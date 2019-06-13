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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лис, 2019 08:56
Долярчик написав:
... та ні, - читаючи пару останніх сторінок - це точно, як форум електриків!
Знаешь... это специфика жизни в Украине. Я после того, как выехал, менял лампочку только один раз и то в кладовке и то потому что при выезде из прошлых апартов вовремя заявку не успел составить.
Все остальные замены производит лендлорд за бесплатно.
какие лампочки ставит- глубоко пофиг. А вот от фильтров лендлорда отказался черёд отдельное доп соглашение к договору, что обязуюсь менять сам. Что и делаю, ставя нормальные каждые 3-4 месяца.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 09:23
rjkz написав: hume написав: rjkz написав:
[
тут дело в том, что в случае с "каждый в своей конуре", ваше право собственности не зависит от платежеспособности соседа, а в случае с осбб - зависит. если интересует тема - могу расписать в лс.
Зачем мне расписывать то, что ясно как божий день. Либо на коленях умолять прменять лампочку, либо пускать все коммунальные платежи на свою собственность. При этом владельцы хрущей в лучшем положении в отличии от владельцев недвижимости в девятиэтажках. За всё время своего интереса к недвижимости ни разу не видел дом управляемый осбб в худшем состоянии, чем дом под руководством жэка. В соседней ветке рассказывал свою историю владения совкошлачком после чего продал и перекрестился. За все года единственный ответ из жэка был "денег нет", или "сделайте сами".
Ну я много раз рассказывал работу своего ЖЭКа. До боксера все работало нормально.Меня даже больше устраивает УК.
В конечном счете, хоть это и архинереально фактически, но хоть теоретически можно сменить УК. И при ук, ук имеет дело с каждым жильцом в отдельности. Я не несу ответственности за неплатежи соседа.
В ОСББ - или все будут платить или за должников будут платить соседи. При задолженности ОСББ перед поставщиками услуг, это проблема будет всеобщей. Можно, конечно, сказать, что УК если не будет платить, то тоже начнутся проблемы. Это правда. Но единственным максимальным минусом в такой ситуации - отключение от услуг. Если УК банкропси, то это не коснется собсвенности. В ОСББ очень легко можно влезть в большие проблемы, в финале которых может быть и отчуждение собственности.
На самом деле, нас уже так много нае...обманывали и обкрадывали, что еще один раз никого не удивит. Пугает все возрастающие масштабы. Если кто-то хочет жить в уверенности в своем бетонном будущем, то у меня такой уверенности нет. Страна беспредела.
Вы живёте в доме с УК и у всех владельцев жилых помещений Л/С на свет , газ,воду заключены с УК а не с поставщиками?
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Vadim V
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Додано: Пон 18 лис, 2019 09:46
Vadim V, не важно в каком доме я живу. Важно что в осбб при задолженности, скажем, за отопление, проблемы будут у всех. Равно как если правление влезет в долги, то это будут долги всех участников. И это будет иметь последствия. Странно, что не все это понимают. Я сейчас не конкретно о Вас.
Я не против чтобы все приводили свои дома в порядок. Меня смущает не финансовая сторона дела, а юридическая.
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rjkz
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:04
rjkz написав:
На какие шиши пенсы будут содержать свои хрущи?
Я понимаю, что сейчас в тренде молодые и успешные, но социальную функцию с государственных и комунальных структур никто не снимал.
Причем эти хрущи имеют на порядок больше проблем, чем новострои, меньше жильцов и у этих жильцов намного меньше доход. Что бум делать?
прикольно - чувак, который принципиально не платит налоги и призывает делать то же самое всех остальных (шоп не разворовали(с)) вдруг озаботился судьбой пенсов
про субсидии, которые урезали зеленые, за которые он тут рвал глотку он тоже не слышал
логика и последовательность, хули
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:19
rjkz написав:Vadim V
, не важно в каком доме я живу.
Важно что в осбб при задолженности, скажем, за отопление, проблемы будут у всех. Равно как если правление влезет в долги, то это будут долги всех участников. И это будет иметь последствия. Странно, что не все это понимают. Я сейчас не конкретно о Вас.
Я не против чтобы все приводили свои дома в порядок. Меня смущает не финансовая сторона дела, а юридическая.
Тоесть инфа от ОБС? Так как вопрос был о том кто обслуживает Ваш дом.
Хорошо , но на вторую часть вопроса можете ответить прямо, без лирики?
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Vadim V
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:23
Vadim V написав: rjkz написав:Vadim V
, не важно в каком доме я живу.
Важно что в осбб при задолженности, скажем, за отопление, проблемы будут у всех. Равно как если правление влезет в долги, то это будут долги всех участников. И это будет иметь последствия. Странно, что не все это понимают. Я сейчас не конкретно о Вас.
Я не против чтобы все приводили свои дома в порядок. Меня смущает не финансовая сторона дела, а юридическая.
Тоесть инфа от ОБС? Так как вопрос был о том кто обслуживает Ваш дом.
Хорошо , но на вторую часть вопроса можете ответить прямо, без лирики?
неработающий полгода(!!!) лифт, незаваренный до сих пор мусоропровод, "жэк при космосе работал как часы, а при кличко - печаль"(с) - у вас есть сомнения кто обслуживает его дом?
но при всем при этом чувака "смущает не финансовая сторона дела, а юридическая"(с)
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:41
kingkongovets написав: rjkz написав:
На какие шиши пенсы будут содержать свои хрущи?
Я понимаю, что сейчас в тренде молодые и успешные, но социальную функцию с государственных и комунальных структур никто не снимал.
Причем эти хрущи имеют на порядок больше проблем, чем новострои, меньше жильцов и у этих жильцов намного меньше доход. Что бум делать?
прикольно - чувак, который принципиально не платит налоги и призывает делать то же самое всех остальных (шоп не разворовали(с)) вдруг озаботился судьбой пенсов
про субсидии, которые урезали зеленые, за которые он тут рвал глотку он тоже не слышал
логика и последовательность, хули
1) Субсидии пенсионерам понадобились из-за многократного поднятия тарифов при патриотической власти педро шоколадного, при злочинной ими практически перестали пользоваться
2) rjkz правильно поставил вопрос о бреде создания ОСББ в хрущебах и брежневках. Вместо того чтобы внятно ответить хоть что-то по-существу ты опять перешел на личности (сам-то много платишь налогов?) и зеленых
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:56
shapo написав:
1) Субсидии пенсионерам понадобились из-за многократного поднятия тарифов при патриотической власти педро шоколадного
, при злочинной ими практически перестали пользоваться
2) rjkz правильно поставил вопрос о бреде создания ОСББ в хрущебах и брежневках. Вместо того чтобы внятно ответить хоть что-то по-существу ты опять перешел на личности (сам-то много платишь налогов?) и зеленых
1) так поясни тогда почему нынешняя власть их продолжает повышать, а субсидии наоборот - урезает?
2) если считаешь шо создание осбб бред и если устраивает жить с жэком - какие проблемы? продолжай и дальше ходить на поклон изза перегоревшей лампочки
только ныть и жаловаться можешь уже только на себя - выбор и решение тебе предлагали
зы: шо касается уплачиваемых мною налогов - это мое личное дело, доказывать я ничего не собираюсь
но вот хвастался шо их не платит и призывал не платить их остальных, а теперь сокрушается о бедственным положением пенсов не я, а как раз коля, которого ты так защищаешь
так шо можешь от имени своей жены, получающей минималку, его за это от всего сердца поблагодарить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 11:19
kingkongovets написав: shapo написав:
1) Субсидии пенсионерам понадобились из-за многократного поднятия тарифов при патриотической власти педро шоколадного
, при злочинной ими практически перестали пользоваться
2) rjkz правильно поставил вопрос о бреде создания ОСББ в хрущебах и брежневках. Вместо того чтобы внятно ответить хоть что-то по-существу ты опять перешел на личности (сам-то много платишь налогов?) и зеленых
1) так поясни тогда почему нынешняя власть их продолжает повышать, а субсидии наоборот - урезает?
2) если считаешь шо создание осбб бред и если устраивает жить с жэком - какие проблемы? продолжай и дальше ходить на поклон изза перегоревшей лампочки
только ныть и жаловаться можешь уже только на себя - выбор и решение тебе предлагали
зы: шо касается уплачиваемых мною налогов - это мое личное дело, доказывать я ничего не собираюсь
но вот призывал не платить их и параллельно картинно возмущался бедственным положением пенсов не я, а коля
Насчет призывов rjkz не платить налоги не помню, а вот последствия создания ОСББ в хрущах он очень точно описал.
Сейчас я рассчитываюсь хоть и по надуманным тарифам,но только за себя, а не за себя и того парня который забыл когда это делал в последний раз.
Перегоревшие лампочки менять никто не будет ни при УК,ни при ОСББ.
У меня в доме пару сумасшедших,никогда нигде не работавших жен военных пытались создать ОСББ, но им задали пару вопросов, а потом просто послали.
Возможно,где-то есть другие,удачные примеры которые мне не попадались.
Иногда смотрю на ютюбе Монтян которая возглавляет ОСББ в своем совсем еще не старом доме много лет и вижу, что люди-то одни и те же.
Что делает или будет делать нынешняя власть не знаю как и многие,но то, что делал патриот Порошенко и боксер в Киеве известно хорошо.
PS За мою жену не переживай. Сейчас я ее содержу. Когда не смогу это будет делать ее успешный сын
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Додано: Пон 18 лис, 2019 11:24
shapo написав:
Насчет призывов rjkz не платить налоги не помню, а вот последствия создания ОСББ в хрущах он очень точно описал.
Сейчас я рассчитываюсь хоть и по надуманным тарифам,но только за себя, а не за себя и того парня который забыл когда это делал в последний раз.
Перегоревшие лампочки менять никто не будет ни при УК,ни при ОСББ.
1) зато это очень хорошо помню я, я вообще кстати на память не жалуюсь
2) твой бред о том шо "Перегоревшие лампочки менять никто не будет ни при УК,ни при ОСББ." я не буду даже комментировать, не стыдно такое писать? или ты никогда не был в кооперативных домах и домах, управляемых осбб и не видишь разницы с жэком?
чесно, надоел твой бред, не пиши мне больше - пока просто прошу, причем вторично
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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