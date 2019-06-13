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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 18 лис, 2019 15:08
Vadim V написав:
shapo написав:По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.
Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру?
Можете, вместе с квартирой.
п.с. Тоесть по вашему , если не могу продать часть лестницы то не буду платить за уборку подъезда и на зло соседям буду срать на ней?
Я же элементарно у великого юриста именующего себя аж первым спросил элементарные вещи о правах и обязанностях жильцов многоквартирного дома при владении совместной собственностью в виде лифта, подъезда, придомового участка.
Вместо того чтобы ответить какой кадастровый номер у нашего придомового участка (если он вообще где-то существует),где госакт на эту землю с перечнем его владельцев и вообще какими статьями закона регулируется этот очень серьезный вопрос он мне в очередной раз ,надув щеки,выдает словесный понос.
Может, вы хоть и не первый по номеру юрист,но наконец просветите меня,темного, в этих вопросах сославшись на законодательство Украины, а не на базовый понятийный аппарат?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:27
kingkongovets написав:
1) так поясни тогда почему нынешняя власть их продолжает повышать, а субсидии наоборот - урезает?
2) если считаешь шо создание осбб бред и если устраивает жить с жэком - какие проблемы? продолжай и дальше ходить на поклон изза перегоревшей лампочки
только ныть и жаловаться можешь уже только на себя - выбор и решение тебе предлагали
А расскажите чем все закончилость после пожара в одном из домов в Паркстоуне?
Там ОСББ?
Вроде как полгода точно не было в одном из подьездов электрики, а вот чем все закончилось...
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Пон 18 лис, 2019 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:28
Первый написав:
На жаль це безвихідь. Світла в кінці тунелю для Вас не має. Нівелювання і нерозуміння базових принципів власності в такому віці це смертельно.
Доки не вимрете, нічого не буде. Ви хоча б внуків своїх такому не вчіть, щоб у них був шанс.
плюсанул
ну с шапо то давно все понятно, но мне интересно другое - разделяет ли его успешный сын идеологию и убеждения отца?
и если разделяет, то в какой именно области он добился успеха?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 20:31
_Mykola_ написав:
А расскажите чем все закончилость после пожара в одном из домов в Паркстоуне?
Там ОСББ?
Вроде как полгода точно не было в одном из подьездов электрики, а вот чем все закончилось...
не понимаю, почему ко этот мне вопрос?
вы похоже более в курсе шо там и как - вы и расскажите
заодно поясните тогда и причины почему произошел пожар и чем было вызвано столь долгое отсутствие электричества
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Додано: Пон 18 лис, 2019 20:36
shapo написав: Vadim V написав:
shapo написав:По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.
Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру?
Можете, вместе с квартирой.
п.с. Тоесть по вашему , если не могу продать часть лестницы то не буду платить за уборку подъезда и на зло соседям буду срать на ней?
Я же элементарно у великого юриста именующего себя аж первым спросил элементарные вещи о правах и обязанностях жильцов многоквартирного дома при владении совместной собственностью в виде лифта, подъезда, придомового участка.
Вместо того чтобы ответить какой кадастровый номер у нашего придомового участка (если он вообще где-то существует),где госакт на эту землю с перечнем его владельцев и вообще какими статьями закона регулируется этот очень серьезный вопрос он мне в очередной раз ,надув щеки,выдает словесный понос.
Может, вы хоть и не первый по номеру юрист,но наконец просветите меня,темного, в этих вопросах сославшись на законодательство Украины, а не на базовый понятийный аппарат?
Из уважения попытаюсь обЪяснить что на лифт не бывает кадастровых номеров.
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