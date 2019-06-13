Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Не знаю, о чем вы тут спорите, но, к примеру, после того, как вокруг Левобережной к Евровидению сделали ремонт и все столбы освещения поменяли на лед лампы, там стал просто агинь, и с 2016 все зашибись, все работает, светло, видимость отличная, чего ещё скиглити ума не приложу
_Mykola_ написав:Заваренные мусоропроводы или их полное отсутствие, это супер, нет вони, нет рассадника насекомых. И, дело не в деньгах, а банальной чистоте.
Почему в Нью-Йорке никто мусоропроводы не заваривает, а чистота и отсутствие вони?
Может потому, что мусоропроводы спроектированы не по "д*****"?
С первого раза как только увидел и осознал что это и как оно работает, сразу возник вопрос... какой чудак на букву М, такое спроектировал?
Это ж надо додуматься в многоэтажном доме сделать тупо трубу с нечистотами, внизу которой есть мелкий контейнер в который это все летит с десятков метров высоты, и это все потом кто-то должен выгребать вручную...
rjkz написав:ЗЗЫ: Для Франта. Насчет того, что при горилле что-то там делается...ни при одном предшественнике еще жители одного дома не асфальтировали разрытый коммунальщиками двор и оставленный на год+ за свои бабки. Сейчас ВПЕРВЫЕ собираются деньги на ремонт лифта. Полгода простоя. Такого ужасного обслуживания как при горилле с отшибленными мозгами еще не было. Фтопку и такого мэра.
Я бы сказал что лучшим мером был Попов, открывались станции метро, делались развязки...
Точно не знаю, но есть мусороприемник и, очевидно, мусоропровод. Внизу, очевидно, контейнера нет, потому что весь несортированный мусор в черных мешках потом лежит на тротуарах и несколько раз в неделю его собирает мусоровоз. Примите во внимание, что в НЙ 90% жилья - это очень старый фонд. К счастью для НЙ, там не было 2-й мировой, во время которой был существенно разрушен Киев и впоследствии восстановлен уже в новом качестве. Поэтому, я не думаю, что там стоят какие-то роботы на космических технологиях, фасующие мусор. И там не так спроектированы дворы - нет заездов во двор, билдинги практически примыкают друг к другу. Поэтому мусоровозы просто останавливаются на дорогах и мусорщики забрасывают мешки в мусоровоз. Кстати, насколько я знаю, мусорщики в НЙ имеют 50 баксов в час и еще и кучу бенефитов от Юниона. При этом, никаких запахов нет в помине...вернее запахи есть- моющих средств и освежителей воздуха. Потому что это все хозяйство (которому зачастую под сто лет) регулярно моется, в компактор-руме (это комната на этаже, внутри которой мусороприемник) стоят автоматические освежители воздуха. Почему такое нельзя воссоздать в относительно новых домах Киева? И насколько я знаю, в Париже тоже мусороприемники не заваривают. Причем, во многих многоквартирных домах мусороприемники прямо в кухне.
Мне трудно сказать кто из мэринов "самый лучший"...наверное такого еще не было. Наверное тот, который победит коррупцию и воровство, тот и будет. Но если говорить о коммунальном хозяйстве и чистоте города, то как ни смешно, это лучше всего было при космосе. причем, что смешно в двойне, это не требовало ни каких-то сверхусилий ни сверхрасходов.
Если говорить о финансовой стороне дела, то мне пофиг сколько это стоит - лишь-бы все работало и при этом не создавались риски для права собственности (о чем сторонники ОСББ или не подозревают или умалчивают).
kingkongovets написав:shapo я же выше достаточно ясно написал - нравится это вам, или не нравится, но выхода из ситуации два: 1) создавать осбб, участвовать в муниципальных программах (которых кстати достаточно) брать управление в свои руки и приводить дом и придомовую в порядок 2) продолжать жаловаться, страдать и жить в говне но вам похоже более близок второй вариант - что ж, каждый свою судьбу выбирает сам похоже вы слишком буквально в свое время восприняли лозунги тех лет типа "все вокруг народное, все вокруг мое" зекам на зоне ничего не принадлежит, ничего "вашего" в совке не было с приветом, кэп
ИМХО, Тут надо или драконить жесткими штрафами с неотвратимостью наказаний за нарушения законов и правил, или банально ждать пока не вымрут те кто считает, что им все должно государство, которое, кстати, уже давно умыло руки с принятием и вступлением в действие нового кодекса ЖКХ. В котором определено ВСЕ что касается дома, это прямая ответственность жильцов, и уже никто никому ничего не должен, но до 99% владельцев это по-прежнему не доходит.
Даже в новых домах в которых 100% собственников уже купили "за свои", тоже присутствует у большинства пунктик - нам все должны, и отношение такое же жлобско/скотское к МОПам, лифтам, несущим конструкциям дома и пр...
На какие шиши пенсы будут содержать свои хрущи? Я понимаю, что сейчас в тренде молодые и успешные, но социальную функцию с государственных и комунальных структур никто не снимал. Причем эти хрущи имеют на порядок больше проблем, чем новострои, меньше жильцов и у этих жильцов намного меньше доход. Что бум делать?
kingkongovets написав:ну так зачем далеко ходить - вон шапо купивший квартиры в совкашлаке за свои искренне убежден шо ему шото недодали и недоплатили (обокрали прям ггг) потому шо он дескать работал за гроши при совке и да - пока не перемрут эти вечные терпилы с совковым менталитетом нам всем это будет еще очень долго отрыгиваться, они до смерти будут считать себя обкраденными и продолжать голосовать за популистов
1) shapo прекрасно понимает в какой стране живет и потому ни на кого и ни на что никогда не надеялся и все покупал себе сам 2) мой совкошлак не намного хуже продукции КАНа от который вы тут писиетесь или тем более Аркады или Укрбуда. По крайней мере в нем еще был бетон без тех добавок которые сейчас в него сыпят, а вы потом дышите много лет. 3) я,естественно, как и многие мои ровесники долго не проживу. Вот только кто будет жить после нас в богом забытой стране под названием Украина из которой местное население от такой власти бежит как черт от ладана - беженцы с Кавказа и Судана?
Не мешайте людям носить розовые очки. Модные мопы рулят. Что будет с этими домами через 20 лет - надо слишком много думать. А нечем.
shapo написав:Вот только иногда встреваю когда за боксера здесь задницу рвут или рассказывают сказки о городском колхозе под названием ОСББ. PS Иврит не учи, все равно туда не возьмут - там своих хитросделанных выше крыши,особенно желающих заработать на арендаторах.
о городских колхозах под названием "кондоминиумы" слышал шонить?) о кибуцах уже не буду -то другое чуток иврит несложный - после десятка посещений израиловки могу свободно общаться, а рентабельность заработка на арендаторах у них по сравнению с нашей - мизер, там недвига стоит каких то нереально запредельных денег да и соплеменников твоих там больше чем я в состоянии выносить
Мне одному здесь видится антисемитизм и оскорбление государства Израиль?
И то и другое - вполне тянет на реальную статью. И отнюдь не в газете. Не знаю, правда, насколько государство Украина этим заморачивается.
kingkongovets написав:реальные действия - мост обещают до конца года запустить и его строительство (и предварительный снос старого) широко освещается
вважаю за потрібне втрутитись ... до нового року 2021 - можливо ... СТОЇТЬ усе ... про роботу довгола (з"їзди і два рівні - глухо, корпус більшовика "під снос" - у судах і перспектив не видно) ... щодня там проїжджаю ... після 7.20 ранку - тянунчки до Дачної і повороту з Чайок в сторону Києва ... жах, а не Шулявка. Інколи, виїхавши о 7.00 на Брест-Литовське, тягнусь до Шулявки годину, а то й довше ... якщо аварія в два ряди - 2-3 години в центр від знаку "Київ". Але паралельна біда - Курбаса вздовж швидкісного ... це яким дебілом треба було бути, щоб одночасно розвалити дві західних магістралі в центр столиці ??? Крапка
А одномоментный "ремонт" почти всех мостов Вас не смущал? А Вы внимательно посмотрите на проект "новой" шулявской развязки и сравните функционально со старой. Кроме заезда с Победы в сторону кардач - те-же текстикулы, вид сбоку. А функцию заезда вполне себе выполняла Гарматная. Если уж делать по нормальному, то второй, не прошедший, вариант был на порядок лучше и позволял оптимизировать транспортные потоки во всех направлениях. Эту "новую" развязку рано или поздно будут переделывать. Кроме закопанных миллиардах и испорченной жизни киевлян эта ничего не дает.
rjkz написав:[ тут дело в том, что в случае с "каждый в своей конуре", ваше право собственности не зависит от платежеспособности соседа, а в случае с осбб - зависит. если интересует тема - могу расписать в лс.
Зачем мне расписывать то, что ясно как божий день. Либо на коленях умолять прменять лампочку, либо пускать все коммунальные платежи на свою собственность. При этом владельцы хрущей в лучшем положении в отличии от владельцев недвижимости в девятиэтажках. За всё время своего интереса к недвижимости ни разу не видел дом управляемый осбб в худшем состоянии, чем дом под руководством жэка. В соседней ветке рассказывал свою историю владения совкошлачком после чего продал и перекрестился. За все года единственный ответ из жэка был "денег нет", или "сделайте сами".
Ну я много раз рассказывал работу своего ЖЭКа. До боксера все работало нормально. Меня даже больше устраивает УК. В конечном счете, хоть это и архинереально фактически, но хоть теоретически можно сменить УК. И при ук, ук имеет дело с каждым жильцом в отдельности. Я не несу ответственности за неплатежи соседа. В ОСББ - или все будут платить или за должников будут платить соседи. При задолженности ОСББ перед поставщиками услуг, это проблема будет всеобщей. Можно, конечно, сказать, что УК если не будет платить, то тоже начнутся проблемы. Это правда. Но единственным максимальным минусом в такой ситуации - отключение от услуг. Если УК банкропси, то это не коснется собсвенности. В ОСББ очень легко можно влезть в большие проблемы, в финале которых может быть и отчуждение собственности. На самом деле, нас уже так много нае...обманывали и обкрадывали, что еще один раз никого не удивит. Пугает все возрастающие масштабы. Если кто-то хочет жить в уверенности в своем бетонном будущем, то у меня такой уверенности нет. Страна беспредела.