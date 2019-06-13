Нехай пан українофоб Шапоуважно почитає, що він пише. І зрозуміє, що він написав. В тому ж повідомленні
Тобто, непослідовний є сам пан Шапо
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:14
Бідний і нещасний Шапо
Нехай пан українофоб Шапоуважно почитає, що він пише. І зрозуміє, що він написав. В тому ж повідомленні
Тобто, непослідовний є сам пан Шапо
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 18 лис, 2019 12:21
У тебя уже с здравым смыслом проблемы?
Я РАБОТАЮЩИЙ пенсионер, поэтому у меня проблем с деньгами сейчас нет. У живущих только на пенсию ничего кроме проблем нет.
Хочешь убедится в обратном - не строчи здесь, а приедь в Украину и поживи на 2-3 тыс заплатив за квартиру
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 18 лис, 2019 12:54
Чому ти ниєш і скаржишся тут?
Ти повинен стояти біля Верховної Ради з транспарантами "Геть ЗеКоманду!", "Більше грошей пенсінерам!".
Або ж виїхати в Ізраїль чи на Дальній Схід РФ, за програмою переселення "соотєчествєнніков" .
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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