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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:04
kingkongovets написав:
зато прикольно стало когда выходишь не в срань и гной, а в теплый и чистый тц
срань можно разогнать за один вечер и убрать за ночь, а теплый и чистый ТЦ я лично ( и не один я, имхо) предпочел бы на расстоянии в 100 метров от выхода из метро, но не в самом метро..
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Додано: Нед 17 лис, 2019 21:06
antonivs3 написав: hume написав:
Кстати, уже даже на драгоманова освещение меняют на лэд
у нас в детсаду еще пару лет назад меняли освещение (штук 200 люминесцентных светильников под "армстронг" разом поменяли на 200 светодиодных светильников под "армстронг") ну то такэ, там хоть можно рассказывать про экономию электричества, а когда меняют массово абсолютно рабочий натрий на лэд, больше похоже на попытки заработать, имхо
сегодня меняли фонари освещения на Лобановского на лед, сцуко пилят бюджет не стесняясь даже в выходные!!!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 17 лис, 2019 21:15
hume написав: antonivs3 написав:
[а, а когда меняют массово абсолютно рабочий натрий на лэд, больше похоже на попытки заработать, имхо
Как вы расцениваете видимость от них в сравнении? Чисто визуально
Всегда когда раньше ездил за границу был в восторге от ночного освещения, и вот я впервые в Украине после замены старого гвна от которого толку было 0 целых хрен десятых слышу, что старые были норм. Однозначно на ветке очень много интересных мыслей.
вы про видимость или все же про различение некоторых оттенков в желтом свете?
там, куда вы раньше ездили, раньше стояли светодиоды или своевременно производили замену сгоревших и севших ДРЛ/ДНат? так светодиоды тоже меркнут.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 21:17
hume написав: antonivs3 написав:
[а, а когда меняют массово абсолютно рабочий натрий на лэд, больше похоже на попытки заработать, имхо
Как вы расцениваете видимость от них в сравнении? Чисто визуально
Всегда когда раньше ездил за границу был в восторге от ночного освещения, и вот я впервые в Украине после замены старого гвна от которого толку было 0 целых хрен десятых слышу, что старые были норм. Однозначно на ветке очень много интересных мыслей.
Лед все таки несмотря на рекламу выглядит более тусклым, особенно когда ухитряются на улицах использовать теплый лед в 2400 K
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 21:18
hume написав: antonivs3 написав:
[а, а когда меняют массово абсолютно рабочий натрий на лэд, больше похоже на попытки заработать, имхо
Как вы расцениваете видимость от них в сравнении? Чисто визуально
Всегда когда раньше ездил за границу был в восторге от ночного освещения, и вот я впервые в Украине после замены старого гвна от которого толку было 0 целых хрен десятых слышу, что старые были норм. Однозначно на ветке очень много интересных мыслей.
У натрієвих ламп ККД (по московитські КПД) - суттєво вище, ніж у світлодіодних.
Тому думки про дерибан бюджета - в мене також з,явились.
Тому що натрієвих ламп для нічного освітлення вулиць з цілком достатньо!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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QIWIT
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