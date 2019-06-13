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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лис, 2019 00:34
Не знаю, о чем вы тут спорите, но, к примеру, после того, как вокруг Левобережной к Евровидению сделали ремонт и все столбы освещения поменяли на лед лампы, там стал просто агинь, и с 2016 все зашибись, все работает, светло, видимость отличная, чего ещё скиглити ума не приложу
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