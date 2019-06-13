Додано: Нед 17 лис, 2019 19:04

kingkongovets написав: еще раз - есть выводы специалистов о недопустимости эксплуатации и аварийном состоянии мостов, еще раз - есть выводы специалистов о недопустимости эксплуатации и аварийном состоянии мостов,

kingkongovets написав: деньги на ремонт

что должен сделать мэр?

ну говорите, интересно деньги на ремонтчто должен сделать мэр?ну говорите, интересно

kingkongovets написав: что же касается ремонта мостов в других странах я лично говорил на эту тему с представителем субподрядчика по шулявке, дословно: "привезите мне готовые части моста, дайте место где его смонтировать и мы его установим за три дня" что же касается ремонта мостов в других странах я лично говорил на эту тему с представителем субподрядчика по шулявке, дословно: "привезите мне готовые части моста, дайте место где его смонтировать и мы его установим за три дня"

kingkongovets написав: терпеть осталось недолго, все зависит от финансирования, а это уже прерогатива не города

ну и не забывайте шо мы все же в киеве, а киев в украине, маемо тэ шо маемо терпеть осталось недолго, все зависит от финансирования, ану и не забывайте шо мы все же в киеве, а киев в украине, маемо тэ шо маемо

Такие выводы о 60% украинских мостов я еще 30 лет назад слышал в институте проблем прочности занимавшихся при клятом совке их обследованиямиПровести прозрачный конкурс с допуском организаций имеющих хотя бы несколько выполненных аналогичных проектов, показать подрядчикам документы на землю под стройплощадку, обозначить сроки и цены демонтажа и монтажа конструкций моста, а не пускать в тендер своего кореша, а теперь рассказывать сказки что удорожание произошло от того, что мы не учли реконструкцию прилегающих территорий и вообще с отводом земли не все в порядке.А точку опоры ему не нужно чтобы весь мир перевернуть?Это просто из детского сада.Начали стройку, а ни стройгенплана,ни календарного графика,ни,наверное,и проекта нет.Что, уже не Киев финансирует реконструкцию моста из своего бюджета, а Украина?