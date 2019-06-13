Додано: Пон 18 лис, 2019 02:57

_Mykola_ написав: rjkz написав: _Mykola_ написав: Заваренные мусоропроводы или их полное отсутствие, это супер, нет вони, нет рассадника насекомых.

И, дело не в деньгах, а банальной чистоте. Заваренные мусоропроводы или их полное отсутствие, это супер, нет вони, нет рассадника насекомых.И, дело не в деньгах, а банальной чистоте.



Почему в Нью-Йорке никто мусоропроводы не заваривает, а чистота и отсутствие вони?

Почему в Нью-Йорке никто мусоропроводы не заваривает, а чистота и отсутствие вони?

Может потому, что мусоропроводы спроектированы не по "д*****"?



С первого раза как только увидел и осознал что это и как оно работает, сразу возник вопрос... какой чудак на букву М, такое спроектировал?



Это ж надо додуматься в многоэтажном доме сделать тупо трубу с нечистотами, внизу которой есть мелкий контейнер в который это все летит с десятков метров высоты, и это все потом кто-то должен выгребать вручную...



rjkz написав: ЗЗЫ: Для Франта. Насчет того, что при горилле что-то там делается...ни при одном предшественнике еще жители одного дома не асфальтировали разрытый коммунальщиками двор и оставленный на год+ за свои бабки. Сейчас ВПЕРВЫЕ собираются деньги на ремонт лифта. Полгода простоя. Такого ужасного обслуживания как при горилле с отшибленными мозгами еще не было. Фтопку и такого мэра. ЗЗЫ: Для Франта. Насчет того, что при горилле что-то там делается...ни при одном предшественнике еще жители одного дома не асфальтировали разрытый коммунальщиками двор и оставленный на год+ за свои бабки. Сейчас ВПЕРВЫЕ собираются деньги на ремонт лифта. Полгода простоя. Такого ужасного обслуживания как при горилле с отшибленными мозгами еще не было. Фтопку и такого мэра.

Я бы сказал что лучшим мером был Попов, открывались станции метро, делались развязки... Может потому, что мусоропроводы спроектированы не по "д*****"?С первого раза как только увидел и осознал что это и как оно работает, сразу возник вопрос... какой чудак на букву М, такое спроектировал?Это ж надо додуматься в многоэтажном доме сделать тупо трубу с нечистотами, внизу которой есть мелкий контейнер в который это все летит с десятков метров высоты, и это все потом кто-то должен выгребать вручную...Я бы сказал что лучшим мером был Попов, открывались станции метро, делались развязки...

Точно не знаю, но есть мусороприемник и, очевидно, мусоропровод. Внизу, очевидно, контейнера нет, потому что весь несортированный мусор в черных мешках потом лежит на тротуарах и несколько раз в неделю его собирает мусоровоз. Примите во внимание, что в НЙ 90% жилья - это очень старый фонд. К счастью для НЙ, там не было 2-й мировой, во время которой был существенно разрушен Киев и впоследствии восстановлен уже в новом качестве. Поэтому, я не думаю, что там стоят какие-то роботы на космических технологиях, фасующие мусор. И там не так спроектированы дворы - нет заездов во двор, билдинги практически примыкают друг к другу. Поэтому мусоровозы просто останавливаются на дорогах и мусорщики забрасывают мешки в мусоровоз. Кстати, насколько я знаю, мусорщики в НЙ имеют 50 баксов в час и еще и кучу бенефитов от Юниона.При этом, никаких запахов нет в помине...вернее запахи есть- моющих средств и освежителей воздуха. Потому что это все хозяйство (которому зачастую под сто лет) регулярно моется, в компактор-руме (это комната на этаже, внутри которой мусороприемник) стоят автоматические освежители воздуха.Почему такое нельзя воссоздать в относительно новых домах Киева?И насколько я знаю, в Париже тоже мусороприемники не заваривают. Причем, во многих многоквартирных домах мусороприемники прямо в кухне.Мне трудно сказать кто из мэринов "самый лучший"...наверное такого еще не было. Наверное тот, который победит коррупцию и воровство, тот и будет. Но если говорить о коммунальном хозяйстве и чистоте города, то как ни смешно, это лучше всего было при космосе. причем, что смешно в двойне, это не требовало ни каких-то сверхусилий ни сверхрасходов.Если говорить о финансовой стороне дела, то мне пофиг сколько это стоит - лишь-бы все работало и при этом не создавались риски для права собственности (о чем сторонники ОСББ или не подозревают или умалчивают).