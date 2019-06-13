Додано: Пон 18 лис, 2019 11:58

барабашов написав: shapo

Ответьте как пенсионер(представитель целевой аудитории с маленькими доходами и как тот "кто эти все ГЭС, ТЭС и АЭС с водоканалами при брежневе построил") и как всё таки заслуженный строитель(вы же инженером в этой отрасли с 22х лет - т.е. лет 40 работаете?) - какие тарифы на газ, воду, тепло и Э/Э вы считаете обоснованными. И сколько они стоят в Германии и Израиле к примеру не по дотации/социалу переселенцам.

Разговор сразу примет конструктивное русло.

Кстати - сколько в Хайфе ЖЭК местный дерёт у ваших родичей за метр за обслуживание(всё остальное не интересно)? Ответьте как пенсионер(представитель целевой аудитории с маленькими доходами и как тот "кто эти все ГЭС, ТЭС и АЭС с водоканалами при брежневе построил") и как всё таки заслуженный строитель(вы же инженером в этой отрасли с 22х лет - т.е. лет 40 работаете?) - какие тарифы на газ, воду, тепло и Э/Э вы считаете обоснованными. И сколько они стоят в Германии и Израиле к примеру не по дотации/социалу переселенцам.Разговор сразу примет конструктивное русло.Кстати - сколько в Хайфе ЖЭК местный дерёт у ваших родичей за метр за обслуживание(всё остальное не интересно)?

1) На сегодняшний день я работающий пенсионер с зарплатой выше средней киевской поэтому маленькие доходы пока не ко мне.Когда перестану работать и начну прозябать - поделюсь впечатлениями.2) Переселенцу без трудового стажа наработанного в стране куда перебрался везде очень грустно. В Германии получше, в Израиле хуже. В Израиле репатриант-мужчина начинает получать пособие по бедности с 67 лет,женщина - с 62. Размер примерно 500 баксов которые хватит на однокомнатную хреновую квартиру где-нибудь на Адаре в Хайфе или в ж*** в Араде, на второе пособие можно как-то существовать. Но если ты поработал в стране и заработал хотя бы минимальную пенсию ,то все становится гораздо веселее даже в Израиле,но не в Украине.Из родичей у меня живет там сын с невесткой. Они работают оба и зарабатывают каждый выше среднего,поэтому вопрос оплаты ЖКХ как и съем жилья в центре Тель-Авива их мало волнует. Вот налоги там бешеные - от 45 до 50% отдают и цены примерно как в центре Парижа.Обоснованными тарифы будут считаться те которые может оплатить человек не клянча ничего у государства.До 2014г в Украине примерно так и было.PS Для Франта из того что помню. Есть такой городской налог - арнона называется, платится в зависимости от кв.м. и города. Сын платит 900 шекелей (курс 3,5 шек/доллар) в месяц. Вода не очень дорогая,электричество дорогое.Но за все платит его жена с их общей карточки,он вряд ли даже ответит.