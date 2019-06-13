Додано: Пон 18 лис, 2019 14:12

Первый написав: А шо тут думать?

Ми ж наче не про космічні кораблі які ганяють по великому театру.

Я чітко написав, що у Вас відсутній базовий понятійний апарат.

І написав конкретно щодо чого.

"По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.

Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру".

Ви не розумієте що таке власність, сумісна власність.

Ви хочете психологічно чи соціологічно продати ліфт? Чи утримувати прибудинкову територію.



ШАПО. Дай шанс внукам. Менше пиши мінімальний Ти наш.





Всім процвітання! А шо тут думать?Ми ж наче не про космічні кораблі які ганяють по великому театру.Я чітко написав, що у Вас відсутній базовий понятійний апарат.І написав конкретно щодо чого."По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру".Ви не розумієте що таке власність, сумісна власність.Ви хочете психологічно чи соціологічно продати ліфт? Чи утримувати прибудинкову територію.ШАПО. Дай шанс внукам. Менше пиши мінімальний Ти наш.Всім процвітання!

Судя по тому что вы уже переходите на "ты" аргументация вместе с понятийным аппаратом начинает заканчиваться.Из вашего очередного словесного поноса мелькнула только относящаяся к теме совместная собственность жильцов дома на подъезды и придомовую территорию.Продвинутому юристу,к тому же называющему себя первым, неплохо бы рассказать не только мне не имеющего ваших глобальных юридических познаний в сфере ЖКХ,но и остальным наткнувшимся на эту ветку, каким образом в законодательстве Украины закреплено это право совместной собственности жильцов многоквартирных домов и как регулируются его границы.Например,какой кадастровый номер имеет участок придомовой территории принадлежащий моему многоквартирному дому и кто вписан в госакт на его собственность.То же по подъезду.Не разочаруйте чтобы не пришлось называть вас вторым.PS Заботьтесь о своих детях и внуках если они у вас есть, с моими будет все в порядке.