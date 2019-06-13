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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1710171117121713

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:14

Бідний і нещасний Шапо

  shapo написав:Найди где я плакал когда-нибудь что мне на что-то не хватает?


Нехай пан українофоб Шапоуважно почитає, що він пише. І зрозуміє, що він написав. В тому ж повідомленні
  shapo написав:А вот то, что на украинскую пенсию не то, что жить, а и существовать невозможно, и сейчас утверждаю.


Тобто, непослідовний є сам пан Шапо :mrgreen: :mrgreen:

  shapo написав:Ты какой-то непоследовательный,как девица на выданье.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:21

  shapo написав:Найди где я плакал когда-нибудь что мне на что-то не хватает?


  Frant написав: пан українофоб Шапоуважно почитає, що він пише. І зрозуміє, що він написав. В тому ж повідомленні
  shapo написав:А вот то, что на украинскую пенсию не то, что жить, а и существовать невозможно, и сейчас утверждаю.


Тобто, непослідовний є сам пан Шапо


У тебя уже с здравым смыслом проблемы?
Я РАБОТАЮЩИЙ пенсионер, поэтому у меня проблем с деньгами сейчас нет. У живущих только на пенсию ничего кроме проблем нет.
Хочешь убедится в обратном - не строчи здесь, а приедь в Украину и поживи на 2-3 тыс заплатив за квартиру
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:54

  shapo написав:Я РАБОТАЮЩИЙ пенсионер, поэтому у меня проблем с деньгами сейчас нет. У живущих только на пенсию ничего кроме проблем нет.
Хочешь убедится в обратном - не строчи здесь, а приедь в Украину и поживи на 2-3 тыс заплатив за квартиру

Чому ти ниєш і скаржишся тут?
Ти повинен стояти біля Верховної Ради з транспарантами "Геть ЗеКоманду!", "Більше грошей пенсінерам!".

Або ж виїхати в Ізраїль чи на Дальній Схід РФ, за програмою переселення "соотєчествєнніков" .
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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