... я теж там 2 роки жив ... 33 км в Центр щодня в одну сторону - дофіга


так если они оба разваливаются - брать грех на душу и ждать когда будут жертвы потому шо бедным вильнолюдям "неудобно" ехать на метро?!
шо касается моего опыта - я в ирпене прожил почти 5 лет в частном доме, потом понял шо это не мое и переехал на оболонь в свежепостроенный оазис, куда переезжать вам не подскажу, т к не знаю ни предпочтений, ни бюджета
одно могу сказать - считаю связку дом в пригороде+авто давно неактуальной при работе в городе, но если уж пригород - рекомендую обратить внимание на вышгород, хотя туда из центра те же +/- 30 км
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  kingkongovets написав:попытаться включить мозг и подумать ПОЧЕМУ все мосты киева в таком состоянии после таких блд успешных папередников, строивших развязки и открывавших станции метро?

...так пАпірєдніком-презом - був твій любимий пАрАшенко, нє?
- щож він не дав команди відремонтувати аварійні мости?


- але, до тебе вже по-трохи доходить: де ти є і шо ти є! :D
  kingkongovets написав:не забывайте шо мы все же в киеве, а киев в украине, маемо тэ шо маемо
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 19:04

  kingkongovets написав:еще раз - есть выводы специалистов о недопустимости эксплуатации и аварийном состоянии мостов,


Такие выводы о 60% украинских мостов я еще 30 лет назад слышал в институте проблем прочности занимавшихся при клятом совке их обследованиями


  kingkongovets написав: деньги на ремонт
что должен сделать мэр?
ну говорите, интересно


Провести прозрачный конкурс с допуском организаций имеющих хотя бы несколько выполненных аналогичных проектов, показать подрядчикам документы на землю под стройплощадку, обозначить сроки и цены демонтажа и монтажа конструкций моста, а не пускать в тендер своего кореша, а теперь рассказывать сказки что удорожание произошло от того, что мы не учли реконструкцию прилегающих территорий и вообще с отводом земли не все в порядке.


  kingkongovets написав: что же касается ремонта мостов в других странах я лично говорил на эту тему с представителем субподрядчика по шулявке, дословно: "привезите мне готовые части моста, дайте место где его смонтировать и мы его установим за три дня"


А точку опоры ему не нужно чтобы весь мир перевернуть?
Это просто из детского сада.
Начали стройку, а ни стройгенплана,ни календарного графика,ни,наверное,и проекта нет.

  kingkongovets написав: терпеть осталось недолго, все зависит от финансирования, а это уже прерогатива не города
ну и не забывайте шо мы все же в киеве, а киев в украине, маемо тэ шо маемо

Что, уже не Киев финансирует реконструкцию моста из своего бюджета, а Украина?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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