друже Франт, ти дурак ??? ми ж нормально говорили, а ти про bляxи ... доводжу до відома - авто за кордоном і нижче 10 К уо купувати при зміні не планую ...
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Додано: Нед 17 лис, 2019 18:14
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Нед 17 лис, 2019 18:19
так если они оба разваливаются - брать грех на душу и ждать когда будут жертвы потому шо бедным вильнолюдям "неудобно" ехать на метро?!
шо касается моего опыта - я в ирпене прожил почти 5 лет в частном доме, потом понял шо это не мое и переехал на оболонь в свежепостроенный оазис, куда переезжать вам не подскажу, т к не знаю ни предпочтений, ни бюджета
одно могу сказать - считаю связку дом в пригороде+авто давно неактуальной при работе в городе, но если уж пригород - рекомендую обратить внимание на вышгород, хотя туда из центра те же +/- 30 км
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 17 лис, 2019 18:22
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
...так пАпірєдніком-презом - був твій любимий пАрАшенко, нє?
- щож він не дав команди відремонтувати аварійні мости?
- але, до тебе вже по-трохи доходить: де ти є і шо ти є!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 17 лис, 2019 19:04
Такие выводы о 60% украинских мостов я еще 30 лет назад слышал в институте проблем прочности занимавшихся при клятом совке их обследованиями
Провести прозрачный конкурс с допуском организаций имеющих хотя бы несколько выполненных аналогичных проектов, показать подрядчикам документы на землю под стройплощадку, обозначить сроки и цены демонтажа и монтажа конструкций моста, а не пускать в тендер своего кореша, а теперь рассказывать сказки что удорожание произошло от того, что мы не учли реконструкцию прилегающих территорий и вообще с отводом земли не все в порядке.
А точку опоры ему не нужно чтобы весь мир перевернуть?
Это просто из детского сада.
Начали стройку, а ни стройгенплана,ни календарного графика,ни,наверное,и проекта нет.
Что, уже не Киев финансирует реконструкцию моста из своего бюджета, а Украина?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 17 лис, 2019 19:54
Зачем мне расписывать то, что ясно как божий день. Либо на коленях умолять прменять лампочку, либо пускать все коммунальные платежи на свою собственность. При этом владельцы хрущей в лучшем положении в отличии от владельцев недвижимости в девятиэтажках. За всё время своего интереса к недвижимости ни разу не видел дом управляемый осбб в худшем состоянии, чем дом под руководством жэка. В соседней ветке рассказывал свою историю владения совкошлачком после чего продал и перекрестился. За все года единственный ответ из жэка был "денег нет", или "сделайте сами".
Додано: Нед 17 лис, 2019 20:18
у нас в детсаду еще пару лет назад меняли освещение (штук 200 люминесцентных светильников под "армстронг" разом поменяли на 200 светодиодных светильников под "армстронг") ну то такэ, там хоть можно рассказывать про экономию электричества, а когда меняют массово абсолютно рабочий натрий на лэд, больше похоже на попытки заработать, имхо
Ваш Зепутат
Додано: Нед 17 лис, 2019 20:28
чего-то вспомнилось, оффтоп, что количество прислуги и богатство страны обратно пропорциональны
Ваш Зепутат
Додано: Нед 17 лис, 2019 20:39
Как вы расцениваете видимость от них в сравнении? Чисто визуально
Всегда когда раньше ездил за границу был в восторге от ночного освещения, и вот я впервые в Украине после замены старого гвна от которого толку было 0 целых хрен десятых слышу, что старые были норм. Однозначно на ветке очень много интересных мыслей.
Додано: Нед 17 лис, 2019 20:43
мЫкола, да реально пофиг кого и как ты воспринимаеш…
только не пиши куйни
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 17 лис, 2019 20:46
нет- базовый голос должен быть у всех, в том числе студентов, тунеядцев и получающих ЗП из общего котла- бюджетников, прокуроров, депутатов, президента и бомжей.
а вот те, кто его наполняет, могут иметь более весомые голоса, ясное дело не прямо пропорционально, дабы не кренить лодку слишком сильно, но, предположим, квадратично- платишь налогов в 4 раза более минимума- двойной голос, в 100 раз- 10тикратный итд. заодно косвенно стимулирует белить доходы, кстати. не так уж недостижимо- нужна та самая дежэтолизация и тотальный безнал. ну и число зверя, конечно.
Ваш Зепутат
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