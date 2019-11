Додано: Пон 18 лис, 2019 11:31

shapo написав: Сам жил еще при совке в кооперативном доме, сейчас в таком доме живет моя мать и поэтому все вижу

. Сам жил еще при совке в кооперативном доме, сейчас в таком доме живет моя мать и поэтому все вижу



ну так если люди не в состоянии выбрать себе нормального председателя и правление, воспользоваться многочисленными муниципальными программами и привести дом в норм состояние - это кличко и порошенко виноваты?

от ты кумедный канешн

ок - нравится тебе выглядеть глупо на старости лет - я тебе такое удовольствие обеспечу ну так если люди не в состоянии выбрать себе нормального председателя и правление, воспользоваться многочисленными муниципальными программами и привести дом в норм состояние - это кличко и порошенко виноваты?от ты кумедный канешнок - нравится тебе выглядеть глупо на старости лет - я тебе такое удовольствие обеспечу

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.