срань можно разогнать за один вечер и убрать за ночь, а теплый и чистый ТЦ я лично ( и не один я, имхо) предпочел бы на расстоянии в 100 метров от выхода из метро, но не в самом метро..
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Додано: Нед 17 лис, 2019 21:04
срань можно разогнать за один вечер и убрать за ночь, а теплый и чистый ТЦ я лично ( и не один я, имхо) предпочел бы на расстоянии в 100 метров от выхода из метро, но не в самом метро..
Ваш Зепутат
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:06
сегодня меняли фонари освещения на Лобановского на лед, сцуко пилят бюджет не стесняясь даже в выходные!!!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:15
вы про видимость или все же про различение некоторых оттенков в желтом свете?
там, куда вы раньше ездили, раньше стояли светодиоды или своевременно производили замену сгоревших и севших ДРЛ/ДНат? так светодиоды тоже меркнут.
Ваш Зепутат
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:17
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Лед все таки несмотря на рекламу выглядит более тусклым, особенно когда ухитряются на улицах использовать теплый лед в 2400 K
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:18
У натрієвих ламп ККД (по московитські КПД) - суттєво вище, ніж у світлодіодних.
Тому думки про дерибан бюджета - в мене також з,явились.
Тому що натрієвих ламп для нічного освітлення вулиць з цілком достатньо!
Московити пишуть:
"Основным преимуществом современных натриевых ламп является их высочайшая энергоэффективность. В экспериментальных НЛ низкого давления удавалось получать фантастическую светоотдачу 300-400 люмен/ватт, что соответствует КПД 50-60%. Но и серийные лампы обеспечивают световой поток 150 и даже 200 люмен/ватт, что в 1,5-2 раза больше, чем при светодиодном освещении
Области обычных применения светильников и прожекторов на основе НЛВД ограничиваются местами, где не требуется точное воспроизведение цвета:
Транспортные магистрали, в основном улицы
Большие открытые пространства (парки, аэродромы, склады, стройплощадки)
Архитектурное освещение
Теплицы, оранжереи
Производственные помещения с V и VI разрядом зрительной работы (работы с объектами, имеющими размеры более 1 метра)."
Востаннє редагувалось Frant в Нед 17 лис, 2019 21:25, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 21:22
дело в том, что светодиоды излучают белый гораздо эффективнее, еще лучше для них голубоватое, вот только видимость хороша при желтом, так что тут ухитряются скорее использовать более дорогое и качественное освещение)
Востаннє редагувалось antonivs3 в Нед 17 лис, 2019 21:27, всього редагувалось 1 раз.
Ваш Зепутат
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:26
я думаю 400 выше теоретически достижимого максимума
а натрий низкого давления с температурой что-то 1700K не используем для освещения улиц по причине сильного искажения цветности- картина мира становится черно-желтой
Ваш Зепутат
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:39
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
дайте ссылку на лед 2400К
очень интересно и познавательно будет
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:52
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:56
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Помимо лучшего кпд, у ДНАТ (натрий) весьма и весьма долгий срок службы - 20-25 тыс часов. при освещении 8 часов в сутки это 8-9 лет без замены. Прослужит ли столько лед?
одно дело поменять лампочку в люстре, другое - на столбе (подогнать автовышку, минимум 3 человека...)
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