rjkz написав: На какие шиши пенсы будут содержать свои хрущи?

Я понимаю, что сейчас в тренде молодые и успешные, но социальную функцию с государственных и комунальных структур никто не снимал.

прикольно - чувак, который принципиально не платит налоги и призывает делать то же самое всех остальных (шоп не разворовали(с)) вдруг озаботился судьбой пенсов

про субсидии, которые урезали зеленые, за которые он тут рвал глотку он тоже не слышал

