Так там в основном не лампочки, а лед-панели, это сложнее чем лампочку просто выкрутить поменять, может драйвер полетел, может леды сами
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Додано: Нед 17 лис, 2019 22:02
Так там в основном не лампочки, а лед-панели, это сложнее чем лампочку просто выкрутить поменять, может драйвер полетел, может леды сами
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 17 лис, 2019 22:10
Про автовышку упомянул как важность долговечности того что стоит на столбе.
Да и лампа днат - цоколь стандартный, блок поджига тоже (три болтика).
А лед? Если не панель полетела а драйвер? а если производитель панелей обанкротился, что делать? колхозить на изоленте другой? (находясь на автовышке)
Додано: Нед 17 лис, 2019 22:13
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вы все такими терминами оперируете, а я вот по коновальца ехал и никуя не видно, выехал на кутузова и как днем, красиво, экономно, а главное безопасно. Но, судя по всему, нужно было оставить как было. Сраные коррупционеры, только и дерибанят круглосуточно, ссуки, ещё и в парках меняют.
Додано: Нед 17 лис, 2019 22:23
Если бюджет уже освоили, то что уже об этом говорить.
Хотя ради интереса хорошо было бы посмотреть расчеты того, что запланировали сэкономить и как считали эту экономию и сколько денег освоили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 17 лис, 2019 22:38
их используют в уличном освещении города?
9ватные лампочки вкручивают?
где именно?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 17 лис, 2019 23:05
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
... панове, знавці!
- то зле, чи добре я зробив, що у своїй квіточці поставив отакі світодіодні?
- чи які потрібно було ставити, щоб економно і довговічно?
Дякую, наперед!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 17 лис, 2019 23:06
Освоят 700, сэкономили 11. По памяти.
Додано: Нед 17 лис, 2019 23:08
Додано: Нед 17 лис, 2019 23:20
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
их используют в уличном освещении города?
9ватные лампочки вкручивают?
где именно?[/quote]
Вы ж просили дать ссылку на led 2400 k, заказ выполнен в точности как просили.
А где используют, как нибудь буду ночью гулять по Трассе здоровья в Одессе, сфотографирую это убогое тусклое желтое лед освещение на столбах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 18 лис, 2019 00:20
Очень приятно общаться с коллегами арендодателями на форуме, особенно зная, что они не то что динистор от тринистора, а резистор от транзистора не отличат.
Но знают, что КПД светодиодов близко к лампе накаливания.
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