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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 18 лис, 2019 11:28
kingkongovets написав:
1) зато это очень хорошо помню я, я вообще кстати на память не жалуюсь
2) твой бред о том шо "Перегоревшие лампочки менять никто не будет ни при УК,ни при ОСББ." я не буду даже комментировать, не стыдно такое писать? или ты никогда не был в кооперативных домах и домах, управляемых осбб и не видишь разницы с жэком?
чесно, надоел твой бред, не пиши мне больше - пока просто прошу, причем вторично
1) Сам жил еще при совке в кооперативном доме, сейчас в таком доме живет моя мать и поэтому все вижу
2) Я пишу комментарии к твоему бреду, а не тебе лично. Поставь меня в игнор и будет тебе счастье.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 11:31
shapo написав:
Сам жил еще при совке в кооперативном доме, сейчас в таком доме живет моя мать и поэтому все вижу
.
ну так если люди не в состоянии выбрать себе нормального председателя и правление, воспользоваться многочисленными муниципальными программами и привести дом в норм состояние - это кличко и порошенко виноваты?
от ты кумедный канешн
ок - нравится тебе выглядеть глупо на старости лет - я тебе такое удовольствие обеспечу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 11:38
shapo
Ответьте как пенсионер(представитель целевой аудитории с маленькими доходами и как тот "кто эти все ГЭС, ТЭС и АЭС с водоканалами при брежневе построил") и как всё таки заслуженный строитель(вы же инженером в этой отрасли с 22х лет - т.е. лет 40 работаете?) - какие тарифы на газ, воду, тепло и Э/Э вы считаете обоснованными. И сколько они стоят в Германии и Израиле к примеру не по дотации/социалу переселенцам.
Разговор сразу примет конструктивное русло.
Кстати - сколько в Хайфе ЖЭК местный дерёт у ваших родичей за метр за обслуживание(всё остальное не интересно)?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 11:58
барабашов написав:shapo
Ответьте как пенсионер(представитель целевой аудитории с маленькими доходами и как тот "кто эти все ГЭС, ТЭС и АЭС с водоканалами при брежневе построил") и как всё таки заслуженный строитель(вы же инженером в этой отрасли с 22х лет - т.е. лет 40 работаете?) - какие тарифы на газ, воду, тепло и Э/Э вы считаете обоснованными. И сколько они стоят в Германии и Израиле к примеру не по дотации/социалу переселенцам.
Разговор сразу примет конструктивное русло.
Кстати - сколько в Хайфе ЖЭК местный дерёт у ваших родичей за метр за обслуживание(всё остальное не интересно)?
Прошу українофоба Шапо вказати також, "сколько в Хайфе ЖЭК местный дерёт у ваших родичей за метр квадратний" в перерахунку на їхню пенсію чи ЗП?
Я впевнений, що отримаємо цікаві цифри!
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 18 лис, 2019 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 11:58
барабашов написав:shapo
Ответьте как пенсионер(представитель целевой аудитории с маленькими доходами и как тот "кто эти все ГЭС, ТЭС и АЭС с водоканалами при брежневе построил") и как всё таки заслуженный строитель(вы же инженером в этой отрасли с 22х лет - т.е. лет 40 работаете?) - какие тарифы на газ, воду, тепло и Э/Э вы считаете обоснованными. И сколько они стоят в Германии и Израиле к примеру не по дотации/социалу переселенцам.
Разговор сразу примет конструктивное русло.
Кстати - сколько в Хайфе ЖЭК местный дерёт у ваших родичей за метр за обслуживание(всё остальное не интересно)?
1) На сегодняшний день я работающий пенсионер с зарплатой выше средней киевской поэтому маленькие доходы пока не ко мне.
Когда перестану работать и начну прозябать - поделюсь впечатлениями.
2) Переселенцу без трудового стажа наработанного в стране куда перебрался везде очень грустно. В Германии получше, в Израиле хуже. В Израиле репатриант-мужчина начинает получать пособие по бедности с 67 лет,женщина - с 62. Размер примерно 500 баксов которые хватит на однокомнатную хреновую квартиру где-нибудь на Адаре в Хайфе или в ж*** в Араде, на второе пособие можно как-то существовать. Но если ты поработал в стране и заработал хотя бы минимальную пенсию ,то все становится гораздо веселее даже в Израиле,но не в Украине.
Из родичей у меня живет там сын с невесткой. Они работают оба и зарабатывают каждый выше среднего,поэтому вопрос оплаты ЖКХ как и съем жилья в центре Тель-Авива их мало волнует. Вот налоги там бешеные - от 45 до 50% отдают и цены примерно как в центре Парижа.
Обоснованными тарифы будут считаться те которые может оплатить человек не клянча ничего у государства.
До 2014г в Украине примерно так и было.
PS Для Франта из того что помню. Есть такой городской налог - арнона называется, платится в зависимости от кв.м. и города. Сын платит 900 шекелей (курс 3,5 шек/доллар) в месяц. Вода не очень дорогая,электричество дорогое.Но за все платит его жена с их общей карточки,он вряд ли даже ответит.
Востаннє редагувалось shapo
в Пон 18 лис, 2019 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:01
shapo написав:
До 2014г в Украине примерно так и было.
Українофоб Шапо не знає, що влада януковича-азірова штучно підтримувала курс долара і спустила всі державні золотовалютні збереження??
shapo написав:
) На сегодняшний день я работающий пенсионер с зарплатой выше средней киевской поэтому маленькие доходы пока не ко мне.
Чому тоді українофоб пан Шапо ниє і скаржиться, неначе останній бомж???
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:04
барабашов написав:shapo
Ответьте как пенсионер(представитель целевой аудитории с маленькими доходами и как тот "кто эти все ГЭС, ТЭС и АЭС с водоканалами при брежневе построил") и как всё таки заслуженный строитель(вы же инженером в этой отрасли с 22х лет - т.е. лет 40 работаете?) - какие тарифы на газ, воду, тепло и Э/Э вы считаете обоснованными. И сколько они стоят в Германии и Израиле к примеру не по дотации/социалу переселенцам.
Разговор сразу примет конструктивное русло.
Кстати - сколько в Хайфе ЖЭК местный дерёт у ваших родичей за метр за обслуживание(всё остальное не интересно)?
Начать бы с того, какие там зарплаты (это тоже влияет на себестоимость всего) и сколько там добывают своего газа и добывают ли его там вообще.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:05
Frant написав: shapo написав:
До 2014г в Украине примерно так и было.
Українофоб Шапо не знає, що влада януковича-азірова штучно підтримувала курс долара і спустила всі державні золотовалютні збереження??
Да-да, я эту сказку слышал как и про дотационный Донбасс и Крым за которыми сейчас так плачут
shapo написав:
) На сегодняшний день я работающий пенсионер с зарплатой выше средней киевской поэтому маленькие доходы пока не ко мне.
Frant написав:
тоді українофоб пан Шапо ниє і скаржиться, неначе останній бомж???
Найди где я плакал когда-нибудь что мне на что-то не хватает?
А вот то, что на украинскую пенсию не то, что жить, а и существовать невозможно, и сейчас утверждаю.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:06
kingkongovets написав: rjkz написав:
На какие шиши пенсы будут содержать свои хрущи?
Я понимаю, что сейчас в тренде молодые и успешные, но социальную функцию с государственных и комунальных структур никто не снимал.
Причем эти хрущи имеют на порядок больше проблем, чем новострои, меньше жильцов и у этих жильцов намного меньше доход. Что бум делать?
прикольно - чувак, который принципиально не платит налоги и призывает делать то же самое всех остальных (шоп не разворовали(с)) вдруг озаботился судьбой пенсов
про субсидии, которые урезали зеленые, за которые он тут рвал глотку он тоже не слышал
логика и последовательность, хули
Так налоги ж никто отменять не собираются, наоборот, собираются жучить манюпас при том, что сами "слуги" получают зп в конверте! А налоги немалые, только подоходный 18+1.5 на каждую копейку (даже в рашке на небольшие доходы 13), соц. взнос 22. На каждый товар НДС, даже в газ собственной добычи для сугреву населения зимой умудрились засунуть НДС и прибавляют его, еще и больше чем нужно. А отдачи никакой, медицины нет (при этом больше 100 ярдов в бюджете идет на медицину, куда оно идет, когда все платное, непонятно, вернее, понятно, таким как василишин, чтоб потом самый гуманный печерный суд отказался их судить), пенсии 2 копейки для всю жизнь проплативших взносы людей, и сами признаются, что скоро и того не будет, менты не работают, вернее, работают, только против народа, вон читали историю об угнанной машине недавно, на которой до сих пор ездит харьковский мент? А потом в 38 лет на пенсию...
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в Пон 18 лис, 2019 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:13
kingkongovets написав:
ну так если люди не в состоянии выбрать себе нормального председателя и правление, воспользоваться многочисленными муниципальными программами и привести дом в норм состояние - это кличко и порошенко виноваты?
Так выбирать ведь не из чего - пустыня.
Здесь нормальный парламент и президента уже сколько лет выбрать не могут.
Как говорил мой мудрый покойный тесть "Здесь все испорчено, здесь даже воздух и тот испорчен".
Хотя если для тебя Порошенко и Кличко это нормальные президент и мэр, то мне нечего добавить.
kingkongovets написав:
от ты кумедный канешн
ок - нравится тебе выглядеть глупо на старости лет - я тебе такое удовольствие обеспечу
Ты какой-то непоследовательный,как девица на выданье. Я же предлагал тебе поставить меня в игнор и успокоиться.
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