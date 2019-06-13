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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1707170817091710>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:04

  kingkongovets написав:зато прикольно стало когда выходишь не в срань и гной, а в теплый и чистый тц

срань можно разогнать за один вечер и убрать за ночь, а теплый и чистый ТЦ я лично ( и не один я, имхо) предпочел бы на расстоянии в 100 метров от выхода из метро, но не в самом метро..
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:06

  antonivs3 написав:
  hume написав:Кстати, уже даже на драгоманова освещение меняют на лэд

у нас в детсаду еще пару лет назад меняли освещение (штук 200 люминесцентных светильников под "армстронг" разом поменяли на 200 светодиодных светильников под "армстронг") ну то такэ, там хоть можно рассказывать про экономию электричества, а когда меняют массово абсолютно рабочий натрий на лэд, больше похоже на попытки заработать, имхо

сегодня меняли фонари освещения на Лобановского на лед, сцуко пилят бюджет не стесняясь даже в выходные!!!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:15

  hume написав:
  antonivs3 написав:[а, а когда меняют массово абсолютно рабочий натрий на лэд, больше похоже на попытки заработать, имхо

Как вы расцениваете видимость от них в сравнении? Чисто визуально
Всегда когда раньше ездил за границу был в восторге от ночного освещения, и вот я впервые в Украине после замены старого гвна от которого толку было 0 целых хрен десятых слышу, что старые были норм. Однозначно на ветке очень много интересных мыслей.

вы про видимость или все же про различение некоторых оттенков в желтом свете?
там, куда вы раньше ездили, раньше стояли светодиоды или своевременно производили замену сгоревших и севших ДРЛ/ДНат? так светодиоды тоже меркнут.
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

hume написав:
  antonivs3 написав:[а, а когда меняют массово абсолютно рабочий натрий на лэд, больше похоже на попытки заработать, имхо

Как вы расцениваете видимость от них в сравнении? Чисто визуально

Всегда когда раньше ездил за границу был в восторге от ночного освещения, и вот я впервые в Украине после замены старого гвна от которого толку было 0 целых хрен десятых слышу, что старые были норм. Однозначно на ветке очень много интересных мыслей.


Лед все таки несмотря на рекламу выглядит более тусклым, особенно когда ухитряются на улицах использовать теплый лед в 2400 K
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:18

  hume написав:
  antonivs3 написав:[а, а когда меняют массово абсолютно рабочий натрий на лэд, больше похоже на попытки заработать, имхо

Как вы расцениваете видимость от них в сравнении? Чисто визуально

Всегда когда раньше ездил за границу был в восторге от ночного освещения, и вот я впервые в Украине после замены старого гвна от которого толку было 0 целых хрен десятых слышу, что старые были норм. Однозначно на ветке очень много интересных мыслей.


У натрієвих ламп ККД (по московитські КПД) - суттєво вище, ніж у світлодіодних.
Тому думки про дерибан бюджета - в мене також з,явились.
Тому що натрієвих ламп для нічного освітлення вулиць з цілком достатньо!

Московити пишуть:
"Основным преимуществом современных натриевых ламп является их высочайшая энергоэффективность. В экспериментальных НЛ низкого давления удавалось получать фантастическую светоотдачу 300-400 люмен/ватт, что соответствует КПД 50-60%. Но и серийные лампы обеспечивают световой поток 150 и даже 200 люмен/ватт, что в 1,5-2 раза больше, чем при светодиодном освещении


Области обычных применения светильников и прожекторов на основе НЛВД ограничиваются местами, где не требуется точное воспроизведение цвета:

Транспортные магистрали, в основном улицы
Большие открытые пространства (парки, аэродромы, склады, стройплощадки)
Архитектурное освещение
Теплицы, оранжереи
Производственные помещения с V и VI разрядом зрительной работы (работы с объектами, имеющими размеры более 1 метра)."

http://xn--80aafanc4a9azacif0d.xn--p1ai ... _lamp.html
Востаннє редагувалось Frant в Нед 17 лис, 2019 21:25, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:22

  freeze написав:
hume написав:Всегда когда раньше ездил за границу был в восторге от ночного освещения, и вот я впервые в Украине после замены старого гвна от которого толку было 0 целых хрен десятых слышу, что старые были норм. Однозначно на ветке очень много интересных мыслей.

Лед все таки несмотря на рекламу выглядит более тусклым, особенно когда ухитряются на улицах использовать теплый лед в 2400 K

дело в том, что светодиоды излучают белый гораздо эффективнее, еще лучше для них голубоватое, вот только видимость хороша при желтом, так что тут ухитряются скорее использовать более дорогое и качественное освещение)
Востаннє редагувалось antonivs3 в Нед 17 лис, 2019 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:26

  Frant написав:Московити пишуть:
преимуществом современных натриевых ламп является их высочайшая энергоэффективность. В экспериментальных НЛ низкого давления удавалось получать фантастическую светоотдачу 300-400 люмен/ватт, что соответствует КПД 50-60%. Но и серийные лампы обеспечивают световой поток 150 и даже 200 люмен/ватт, что в 1,5-2 раза больше, чем при светодиодном освещении."
http://xn--80aafanc4a9azacif0d.xn--p1ai ... _lamp.html

я думаю 400 выше теоретически достижимого максимума :mrgreen:
а натрий низкого давления с температурой что-то 1700K не используем для освещения улиц по причине сильного искажения цветности- картина мира становится черно-желтой
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:39

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  freeze написав:ухитряются на улицах использовать теплый лед в 2400 K

дайте ссылку на лед 2400К
очень интересно и познавательно будет
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:52

  Прохожий написав:
  freeze написав:ухитряются на улицах использовать теплый лед в 2400 K

дайте ссылку на лед 2400К
очень интересно и познавательно будет



https://www.nl.ua/ru/eilektrotovary/lam ... 28282.html
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Помимо лучшего кпд, у ДНАТ (натрий) весьма и весьма долгий срок службы - 20-25 тыс часов. при освещении 8 часов в сутки это 8-9 лет без замены. Прослужит ли столько лед?
одно дело поменять лампочку в люстре, другое - на столбе (подогнать автовышку, минимум 3 человека...)
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