rjkz написав:

hume написав: rjkz написав: [

тут дело в том, что в случае с "каждый в своей конуре", ваше право собственности не зависит от платежеспособности соседа, а в случае с осбб - зависит. если интересует тема - могу расписать в лс. тут дело в том, что в случае с "каждый в своей конуре", ваше право собственности не зависит от платежеспособности соседа, а в случае с осбб - зависит. если интересует тема - могу расписать в лс.

Зачем мне расписывать то, что ясно как божий день. Либо на коленях умолять прменять лампочку, либо пускать все коммунальные платежи на свою собственность. При этом владельцы хрущей в лучшем положении в отличии от владельцев недвижимости в девятиэтажках. За всё время своего интереса к недвижимости ни разу не видел дом управляемый осбб в худшем состоянии, чем дом под руководством жэка. В соседней ветке рассказывал свою историю владения совкошлачком после чего продал и перекрестился. За все года единственный ответ из жэка был "денег нет", или "сделайте сами". Зачем мне расписывать то, что ясно как божий день. Либо на коленях умолять прменять лампочку, либо пускать все коммунальные платежи на свою собственность. При этом владельцы хрущей в лучшем положении в отличии от владельцев недвижимости в девятиэтажках. За всё время своего интереса к недвижимости ни разу не видел дом управляемый осбб в худшем состоянии, чем дом под руководством жэка. В соседней ветке рассказывал свою историю владения совкошлачком после чего продал и перекрестился. За все года единственный ответ из жэка был "денег нет", или "сделайте сами".

Меня даже больше устраивает УК.

И при ук, ук имеет дело с каждым жильцом в отдельности. Я не несу ответственности за неплатежи соседа.

Ну я много раз рассказывал работу своего ЖЭКа. До боксера все работало нормально.В конечном счете, хоть это и архинереально фактически, но хоть теоретически можно сменить УК.В ОСББ - или все будут платить или за должников будут платить соседи. При задолженности ОСББ перед поставщиками услуг, это проблема будет всеобщей. Можно, конечно, сказать, что УК если не будет платить, то тоже начнутся проблемы. Это правда. Но единственным максимальным минусом в такой ситуации - отключение от услуг. Если УК банкропси, то это не коснется собсвенности. В ОСББ очень легко можно влезть в большие проблемы, в финале которых может быть и отчуждение собственности.На самом деле, нас уже так много нае...обманывали и обкрадывали, что еще один раз никого не удивит. Пугает все возрастающие масштабы. Если кто-то хочет жить в уверенности в своем бетонном будущем, то у меня такой уверенности нет. Страна беспредела.