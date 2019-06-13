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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лис, 2019 08:56
Долярчик написав:
... та ні, - читаючи пару останніх сторінок - це точно, як форум електриків!
Знаешь... это специфика жизни в Украине. Я после того, как выехал, менял лампочку только один раз и то в кладовке и то потому что при выезде из прошлых апартов вовремя заявку не успел составить.
Все остальные замены производит лендлорд за бесплатно.
какие лампочки ставит- глубоко пофиг. А вот от фильтров лендлорда отказался черёд отдельное доп соглашение к договору, что обязуюсь менять сам. Что и делаю, ставя нормальные каждые 3-4 месяца.
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Понаехал
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Додано: Пон 18 лис, 2019 09:23
rjkz написав: hume написав: rjkz написав:
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тут дело в том, что в случае с "каждый в своей конуре", ваше право собственности не зависит от платежеспособности соседа, а в случае с осбб - зависит. если интересует тема - могу расписать в лс.
Зачем мне расписывать то, что ясно как божий день. Либо на коленях умолять прменять лампочку, либо пускать все коммунальные платежи на свою собственность. При этом владельцы хрущей в лучшем положении в отличии от владельцев недвижимости в девятиэтажках. За всё время своего интереса к недвижимости ни разу не видел дом управляемый осбб в худшем состоянии, чем дом под руководством жэка. В соседней ветке рассказывал свою историю владения совкошлачком после чего продал и перекрестился. За все года единственный ответ из жэка был "денег нет", или "сделайте сами".
Ну я много раз рассказывал работу своего ЖЭКа. До боксера все работало нормально.Меня даже больше устраивает УК.
В конечном счете, хоть это и архинереально фактически, но хоть теоретически можно сменить УК. И при ук, ук имеет дело с каждым жильцом в отдельности. Я не несу ответственности за неплатежи соседа.
В ОСББ - или все будут платить или за должников будут платить соседи. При задолженности ОСББ перед поставщиками услуг, это проблема будет всеобщей. Можно, конечно, сказать, что УК если не будет платить, то тоже начнутся проблемы. Это правда. Но единственным максимальным минусом в такой ситуации - отключение от услуг. Если УК банкропси, то это не коснется собсвенности. В ОСББ очень легко можно влезть в большие проблемы, в финале которых может быть и отчуждение собственности.
На самом деле, нас уже так много нае...обманывали и обкрадывали, что еще один раз никого не удивит. Пугает все возрастающие масштабы. Если кто-то хочет жить в уверенности в своем бетонном будущем, то у меня такой уверенности нет. Страна беспредела.
Вы живёте в доме с УК и у всех владельцев жилых помещений Л/С на свет , газ,воду заключены с УК а не с поставщиками?
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Vadim V
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Додано: Пон 18 лис, 2019 09:46
Vadim V, не важно в каком доме я живу. Важно что в осбб при задолженности, скажем, за отопление, проблемы будут у всех. Равно как если правление влезет в долги, то это будут долги всех участников. И это будет иметь последствия. Странно, что не все это понимают. Я сейчас не конкретно о Вас.
Я не против чтобы все приводили свои дома в порядок. Меня смущает не финансовая сторона дела, а юридическая.
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rjkz
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