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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1708170917101711

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 00:34

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Не знаю, о чем вы тут спорите, но, к примеру, после того, как вокруг Левобережной к Евровидению сделали ремонт и все столбы освещения поменяли на лед лампы, там стал просто агинь, и с 2016 все зашибись, все работает, светло, видимость отличная, чего ещё скиглити ума не приложу
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 02:24

  Долярчик написав:... панове, знавці!
- то зле, чи добре я зробив, що у своїй квіточці поставив отакі світодіодні?
- чи які потрібно було ставити, щоб економно і довговічно?
Дякую, наперед!
Зображення

економно і довговічно - ті в яких цоколь і змінні лампи
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 02:57

  _Mykola_ написав:
  rjkz написав:
  _Mykola_ написав:Заваренные мусоропроводы или их полное отсутствие, это супер, нет вони, нет рассадника насекомых.
И, дело не в деньгах, а банальной чистоте.


Почему в Нью-Йорке никто мусоропроводы не заваривает, а чистота и отсутствие вони?

Может потому, что мусоропроводы спроектированы не по "д*****"?

С первого раза как только увидел и осознал что это и как оно работает, сразу возник вопрос... какой чудак на букву М, такое спроектировал?

Это ж надо додуматься в многоэтажном доме сделать тупо трубу с нечистотами, внизу которой есть мелкий контейнер в который это все летит с десятков метров высоты, и это все потом кто-то должен выгребать вручную...

  rjkz написав:ЗЗЫ: Для Франта. Насчет того, что при горилле что-то там делается...ни при одном предшественнике еще жители одного дома не асфальтировали разрытый коммунальщиками двор и оставленный на год+ за свои бабки. Сейчас ВПЕРВЫЕ собираются деньги на ремонт лифта. Полгода простоя. Такого ужасного обслуживания как при горилле с отшибленными мозгами еще не было. Фтопку и такого мэра.

Я бы сказал что лучшим мером был Попов, открывались станции метро, делались развязки...


Точно не знаю, но есть мусороприемник и, очевидно, мусоропровод. Внизу, очевидно, контейнера нет, потому что весь несортированный мусор в черных мешках потом лежит на тротуарах и несколько раз в неделю его собирает мусоровоз. Примите во внимание, что в НЙ 90% жилья - это очень старый фонд. К счастью для НЙ, там не было 2-й мировой, во время которой был существенно разрушен Киев и впоследствии восстановлен уже в новом качестве. Поэтому, я не думаю, что там стоят какие-то роботы на космических технологиях, фасующие мусор. И там не так спроектированы дворы - нет заездов во двор, билдинги практически примыкают друг к другу. Поэтому мусоровозы просто останавливаются на дорогах и мусорщики забрасывают мешки в мусоровоз. Кстати, насколько я знаю, мусорщики в НЙ имеют 50 баксов в час и еще и кучу бенефитов от Юниона.
При этом, никаких запахов нет в помине...вернее запахи есть- моющих средств и освежителей воздуха. Потому что это все хозяйство (которому зачастую под сто лет) регулярно моется, в компактор-руме (это комната на этаже, внутри которой мусороприемник) стоят автоматические освежители воздуха.
Почему такое нельзя воссоздать в относительно новых домах Киева?
И насколько я знаю, в Париже тоже мусороприемники не заваривают. Причем, во многих многоквартирных домах мусороприемники прямо в кухне.

Мне трудно сказать кто из мэринов "самый лучший"...наверное такого еще не было. Наверное тот, который победит коррупцию и воровство, тот и будет. Но если говорить о коммунальном хозяйстве и чистоте города, то как ни смешно, это лучше всего было при космосе. причем, что смешно в двойне, это не требовало ни каких-то сверхусилий ни сверхрасходов.

Если говорить о финансовой стороне дела, то мне пофиг сколько это стоит - лишь-бы все работало и при этом не создавались риски для права собственности (о чем сторонники ОСББ или не подозревают или умалчивают).
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 03:02

  _Mykola_ написав:
  kingkongovets написав:shapo
я же выше достаточно ясно написал - нравится это вам, или не нравится, но выхода из ситуации два:
1) создавать осбб, участвовать в муниципальных программах (которых кстати достаточно) брать управление в свои руки и приводить дом и придомовую в порядок
2) продолжать жаловаться, страдать и жить в говне
но вам похоже более близок второй вариант - что ж, каждый свою судьбу выбирает сам
похоже вы слишком буквально в свое время восприняли лозунги тех лет типа "все вокруг народное, все вокруг мое" :mrgreen:
зекам на зоне ничего не принадлежит, ничего "вашего" в совке не было
с приветом, кэп

ИМХО, Тут надо или драконить жесткими штрафами с неотвратимостью наказаний за нарушения законов и правил, или банально ждать пока не вымрут те кто считает, что им все должно государство, которое, кстати, уже давно умыло руки с принятием и вступлением в действие нового кодекса ЖКХ.
В котором определено ВСЕ что касается дома, это прямая ответственность жильцов, и уже никто никому ничего не должен, но до 99% владельцев это по-прежнему не доходит.

Даже в новых домах в которых 100% собственников уже купили "за свои", тоже присутствует у большинства пунктик - нам все должны, и отношение такое же жлобско/скотское к МОПам, лифтам, несущим конструкциям дома и пр... :twisted:


На какие шиши пенсы будут содержать свои хрущи?
Я понимаю, что сейчас в тренде молодые и успешные, но социальную функцию с государственных и комунальных структур никто не снимал.
Причем эти хрущи имеют на порядок больше проблем, чем новострои, меньше жильцов и у этих жильцов намного меньше доход. Что бум делать?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 03:18

  shapo написав:
  kingkongovets написав:ну так зачем далеко ходить - вон шапо купивший квартиры в совкашлаке за свои искренне убежден шо ему шото недодали и недоплатили (обокрали прям ггг) потому шо он дескать работал за гроши при совке
и да - пока не перемрут эти вечные терпилы с совковым менталитетом нам всем это будет еще очень долго отрыгиваться, они до смерти будут считать себя обкраденными и продолжать голосовать за популистов


1) shapo прекрасно понимает в какой стране живет и потому ни на кого и ни на что никогда не надеялся и все покупал себе сам
2) мой совкошлак не намного хуже продукции КАНа от который вы тут писиетесь или тем более Аркады или Укрбуда. По крайней мере в нем еще был бетон без тех добавок которые сейчас в него сыпят, а вы потом дышите много лет.
3) я,естественно, как и многие мои ровесники долго не проживу. Вот только кто будет жить после нас в богом забытой стране под названием Украина из которой местное население от такой власти бежит как черт от ладана - беженцы с Кавказа и Судана?


Не мешайте людям носить розовые очки. Модные мопы рулят. Что будет с этими домами через 20 лет - надо слишком много думать. А нечем.
rjkz
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