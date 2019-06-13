RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1708170917101711>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:02

  Diman написав:одно дело поменять лампочку в люстре, другое - на столбе (подогнать автовышку, минимум 3 человека...)


Так там в основном не лампочки, а лед-панели, это сложнее чем лампочку просто выкрутить поменять, может драйвер полетел, может леды сами
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13534
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3759 раз.
Подякували: 5541 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:10

  freeze написав:
  Diman написав:одно дело поменять лампочку в люстре, другое - на столбе (подогнать автовышку, минимум 3 человека...)


Так там в основном не лампочки, а лед-панели, это сложнее чем лампочку просто выкрутить поменять, может драйвер полетел, может леды сами
Про автовышку упомянул как важность долговечности того что стоит на столбе.

Да и лампа днат - цоколь стандартный, блок поджига тоже (три болтика).

А лед? Если не панель полетела а драйвер? а если производитель панелей обанкротился, что делать? колхозить на изоленте другой? (находясь на автовышке)
Diman
 
Повідомлень: 395
З нами з: 11.07.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вы все такими терминами оперируете, а я вот по коновальца ехал и никуя не видно, выехал на кутузова и как днем, красиво, экономно, а главное безопасно. Но, судя по всему, нужно было оставить как было. Сраные коррупционеры, только и дерибанят круглосуточно, ссуки, ещё и в парках меняют.
hume
 
Повідомлень: 6144
З нами з: 27.12.12
Подякував: 565 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:23

  hume написав:Но, судя по всему, нужно было оставить как есть


Если бюджет уже освоили, то что уже об этом говорить.
Хотя ради интереса хорошо было бы посмотреть расчеты того, что запланировали сэкономить и как считали эту экономию и сколько денег освоили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13534
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3759 раз.
Подякували: 5541 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:38

  freeze написав:
  Прохожий написав:
  freeze написав:ухитряются на улицах использовать теплый лед в 2400 K

дайте ссылку на лед 2400К
очень интересно и познавательно будет



https://www.nl.ua/ru/eilektrotovary/lam ... 28282.html

их используют в уличном освещении города?
9ватные лампочки вкручивают?
где именно?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11075
З нами з: 05.06.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1046 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 23:05

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

... панове, знавці!
- то зле, чи добре я зробив, що у своїй квіточці поставив отакі світодіодні?
- чи які потрібно було ставити, щоб економно і довговічно?
Дякую, наперед!
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7237
З нами з: 19.10.15
Подякував: 479 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 23:06

  freeze написав:
  hume написав:Но, судя по всему, нужно было оставить как есть


Если бюджет уже освоили, то что уже об этом говорить.
Хотя ради интереса хорошо было бы посмотреть расчеты того, что запланировали сэкономить и как считали эту экономию и сколько денег освоили.

Освоят 700, сэкономили 11. По памяти.
hume
 
Повідомлень: 6144
З нами з: 27.12.12
Подякував: 565 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 23:08

  Долярчик написав:... панове, знавці!
- то зле, чи добре я зробив, що у своїй квіточці поставив отакі світодіодні?
- чи які потрібно було ставити, щоб економно і довговічно?
Дякую,

Попробуй на форуме электриков. Ты ошибся форумом.
hume
 
Повідомлень: 6144
З нами з: 27.12.12
Подякував: 565 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 23:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Прохожий написав:
  freeze написав:дайте ссылку на лед 2400К
очень интересно и познавательно будет



https://www.nl.ua/ru/eilektrotovary/lam ... 28282.html

их используют в уличном освещении города?
9ватные лампочки вкручивают?
где именно?[/quote]



Вы ж просили дать ссылку на led 2400 k, заказ выполнен в точности как просили.
А где используют, как нибудь буду ночью гулять по Трассе здоровья в Одессе, сфотографирую это убогое тусклое желтое лед освещение на столбах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13534
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3759 раз.
Подякували: 5541 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 00:20

  Diman написав:Помимо лучшего кпд, у ДНАТ (натрий) весьма и весьма долгий срок службы - 20-25 тыс часов. при освещении 8 часов в сутки это 8-9 лет без замены. Прослужит ли столько лед?
одно дело поменять лампочку в люстре, другое - на столбе (подогнать автовышку, минимум 3 человека...)

Очень приятно общаться с коллегами арендодателями на форуме, особенно зная, что они не то что динистор от тринистора, а резистор от транзистора не отличат.
Но знают, что КПД светодиодов близко к лампе накаливания.
барабашов
 
Повідомлень: 1531
З нами з: 16.06.15
Подякував: 147 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1708170917101711>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2359, 2360, 2361
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
23604 2194192
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лис, 2019 23:56
Vint
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 3285
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 1362
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23881)
18.11.2019 00:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.