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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1708170917101711

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 00:34

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Не знаю, о чем вы тут спорите, но, к примеру, после того, как вокруг Левобережной к Евровидению сделали ремонт и все столбы освещения поменяли на лед лампы, там стал просто агинь, и с 2016 все зашибись, все работает, светло, видимость отличная, чего ещё скиглити ума не приложу
Faceless
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  #<1 ... 1708170917101711
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