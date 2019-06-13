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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:44
shapo написав: Первый написав:
shapo написав:Первый
Кроме очередных "патриотических" лозунгов по сути сказать,как обычно,нечего.
Про моих внуков не переживайте - они сюда вряд ли вернутся, так что свое лучшее будущее в Украине разделите с суданцами и табасаранцами
Наприклад
"По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.
Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру? "
У Вас відсутні базові знання, базовий понятійний апарат, що принципово нівелює всю розмову з Вами.
Всім процвітання!
Вы забыли уточнить из какой области почерпнули свои базовые познания в сфере ЖКХ - юридической, социологической или психологической.
А что такое "базовый понятийный аппарат" мне, сдававшему довольно давно в аспирантуре кандидатский минимум по философии вообще сложно представить.
Так что процветайте без меня.
А шо тут думать?
Ми ж наче не про космічні кораблі які ганяють по великому театру.
Я чітко написав, що у Вас відсутній базовий понятійний апарат.
І написав конкретно щодо чого.
"По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.
Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру".
Ви не розумієте що таке власність, сумісна власність.
Ви хочете психологічно чи соціологічно продати ліфт? Чи утримувати прибудинкову територію.
ШАПО. Дай шанс внукам. Менше пиши мінімальний Ти наш.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Пон 18 лис, 2019 14:12
Первый написав:
А шо тут думать?
Ми ж наче не про космічні кораблі які ганяють по великому театру.
Я чітко написав, що у Вас відсутній базовий понятійний апарат.
І написав конкретно щодо чого.
"По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.
Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру".
Ви не розумієте що таке власність, сумісна власність.
Ви хочете психологічно чи соціологічно продати ліфт? Чи утримувати прибудинкову територію.
ШАПО. Дай шанс внукам. Менше пиши мінімальний Ти наш.
Всім процвітання!
Судя по тому что вы уже переходите на "ты" аргументация вместе с понятийным аппаратом начинает заканчиваться.
Из вашего очередного словесного поноса мелькнула только относящаяся к теме совместная собственность жильцов дома на подъезды и придомовую территорию.
Продвинутому юристу,к тому же называющему себя первым, неплохо бы рассказать не только мне не имеющего ваших глобальных юридических познаний в сфере ЖКХ,но и остальным наткнувшимся на эту ветку, каким образом в законодательстве Украины закреплено это право совместной собственности жильцов многоквартирных домов и как регулируются его границы.
Например,какой кадастровый номер имеет участок придомовой территории принадлежащий моему многоквартирному дому и кто вписан в госакт на его собственность.
То же по подъезду.
Не разочаруйте чтобы не пришлось называть вас вторым.
PS Заботьтесь о своих детях и внуках если они у вас есть, с моими будет все в порядке.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Пон 18 лис, 2019 14:20
shapo написав: Первый написав:
А шо тут думать?
Ми ж наче не про космічні кораблі які ганяють по великому театру.
Я чітко написав, що у Вас відсутній базовий понятійний апарат.
І написав конкретно щодо чого.
"По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.
Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру".
Ви не розумієте що таке власність, сумісна власність.
Ви хочете психологічно чи соціологічно продати ліфт? Чи утримувати прибудинкову територію.
ШАПО. Дай шанс внукам. Менше пиши мінімальний Ти наш.
Всім процвітання!
Судя по тому что вы уже переходите на "ты" аргументация вместе с понятийным аппаратом начинает заканчиваться.
Из вашего очередного словесного поноса мелькнула только относящаяся к теме совместная собственность жильцов дома на подъезды и придомовую территорию.
Продвинутому юристу,к тому же называющему себя первым, неплохо бы рассказать не только мне не имеющего ваших глобальных юридических познаний в сфере ЖКХ,но и остальным наткнувшимся на эту ветку, каким образом в законодательстве Украины закреплено это право совместной собственности жильцов многоквартирных домов и как регулируются его границы.
Например,какой кадастровый номер имеет участок придомовой территории принадлежащий моему многоквартирному дому и кто вписан в госакт на его собственность.
То же по подъезду.
Не разочаруйте чтобы не пришлось называть вас вторым.
PS Заботьтесь о своих детях и внуках если они у вас есть, с моими будет все в порядке.
ТИ ліфт не можете продати тому що....
Проте саме ТИ повинні платити за його роботу тому що...
Ти сходи не можеш продати тому що:-)
Проте повинен платити за їх прибирання тому що.
Зи. А Ти таблєточку хряпнув, чи чому зрозумів що базовий понятійний апарат стосується юридичної площини, а не як психологічно продати ліфт:-)
Шапо. Дай шанс внукам.
Не пиши куйні аля
"По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.
Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру".
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Первый
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